R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L ’ I t a l i a d e l t e n n i s e n o n s o l o h a r e s o o m a g g i o a N i c o l a P i e t r a n g e l i , s c o m p a r s o i e r i a l l ’ e t à d i 9 2 a n n i . I l ‘ t e a t r o ’ d e l t r i b u t o , i n t e n s o e p r o f o n d o , è s t a t o p r o p r i o s u u n c a m p o d a t e n n i s , s u l l a t e r r a r o s s a , n e l l o s t a d i o a l u i i n t i t o l a t o a l F o r o I t a l i c o . F i n d a l l e p r i m e o r e d e l m a t t i n o , l a c a m e r a a r d e n t e s i è r i e m p i t a d i p e r s o n e , c a m p i o n i , d i r i g e n t i e s e m p l i c i a p p a s s i o n a t i c h e h a n n o v o l u t o r e n d e r e o m a g g i o a l l a l e g g e n d a d e l t e n n i s i t a l i a n o . A c c a n t o a l f e r e t r o i l t r o f e o a c u i f o r s e t e n e v a d i p i ù l a C o p p a D a v i s v i n t a d a c a p i t a n o n e l 1 9 7 6 , s u l l o s f o n d o u n m a x i s c h e r m o c o n l e s u e i m m a g i n i e d u e r a c c h e t t e , u n a d i o g g i e u n a d i l e g n o , l ’ u n i o n e d i m o n d i e d i g e n e r a z i o n i c h e s i s o n o r i c o n o s c i u t e n e l l ’ e s e m p i o e n e i v a l o r i d e l p r i m o i t a l i a n o c a m p i o n e S l a m , d e l c a p i t a n o d e l l a p r i m a C o p p a D a v i s n e l l a n o s t r a s t o r i a . A l l a t o i l g o n f a l o n e d e l l a L a z i o e d e l C i r c o l o C a n o t t i e r i R o m a , d i c u i è s t a t o p r e s i d e n t e . S u l l o s f o n d o , s u u n m a x i s c h e r m o l e i m m a g i n i d e i s u o i g r a n d i s u c c e s s i , d e l s u o s c o n f i n a t o t a l e n t o s u l l e n o t e d i C h a r l e s A z n a v o u r . C o m m o s s a l a f a m i g l i a c o n i l f i g l i o M a r c o c h e h a s o t t o l i n e a t o c o m e s i è s v o l t o “ t u t t o c o m e v o l e v a l u i " . M e n t r e l ’ a l t r o f i g l i o F i l i p p o h a s o t t o l i n e a t o c o m e “ q u e l l o c h e h o v i s t o i n q u e s t i g i o r n i n o n m e l ' a s p e t t a v o , è s t a t a u n ' e s p l o s i o n e d i a f f e t t o " . L a c o m m e m o r a z i o n e a m e z z o g i o r n o è i n i z i a t a c o n l a l e t t u r a d i R o b e r t o C i u f o l i , c h e h a s c e l t o u n e s t r a t t o d a l l i b r o " S e p i o v e r i m a n d i a m o " , i n c u i P i e t r a n g e l i s c h e r z a v a s u l p r o p r i o f u n e r a l e e s u l d e s i d e r i o d i c e l e b r a r l o p r o p r i o i n q u e l c a m p o . L a c o m m e m o r a z i o n e s i è p o i c h i u s a s u l l e n o t e d i M y W a y d i F r a n k S i n a t r a , l a c a n z o n e s c e l t a d a P i e t r a n g e l i p e r i l s u o u l t i m o s a l u t o . U n f i n a l e e l e g a n t e e i n l i n e a c o n i l s u o s t i l e , c o n i l F o r o I t a l i c o c h e l o h a a c c o m p a g n a t o c o n u n l u n g o a p p l a u s o . P o i i l f e r e t r o s i è s p o s t a t o p e r i l f u n e r a l e i n f o r m a p r i v a t a p r e s s o l a C h i e s a d i S a n t a M a r i a d e l l a G r a n M a d r e d i D i o a P o n t e M i l v i o , d o v e è a r r i v a t o a n c h e i l p r i n c i p e A l b e r t o d i M o n a c o , d i v e n t a t o m o l t o a m i c o d e l c a m p i o n e c h e a v e v a c o m i n c i a t o a f r e q u e n t a r e i c a m p i d i t e n n i s d e l P r i n c i p a t o n e l 1 9 5 5 , m o l t o p r i m a d e l l a s u a n a s c i t a , f r e q u e n t a n d o i l p a d r e d i A l b e r t o , R a n i e r i I I I . “ L o c o n o s c e v o d a t a n t i a n n i . E r a u n u o m o s p l e n d i d o . C i t e n e v o a e s s e r e q u i , s o n o m o l t o e m o z i o n a t o ” , l e p a r o l e d e l p r i n c i p e A l b e r t o d i M o n a c o a l s u o a r r i v o i n C h i e s a . “ E r a s e m p r e p r e s e n t e n e i m i e i m o m e n t i p i ù i m p o r t a n t i d e l l a m i a v i t a ” , h a a g g i u n t o e n t r a n d o n e l l a c h i e s a ” . D u r a n t e l a f u n z i o n e , è s t a t a m o l t o t o c c a n t e e d i v e r t e n t e a l t e m p o s t e s s o l a p r e d i c a d i D o n R e n z o D e l V e c c h i o . “ A m a v a a v e r e l ’ u l t i m a p a r o l a e f i n a l m e n t e p o t r à d i r l a a l S i g n o r e ” , h a d e t t o D o n R e n z o . “ N o n h o c o n o s c i u t o N i c o l a , n e h o s e n t i t o p a r l a r e i n q u e s t i g i o r n i m a h o p e n s a t o p i ù a l l ’ u o m o p i ù c h e a l p e r s o n a g g i o , n e l s e n s o p o s i t i v o d e l t e r m i n e . H o p e n s a t o a l l ’ u o m o n e l m o m e n t o i n c u i r i m a n e v a d a s o l o e h o i m m a g i n a t o d i s t a r e c o n l u i n e i m o m e n t i d i g r a n d e p a u r a e s o l i t u d i n e , c o n s o l a n d o l o l a d d o v e c e n e f o s s e b i s o g n o ” . P a r l a n d o d e l l ’ i r o n i a d i P i e t r a n g e l i l ’ h a d e f i n i t a c o m e u n a q u a l i t à “ d e l l e p e r s o n e i n t e l l i g e n t i ” . E p o i a n c o r a : “ I m m a g i n o N i c o l a c h e p o t r à i n c o n t r a r e i l p i ù g r a n d e d i t u t t i e m a g a r i t r o v e r à q u a l c h e d i f e t t o a n c h e a G e s ù C r i s t o ” . D u r a n t e l a f u n z i o n e a n c h e u n i n t e r v e n t o d i G i o v a n n i M a l a g ò : “ S o n o a n d a t o s a b a t o p o m e r i g g i o a t r o v a r l o , h o d e c i s o a l l ’ u l t i m o m o m e n t o p e r c h é s i a v v i n a v a l ’ o r a p i ù b u i a . M i h a d e t t o ‘ p e r m e r e s t e r a i s e m p r e G i o v a n n i n o ’ ” . P r i m a a v e v a p a r l a t o a n c h e l ’ a t t u a l e p r e s i d e n t e d e l C o n i , L u c i a n o B u o n f i g l i o , c h e h a d e f i n i t o i l s u o a d d i o c o m e l a f i n e d i u n a s t o r i a c h e p e r ò " n o n m u o r e m a i " , r i c o r d a n d o l a c a p a c i t à d i P i e t r a n g e l i d i u n i r e e s p e r i e n z a , i r o n i a e u m a n i t à . T a n t i i p e r s o n a g g i c h e s i s o n o s u s s e g u i t i n e l l ’ o m a g g i a r e u n c a m p i o n e e u n u o m o . T r a q u e s t i a n c h e l ' e x p r e s i d e n t e d e l C o n i G i a n n i P e t r u c c i , c h e a n n i f a v o l l e i n t i t o l a r g l i i l c a m p o d e l F o r o I t a l i c o : " A v e r d a t o i l s u o n o m e a q u e s t o s t a d i o è p e r m e u n v a n t o . E r a u n v e r o s i g n o r e , n o n p a r l a v a m a i m a l e d i n e s s u n o " . C o m m o s s o a n c h e i l r i c o r d o p i ù a t t e s o , q u e l l o d e l p r e s i d e n t e d e l l a F e d e r t e n n i s A n g e l o B i n a g h i , c h e h a d e f i n i t o P i e t r a n g e l i " u n a p e r s o n a u n i c a e i r r i p e t i b i l e " , s i m b o l o s t e s s o d e l t e n n i s i t a l i a n o . " O g g i è i l g i o r n o p i ù t r i s t e . L ' h o c o n o s c i u t o n e l m o m e n t o p i ù b u i o d e l t e n n i s i t a l i a n o e d è c u r i o s o c h e s e n e s i a a n d a t o i n p u n t a d i p i e d i d o p o i d u e m e s i p i ù s t r a o r d i n a r i d e l t e n n i s i t a l i a n o . N i c o l a è s t a t o i l t e n n i s i t a l i a n o . C i h a d a t o l a c r e d i b i l i t à , l a p r o t e z i o n e , l a s i c u r e z z a n e c e s s a r i a p e r m e t t e r e i n p r a t i c a l e c o s e c h e v o l e v a m o f a r e . L e c o s e s i s o n o r i a s s e t t a t e e c i h a d a t o i l c o r a g g i o d i p o t e r v i n c e r e i n q u e s t o b e l l i s s i m o e m a l e d e t t o s p o r t . O g g i i n I t a l i a n e l t e n n i s s i a m o t u t t i f i g l i d i N i c o l a " . I n t e n s o a n c h e i l m e s s a g g i o d i F i l i p p o V o l a n d r i , c a p i t a n o d e l l a s q u a d r a d i D a v i s , c h e h a v o l u t o s o t t o l i n e a r e l ' e r e d i t à s p o r t i v a e c u l t u r a l e l a s c i a t a d a P i e t r a n g e l i : " C i h a i n s e g n a t o a d a m a r e l a D a v i s , c i h a i n s e g n a t o i l v a l o r e d e l l a m a g l i a a z z u r r a . T u t t o è i n i z i a t o d a l l a s u a g e s t i o n e " . M e n t r e i l m i n i s t r o p e r l o S p o r t e i g i o v a n i A n d r e a A b o d i , g i u n t o a l F o r o I t a l i c o i n s i e m e a d A d r i a n o P a n a t t a , T o n i n o Z u g a r e l l i e t a n t i e x c a m p i o n i , h a p a r l a t o d i u n a " g i o r n a t a d i d o l c e t r i s t e z z a , c h e è l ' e s s e n z a d i c i ò c h e è s t a t o N i c o l a . H a s e m p r e p r e s o l a v i t a d i p e t t o " . T o c c a n t i a n c h e l e p a r o l e d i F a b i o F o g n i n i . “ C o n N i k h o a v u t o u n b e l l i s s i m o r a p p o r t o , è c o l u i c h e h a a p e r t o l e v i e a l n o s t r o b e l l i s s i m o s p o r t , n e h a f a t t o p a r l a r e , è d o v e r o s o e s s e r e q u i o g g i a s a l u t a r l o i n q u e s t o g i o r n o t r i s t e p e r l o s p o r t i t a l i a n o , c i m a n c h e r à i l s u o s t i l e g i o c o s o , e l a s u a p e r s o n a " . E p r i m a c h e i l f e r e t r o u s c i s s e d a l l a C h i e s a p e r i l s u o u l t i m o v i a g g i o a n c h e l e p a r o l e d i u n a l t r o c a m p i o n i s s i m o , G i a n n i R i v e r a . " L a p r i m a c o s a c h e m i h a d e t t o , ‘ s e i f o r t u n a t o c h e h o d e c i s o d i g i o c a r e a t e n n i s e n o n a p a l l o n e , s e n o f i n i v i m a l e . N o n s o s e s i p e n t i r à o r a c h e è l a , m a q u a n d o a r r i v o i o m i d i r à q u a l c o s a d i p i ù s e r i o . T r o p p o d i v i s i v o ? E r a u n a p e r s o n a p e r b e n e , s e r i a e d i c e v a q u e l l o c h e p e n s a v a . D u e s i m b o l i d i u n ’ I t a l i a s p o r t i v a ? I o s p e r o d i a n d a r e u n p o ’ p i ù i n l à ” .