M i l a n o , 0 3 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - " L a s u s s i d i a r i e t à e l e i d e e c h e n a s c o n o d a l t e r r i t o r i o , e s o p r a t t u t t o d a i n o s t r i m i l i t a n t i , c h e s o n o m i l i t a n t i d i u n a c a t e g o r i a s u p e r i o r e p e r l ' i m p e g n o , l a d e d i z i o n e , l a c o s t a n t e p r e s e n z a c h e d i m o s t r a n o , d e v e e s s e r e a n c o r a p i ù v a l o r i z z a t a " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e L o m b a r d i a , A t t i l i o F o n t a n a , a m a r g i n e d e l l a p r e s e n t a z i o n e d e l p i a n o t r i e n n a l e d i F o n d a z i o n e F i e r a M i l a n o , c o m m e n t a l ’ i n i z i a t i v a d e i m i l i t a n t i d e l l a L e g a d i B r e s c i a e B e r g a m o c h e h a n n o d a t o v i t a a d u n a r a c c o l t a f i r m e p e r c h i e d e r e a l s e g r e t a r i o f e d e r a l e M a t t e o S a l v i n i d i i n d i v i d u a r e n e l p r e s i d e n t e u s c e n t e d e l V e n e t o L u c a Z a i a i l r e f e r e n t e d e l p a r t i t o p e r l e R e g i o n i d e l N o r d . " C o s ì c o m e s o n o u n a p e r s o n a g a r a n t i s t a s e m p r e - d i c e F o n t a n a - a l l o s t e s s o m o d o s o n o u n a p e r s o n a c h e r i t i e n e c h e s e m p r e s i d e b b a v a l o r i z z a r e l e r i c h i e s t e , l e e s p e r i e n z e e l e p r o p o s t e c h e v e n g o n o d a l t e r r i t o r i o " I n q u e s t o s e n s o , " a n c h e q u e s t a è u n a r i c h i e s t a , u n a p r o p o s t a d e l t e r r i t o r i o c h e d o v r e b b e e s s e r e e s a m i n a t a . C r e d o - r i b a d i s c e - c h e q u e s t a r i c h i e s t a a b b i a l a n e c e s s i t à d i e s s e r e v a l o r i z z a t a e c a p i t a e c h e s u q u e s t o s i p o s s a f a r e q u a l c h e d i s c u s s i o n e " . I n o g n i c a s o , " i o d i c o c h e l a s u s s i d i a r i e t à d e v e e s s e r e a l l a b a s e d e l l e n o s t r e d e c i s i o n i " . A c h i p o i g l i c h i e d e s e , a l d i l à d i Z a i a , l ’ i d e a d i u n r e f e r e n t e d i p a r t i t o s i a u n a b u o n a i d e a , i l g o v e r n a t o r e l o m b a r d o r i s p o n d e : " S e c o n d o m e s ì , è a n c h e u n ' i p o t e s i c h e h a u n g r a n d e s i g n i f i c a t o " . E , " c o s ì c o m e è s t a t o n o m i n a t o p e r i l S u d ( C l a u d i o D u r i g o n , n d r ) , c r e d o c h e a l t r e t t a n t o e f o r s e a m a g g i o r r a g i o n e d e b b a e s s e r n e n o m i n a t o u n o p e r i l N o r d " , p e r p o r t a r e a v a n t i " l e i s t a n z e c h e n o i s t i a m o p o r t a n d o a v a n t i d a s e m p r e e c h e d a s e m p r e l a L e g a p e r s e g u e , c h e s o n o i v a l o r i d e l t e r r i t o r i o , d e l l ' i d e n t i t à , d e l l a d i f e s a e d e l l ’ e v i d e n z i a z i o n e d i q u e l l i c h e s o n o i p r o b l e m i d e l N o r d . Q u e i v a l o r i , c i o è , p e r c u i l a L e g a è n a t a " .