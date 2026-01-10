R o m a , 1 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - S c o m p a r e o g g i L e o n a r d o C e l l e n o , m e d i c o - c h i r u r g o c a p o s t i p i t e d e l l a c o s m e t o l o g i a i t a l i a n a . R e s p o n s a b i l e d e l l ' u n i t à o p e r a t i v a d i D e r m a t o l o g i a a l l a C o l u m b u s , U n i v e r s i t à C a t t o l i c a d e l S a c r o C u o r e d i R o m a , C e l l e n o è s t a t o d a l 2 0 0 7 a d o g g i p r e s i d e n t e d e l l ' A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i d e r m a t o l o g i a e C o s m e t o l o g i a ( A i d e c o ) , c h e h a f o n d a t o . P o n t e t r a i l m o n d o d e l l a d e r m a t o l o g i a e l ' i n d u s t r i a c o s m e t i c a i t a l i a n a , h a g u i d a t o i l C e n t r o d i r i c e r c h e c o s m e t o l o g i c h e d e l l ' U n i v e r s i t à C a t t o l i c a d e l S a c r o C u o r e e f o n d a t o e c o o r d i n a t o i l c o r s o d i l a u r e a i n S c i e n z e e t e c n o l o g i e c o s m e t o l o g i c h e p r e s s o i l m e d e s i m o A t e n e o . C e l l e n o h a c o l l a b o r a t o s i a i n I t a l i a c h e a l l ' e s t e r o p r e s s o n u m e r o s e e r i n o m a t e s t r u t t u r e m e d i c h e , c o m e n e g l i U s a c o n i l C e n t r o p r i m a r i o d i r i c e r c a r e g i o n a l e d e l l ' O r e g o n , g u i d a t o d a l p r o f e s s o r W i l l i a m M o n t a g n a , d o v e h a p o r t a t o a v a n t i l o s t u d i o s u l l a r i p a r a z i o n e d e i t e s s u t i e p i ù p r e c i s a m e n t e i l t e s s u t o c o n n e t t i v o . C e l l e n o e r a n a t o a R o m a , i l 1 0 l u g l i o d e l 1 9 5 1 .