R o m a , 3 0 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - P a r t e d a i t e r r i t o r i , p e r a r r i v a r e d r i t t a a l c u o r e d e g l i o v e r 6 5 e f r a g i l i , l a c a m p a g n a ' R i c o r d a t i d i s t a r e b e n e ' p r o m o s s a d a H a p p y A g e i n g - A l l e a n z a i t a l i a n a p e r l ' i n v e c c h i a m e n t o a t t i v o e F e d e r s a n i t à - C o n f e d e r a z i o n e d e l l e F e d e r s a n i t à A n c i R e g i o n a l i , c h e i n v i t a i C o m u n i i t a l i a n i a d i v e n t a r e p r o t a g o n i s t i d i u n g r a n d e p r o g e t t o d i s e n s i b i l i z z a z i o n e s u l l ' a d e r e n z a t e r a p e u t i c a . L ' i n i z i a t i v a - r e a l i z z a t a c o n i l c o n t r i b u t o n o n c o n d i z i o n a n t e d e l G r u p p o S e r v i e r i n I t a l i a e i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A s s o f a r m - A s s o c i a z i o n e d e l l e a z i e n d e e s e r v i z i s o c i o - f a r m a c e u t i c i , F e d e r f a r m a , F e d e r a z i o n e n a z i o n a l e u n i t a r i a t i t o l a r i d i f a r m a c i a , R e t e c i t t à s a n e - O m s , F a p A c l i , F n p C i s l , S p i C g i l e U i l p U i l - è s t a t a p r e s e n t a t a o g g i a R o m a n e l l a S a l a C o n f e r e n z e A n c i , n e l c o r s o d e l l ' e v e n t o ' C o m u n i e c o m u n i t à p e r l ' a d e r e n z a t e r a p e u t i c a . U n ' a l l e a n z a p e r l a s a l u t e p u b b l i c a ' , c h e h a o t t e n u t o i l p a t r o c i n i o d i I s s - I s t i t u t o s u p e r i o r e d i s a n i t à , A n c i - A s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e c o m u n i i t a l i a n i e F o n d a z i o n e I f e l - I s t i t u t o p e r l a f i n a n z a e l ' e c o n o m i a l o c a l e . L a s c a r s a a d e r e n z a a l l e i n d i c a z i o n i e p r e s c r i z i o n i m e d i c h e - s p i e g a n o g l i o r g a n i z z a t o r i i n u n a n o t a - è u n a d e l l e p r i n c i p a l i e m e r g e n z e s a n i t a r i e e s o c i a l i , i n p a r t i c o l a r e n e l l a p o p o l a z i o n e a n z i a n a c h e s p e s s o c o n v i v e c o n p a t o l o g i e c a r d i o v a s c o l a r i e m e t a b o l i c h e c r o n i c h e . S e c o n d o i l R a p p o r t o O s M e d 2 0 2 3 s u l l ' u s o d e i f a r m a c i i n I t a l i a d e l l ' A g e n z i a i t a l i a n a d e l f a r m a c o ( A i f a ) , s o l o i l 5 0 % d e i p a z i e n t i c o n m a l a t t i e c a r d i o v a s c o l a r i s e g u e c o r r e t t a m e n t e l e c u r e p r e s c r i t t e , c o n c o n s e g u e n z e g r a v i p e r l a l o r o s a l u t e e c o s t i a g g i u n t i v i , d i r e t t i e i n d i r e t t i , p e r l a s o c i e t à e i l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e . L a s i t u a z i o n e è p a r t i c o l a r m e n t e c r i t i c a c o n s i d e r a n d o c h e o g n i a n n o q u a s i 3 5 0 m i l a p e r s o n e n e l P a e s e v e n g o n o r i c o v e r a t e p e r i n f a r t o , i c t u s o a l t r e c o n d i z i o n i c a r d i o v a s c o l a r i , c o n u n i m p a t t o e c o n o m i c o d i 4 , 9 m i l i a r d i d i e u r o ( T h e E c o n o m i c B u r d e n o f A t h e r o s c l e r o t i c C a r d i o v a s c u l a r D i s e a s e i n I t a l y ) . A c a u s a d i u n a b a s s a a d e r e n z a a l l e t e r a p i e f a r m a c o l o g i c h e , n e g l i S t a t i U n i t i o g n i a n n o s i s t i m a n o c i r c a 1 2 5 m i l a d e c e s s i , i l 1 0 % d e l l e o s p e d a l i z z a z i o n i e u n a s p e s a d i 1 0 0 - 5 0 0 m i l i a r d i d i d o l l a r i i n s e r v i z i s a n i t a r i . I n E u r o p a , a i u t a r e i p a z i e n t i a d a s s u m e r e c o r r e t t a m e n t e l e t e r a p i e p r e s c r i t t e p e r m e t t e r e b b e d i s a l v a r e l a v i t a d i c i r c a 2 0 0 m i l a p e r s o n e e d i r i d u r r e s i g n i f i c a t i v a m e n t e l ' i m p a t t o e c o n o m i c o , a b b a s s a n d o l e s p e s e s a n i t a r i e d i 8 0 - 1 2 5 m i l i a r d i d i e u r o . " L a m a n c a t a o s c a r s a a d e r e n z a t e r a p e u t i c a è u n a d e l l e s f i d e p i ù r i l e v a n t i p e r l a s a l u t e p u b b l i c a , i n p a r t i c o l a r e p e r l a p o p o l a z i o n e a n z i a n a e f r a g i l e - a f f e r m a M a r c e l l o G e m m a t o , s o t t o s e g r e t a r i o a l l a S a l u t e - I n i z i a t i v e c o m e q u e l l a p r o m o s s a d a H a p p y A g e i n g e F e d e r s a n i t à m i r a n o a r a f f o r z a r e i l s e n s o d i r e s p o n s a b i l i t à c o n d i v i s a t r a i s t i t u z i o n i , t e r r i t o r i e c o m u n i t à , a f f i n c h é o g n i c i t t a d i n o p o s s a a v e r e g l i s t r u m e n t i e i l s u p p o r t o n e c e s s a r i p e r s e g u i r e c o r r e t t a m e n t e l e c u r e p r e s c r i t t e . G a r a n t i r e a d e r e n z a t e r a p e u t i c a s i g n i f i c a n o n s o l o t u t e l a r e l a s a l u t e d e i p a z i e n t i , m a a n c h e r e n d e r e p i ù s o s t e n i b i l e i l n o s t r o S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e p u b b l i c o . P e r q u e s t o i l G o v e r n o g u a r d a c o n g r a n d e a t t e n z i o n e a p r o g e t t i c a p a c i d i u n i r e s e n s i b i l i z z a z i o n e , p r o s s i m i t à e i n n o v a z i o n e a l s e r v i z i o d e l l e p e r s o n e " . H a p p y A g e i n g e F e d e r s a n i t à h a n n o s c e l t o d i c o i n v o l g e r e d i r e t t a m e n t e l e a m m i n i s t r a z i o n i l o c a l i m o t i v a n d o l e a p a r t e c i p a r e a u n a ' c h a l l e n g e ' , u n a s f i d a : i C o m u n i c o i n v o l t i p o t r a n n o i n f a t t i p r o p o r r e i n i z i a t i v e m i r a t e p e r m i g l i o r a r e l ' a d e r e n z a a l l e c u r e , r i c e v e n d o u n k i t d i s t r u m e n t i i n f o r m a t i v i - p o s t e r , b r o c h u r e , c a r d e m a t e r i a l i d i g i t a l i - i d e a t o p e r s p i e g a r e i n m o d o s e m p l i c e e c h i a r o a p a z i e n t i o v e r 6 5 e c a r e g i v e r c o s a s i g n i f i c h i a d e r i r e c o r r e t t a m e n t e a l l e t e r a p i e e q u a l i b e n e f i c i c o m p o r t a s u l l a s a l u t e . L e a t t i v i t à p i ù e f f i c a c i e i n n o v a t i v e s a r a n n o p r e m i a t e n e l c o r s o d e l 2 0 2 6 i n u n e v e n t o n a z i o n a l e c h e d a r à v i s i b i l i t à a l l e m i g l i o r i p r a t i c h e i m p l e m e n t a t e a l i v e l l o t e r r i t o r i a l e . " D a o l t r e 1 0 a n n i H a p p y A g e i n g è i m p e g n a t o a g a r a n t i r e p i ù s a l u t e e q u a l i t à d i v i t a d e g l i o v e r 6 5 - s o t t o l i n e a F r a n c e s c o M a c c h i a , d i r e t t o r e d i H a p p y A g e i n g - C o n l a c a m p a g n a ' R i c o r d a t i d i s t a r e b e n e ' v o g l i a m o c o n t r i b u i r e a c o n t r a s t a r e q u e s t a e p i d e m i a c h e c o l p i s c e o g n i g i o r n o i n o s t r i a n z i a n i " . A p r o p o s i t o d e l r i s p a r m i o p o s s i b i l e g r a z i a a u n ' a d e g u a t a a d e r e n z a a l l e c u r e , s t i m a t o i n 2 m i l i a r d i d i e u r o i n I t a l i a , M a c c h i a a u s p i c a c h e " u n a p a r t e d e l l e r i s o r s e p o t e n z i a l m e n t e r e c u p e r a b i l i i n q u e s t o p e r c o r s o v e n g a n o r e i n v e s t i t e p e r r e n d e r e l a n o s t r a s a n i t à p i ù a m i s u r a d e l l ' a n z i a n o c h e n e è i n e v i t a b i l m e n t e i l m a g g i o r e f r u i t o r e " . L a s c a r s a a d e r e n z a t e r a p e u t i c a " r a p p r e s e n t a u n a q u e s t i o n e d i s o s t e n i b i l i t à p e r i l S s n , o l t r e a g e n e r a r e g r a v i c o n s e g u e n z e s u l l a q u a l i t à d e l l a v i t a d e i p a z i e n t i e d e l l e l o r o f a m i g l i e - e v i d e n z i a F a b r i z i o d ’ A l b a , p r e s i d e n t e n a z i o n a l e F e d e r s a n i t à - C o n f e d e r a z i o n e d e l l e F e d e r s a n i t à A n c i r e g i o n a l i - P e r q u e s t o a b b i a m o l a n c i a t o u n ' a z i o n e n a z i o n a l e c h e p a r t e d a l l e c o m u n i t à l o c a l i i n q u a n t o r a p p r e s e n t a n o i l p r i m o p u n t o d i c o n t a t t o c o n i c i t t a d i n i e , p e r t a n t o , p o s s o n o a t t i v a r e i n t e r v e n t i e f f i c a c i p e r m i g l i o r a r e l a s a l u t e d e l l a p o p o l a z i o n e " . " S i a m o o n o r a t i d i s o s t e n e r e l a c a m p a g n a ' R i c o r d a t i d i s t a r e b e n e ' , c h e m e t t e a l c e n t r o l a s a l u t e d e l c i t t a d i n o - p a z i e n t e e v a l o r i z z a l a c o l l a b o r a z i o n e d i t u t t i g l i a t t o r i d e l l a s a n i t à d e l t e r r i t o r i o - d i c h i a r a V i v i a n a R u g g i e r i , E x t e r n a l R e l a t i o n s , M a r k e t A c c e s s & R e g u l a t o r y D i r e c t o r G r u p p o S e r v i e r i n I t a l i a - U n a c a m p a g n a n u o v a c h e p u n t a s u l l a ' p r o s s i m i t à ' , s e n s i b i l i z z a n d o i l p a z i e n t e s u l r u o l o c r u c i a l e d i e s s e r e a d e r e n t i a l l e c u r e p e r s t a r e b e n e a t t r a v e r s o i n t e r l o c u t o r i e c a n a l i a l u i f a m i l i a r i : i n s o m m a u n a p a r t i t a s u l l a s a l u t e e s u l l ' i n v e c c h i a m e n t o a t t i v o g i o c a t a ' i n c a s a ' d e l p a z i e n t e " . ' R i c o r d a t i d i s t a r e b e n e ' - p r e c i s a n o g l i o r g a n i z z a t o r i - n o n è s o l o u n a c a m p a g n a d i s e n s i b i l i z z a z i o n e e d i c o m u n i c a z i o n e r i v o l t a a g l i o v e r 6 5 e a i f r a g i l i : è u n a s o r t a d i m o v i m e n t o c o l l e t t i v o , u n f o r t e i m p e g n o , c h e m i r a a t r a s f o r m a r e l a c o n s a p e v o l e z z a i n d i v i d u a l e i n a z i o n e s o c i a l e , c o i n v o l g e n d o C o m u n i , A s l , f a r m a c i e , m e d i c i , o p e r a t o r i s a n i t a r i , f a m i g l i e e c a r e g i v e r . N e l c o r s o d e l l a g i o r n a t a H a p p y A g e i n g h a p r o p o s t o l a c r e a z i o n e d i u n ' A l l e a n z a p e r l ' a d e r e n z a t e r a p e u t i c a e p e r l a s a l u t e p u b b l i c a i n g r a d o d i u n i r e f o r z e e r e s p o n s a b i l i t à , d a l l e r e a l t à t e r r i t o r i a l i a l l e i s t i t u z i o n i n a z i o n a l i , p e r g a r a n t i r e a g l i a n z i a n i c u r e e f f i c a c i e u n a m i g l i o r e q u a l i t à d e l l a v i t a .