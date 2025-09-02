Kabul, 2 set. (Adnkronos/Afp) - Un secondo terremoto, di magnitudo 5,2, ha colpito l'Afghanistan orientale, due giorni dopo il sisma che ha devastato diverse province al confine con il Pakistan causando oltre 1.400 vittime, secondo l'Us Geological Survey (Usgs). L'epicentro del terremoto si trova questa volta a 34 km a nord-est della città di Jalalabad, nella provincia di Nangarhar, a una profondità di 10 km, hanno riferito i sismologi americani.
**Afghanistan: nuovo terremoto di magnitudo 5,2 nell'est del Paese**
2 settembre, 2025 • 13:10