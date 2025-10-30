C i v i t a v e c c h i a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L ’ A u t o r i t à d i S i s t e m a P o r t u a l e d e l M a r T i r r e n o C e n t r o - S e t t e n t r i o n a l e h a a p p r o v a t o i l b i l a n c i o d i p r e v i s i o n e p e r l ’ a n n o 2 0 2 6 . I l v i a l i b e r a è a r r i v a t o d a l C o m m i s s a r i o S t r a o r d i n a r i o R a f f a e l e L a t r o f a , c h e h a e s e r c i t a t o i p o t e r i d e l P r e s i d e n t e e d e l C o m i t a t o d i G e s t i o n e . I l d o c u m e n t o è s t a t o p r e s e n t a t o i e r i a l l ’ O r g a n i s m o d i P a r t e n a r i a t o d e l l a R i s o r s a M a r e , a p p e n a r i c o s t i t u i t o , c h e h a e s p r e s s o i l p r o p r i o c o n s e n s u s a l l ’ u n a n i m i t à . I l b i l a n c i o , c o s t r u i t o c o n c r i t e r i d i p r u d e n z a e s e l e t t i v i t à , p r e v e d e e n t r a t e c o r r e n t i p e r 5 6 , 5 m i l i o n i d i e u r o e s p e s e c o r r e n t i p e r 4 6 , 1 m i l i o n i . G l i i n v e s t i m e n t i i n c o n t o c a p i t a l e a m m o n t a n o a 1 , 6 8 m i l i o n i , m e n t r e i l s a l d o p o s i t i v o a t t e s o d i 2 , 1 6 5 m i l i o n i g a r a n t i s c e l a t e n u t a d e g l i e q u i l i b r i f i n a n z i a r i . " Q u e s t o O r g a n i s m o n o n è u n a d e m p i m e n t o f o r m a l e - h a s o t t o l i n e a t o L a t r o f a n e l l a p r i m a s e d u t a d e l l ' O r g a n i s m o d a l u i p r e s i e d u t a - m a l a s e d e s t a b i l e d i c o n f r o n t o c o n g l i s t a k e h o l d e r d e l c l u s t e r m a r i t t i m o - p o r t u a l e p e r c o s t r u i r e i n s i e m e l e s c e l t e s t r a t e g i c h e . I l m e t o d o c h e p r o p o n g o è s e m p l i c e e v i n c o l a n t e : t r a s p a r e n z a , t e m p e s t i v i t à , c a l e n d a r i z z a z i o n e e t r a c c i a b i l i t à . A v v i a m o q u e s t o p e r c o r s o c o n u n a t t o c o n c r e t o : l a p r e s e n t a z i o n e d e l b i l a n c i o d i p r e v i s i o n e 2 0 2 6 " . I l b i l a n c i o p u n t a s u i n v e s t i m e n t i e s s e n z i a l i , s o s t e n i b i l i t à , d i g i t a l i z z a z i o n e e q u a l i t à d e i s e r v i z i p o r t u a l i . “ A b b i a m o s c e l t o u n ’ i m p o s t a z i o n e s o b r i a e o p e r a t i v a - h a a g g i u n t o L a t r o f a - c h e p r i v i l e g i a c i ò c h e è r e a l m e n t e c a n t i e r a b i l e e u t i l e p e r r a f f o r z a r e l a m a c c h i n a a m m i n i s t r a t i v a . S p e n d e r e d o v e s e r v e , q u a n d o s e r v e e c o n p r o c e d u r e t r a s p a r e n t i : è q u e s t a l a d i r e z i o n e c h e i n t e n d i a m o s e g u i r e p e r g a r a n t i r e r i s u l t a t i m i s u r a b i l i e s e r v i z i m i g l i o r i p e r o p e r a t o r i , l a v o r a t o r i e c o m u n i t à l o c a l i ” .