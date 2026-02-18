R o m a , 1 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - A d d i o p o r z i o n i e x t r a - l a r g e p e r c h i p s , c h i c k e n n u g g e t s , b e v a n d e z u c c h e r a r e e s i m i l i : l e p o r z i o n i ' s u p e r a b b o n d a n t i ' c h e i d e n t i f i c a n o i l f a s t f o o d e g l i i c o n i c i ' d i n e r ' a m e r i c a n i s t a n n o d i m i n u e n d o p e r r i d u r r e i c o s t i d e i r i s t o r a t o r i m a a n c h e i l ' g i r o v i t a ' d e i c l i e n t i . S e c o n d o u n a r t i c o l o d e l F i n a n c i a l t i m e s , c o m p l i c i i p r e z z i m a a n c h e i l c r e s c e n t e u s o d i f a r m a c i d i m a g r a n t i G L P - 1 c h e i n i b i s c o n o l a f a m e , m o l t i r i s t o r a t o r i i n i z i a n o a d o f f r i r e p o r z i o n i p i ù p i c c o l e . K f c , l a c a t e n a d e l p o l l o f r i t t o p e r e c c e l l e n z a , s t a " a d e g u a n d o l e d i m e n s i o n i d e l l e p o r z i o n i " n e i s u o i 4 . 0 0 0 p u n t i v e n d i t a a m e r i c a n i , f a s a p e r e C h r i s T u r n e r , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i Y u m B r a n d s , p r o p r i e t a r i o d e l m a r c h i o . L a c a t e n a f u s i o n a s i a t i c a P F C h a n g ' s , c h e c o n t a 2 0 0 l o c a l i i n t u t t i g l i S t a t i U n i t i , h a i n t r o d o t t o l o s c o r s o a n n o u n a p o r z i o n e ' m e d i a ' d e i s u o i p i a t t i p r i n c i p a l i . S e c o n d o l a s o c i e t à d i r i c e r c h e d i m e r c a t o B l a c k B o x I n t e l l i g e n c e , i l s e t t o r e s t a a f f r o n t a n d o c i n q u e m e s i c o n s e c u t i v i d i c a l o d e l l e p r e s e n z e e d e l l e v e n d i t e , r i f l e t t e n d o l e d i f f i c o l t à d e i c l i e n t i a f a r f r o n t e a l l ' a u m e n t o d e l c o s t o d e l l a v i t a . I l t u t t o m e n t r e i r i s t o r a t o r i r e g i s t r a n o u n a u m e n t a n o d e i c o s t i d e i p r o d o t t i a l i m e n t a r i , d e l l ' e n e r g i a e d e l l a m a n o d o p e r a . M a , s e c o n d o F t , i r i s t o r a t o r i d e v o n o a n c h e a f f r o n t a r e l a m i n a c c i a r a p p r e s e n t a t a d a l c r e s c e n t e u s o d i f a r m a c i d i m a g r a n t i c h e s o p p r i m o n o l ' a p p e t i t o . “ L a r i s p o s t a o v v i a è r i d u r r e l e p o r z i o n i ” , o s s e r v a J P F r o s s a r d , a n a l i s t a d e l s e t t o r e a l i m e n t a r e d i R a b o b a n k . “ R i d u r r e l e p o r z i o n i p u ò r e n d e r e i m e n u p i ù a c c e s s i b i l i e r i p o r t a r e i c l i e n t i n e i r i s t o r a n t i , i l c h e s i a d a t t a p e r f e t t a m e n t e a n c h e a l l a q u e s t i o n e d e l G L P - 1 ” . L ' a b i t u d i n e d e l l e m a x i - p o r z i o n i n e g l i S t a t i U n i t i è f i g l i a d e l l ' i n d u s t r i a l i z z a z i o n e d e l X X s e c o l o q u a n d o i l c a l o d e i p r e z z i d i m a i s , g r a n o , z u c c h e r o , c a r n e e o l i o h a n n o p o r t a t o i r i s t o r a n t i a r i e m p i r e i p i a t t i . S e c o n d o u n o s t u d i o d e l 2 0 2 4 p u b b l i c a t o s u l l a r i v i s t a a c c a d e m i c a F o o d s , l e p o r z i o n i d i c i b o c o n s u m a t e d a g l i a m e r i c a n i e r a n o i n g e n e r e p i ù g r a n d i d e l 1 3 % r i s p e t t o a q u e l l e f r a n c e s i , a u m e n t a n d o s p r e c h i e r i s c h i o o b e s i t à s e c o n d o g l i e s p e r t i .