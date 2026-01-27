R o m a , 2 7 g e n ( A d n k r o n o s ) - " N o n h o l e t t o b e n e q u e l l o c h e h a d e t t o T r u m p . P o s s o s o l o d i r e , a p r e s c i n d e r e d a q u e l l o c h e h a d e t t o i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i , c h e c o n o s c o b e n e i l m o d o c o n c u i i n o s t r i s o l d a t i s i s o n o i m p e g n a t i i n A f g h a n i s t a n " . L o d i c e I g n a z i o L a R u s s a a R e p u b b l i c a . " I l c o n c e t t o c h e s t a d i e t r o q u e l l e p a r o l e , p e r c o m e l ’ a b b i a m o i n t e r p r e t a t o , è c h e e r a n o d e g l i i m b o s c a t i . I n v e c e i l l o r o d e s i d e r i o e r a d i f a r e p e r s i n o d i p i ù d i q u e l l o c h e v e n i v a l o r o r i c h i e s t o " , s p i e g a i l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o c h e a g g i u n g e : " I n o s t r i l a v o r a v a n o i n s t r e t t a s i n e r g i a c o n g l i a m e r i c a n i , t u t t o q u e l l o c h e h a n n o f a t t o l o r o l o a b b i a m o f a t t o n o i . E i c o m a n d a n t i a m e r i c a n i m i h a n n o s e m p r e f a t t o i c o m p l i m e n t i p e r c o m e s i i m p e g n a v a n o " . L a R u s s a s o t t o l i n e a : " E r a u n a m i s s i o n e m i l i t a r e , n o n v o g l i o d i r e d i g u e r r a p e r c h é s a r e b b e s b a g l i a t o , m a u n a m i s s i o n e c h e c o m p o r t a v a l ’ u s o d e l l a f o r z a i n c o n t i n u a z i o n e , s i a p u r e i n f u n z i o n e d i f e n s i v a , p e r d e b e l l a r e i l p e r i c o l o i n u n c o n t e s t o d i f f i c i l i s s i m o . E l o r o n o n s i s o n o m a i t i r a t i i n d i e t r o , m a i , d a n e s s u n a m i s s i o n e " . G l i U s a a l l ’ e p o c a l o r i c o n o s c e v a n o ? " S ì e l a r i p r o v a d i q u e l l o c h e t i d i c o , o b i e t t i v a , v i e n e d a u n a f o n t e a m e r i c a n a , r i v e l a t a d a W i k i l e a k s . I n u n c a b l o r i s e r v a t o , i n d i r i z z a t o a l s e g r e t a r i o a l l a D i f e s a , s i l e g g e c h e ' l a m i s s i o n e I S A F r i m a n e u n a p r i o r i t à i t a l i a n a d i m a s s i m o l i v e l l o ' " . E q u i n d i c o s a n e r i c a v a d a t u t t o q u e s t o ? " C h e è u n ’ e n o r m e b u g i a c h e q u a l c u n o p o s s a s o l o i m m a g i n a r e c h e g l i i t i t a l i a n i r i m a s e r o l o n t a n o d a l f r o n t e " .