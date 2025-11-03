K a b u l , 3 n o v . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I l p o t e n t e t e r r e m o t o d i m a g n i t u d o 6 , 3 c h e h a c o l p i t o l ' A f g h a n i s t a n s e t t e n t r i o n a l e d u r a n t e l a n o t t e h a u c c i s o p i ù d i 2 0 p e r s o n e e n e h a f e r i t e c i r c a 3 2 0 . L o h a d i c h i a r a t o i l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e d e l P a e s e . N e l l e p r o v i n c e d i B a l k h e S a m a n g a n " c i r c a 3 2 0 c o n n a z i o n a l i s o n o r i m a s t i f e r i t i e p i ù d i 2 0 s o n o s t a t i u c c i s i " , h a d i c h i a r a t o i l p o r t a v o c e d e l m i n i s t e r o S h a r a f a t Z a m a n i n u n v i d e o m e s s a g g i o c o n d i v i s o c o n i g i o r n a l i s t i , s p e c i f i c a n d o c h e s i t r a t t a d i u n b i l a n c i o p r e l i m i n a r e .