K a b u l , 2 s e t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - U n s e c o n d o t e r r e m o t o , d i m a g n i t u d o 5 , 2 , h a c o l p i t o l ' A f g h a n i s t a n o r i e n t a l e , d u e g i o r n i d o p o i l s i s m a c h e h a d e v a s t a t o d i v e r s e p r o v i n c e a l c o n f i n e c o n i l P a k i s t a n c a u s a n d o o l t r e 1 . 4 0 0 v i t t i m e , s e c o n d o l ' U s G e o l o g i c a l S u r v e y ( U s g s ) . L ' e p i c e n t r o d e l t e r r e m o t o s i t r o v a q u e s t a v o l t a a 3 4 k m a n o r d - e s t d e l l a c i t t à d i J a l a l a b a d , n e l l a p r o v i n c i a d i N a n g a r h a r , a u n a p r o f o n d i t à d i 1 0 k m , h a n n o r i f e r i t o i s i s m o l o g i a m e r i c a n i .