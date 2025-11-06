R i m i n i , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L a d i g i t a l i z z a z i o n e è l a c h i a v e p e r u n a g e s t i o n e p i ù e f f i c i e n t e e s i c u r a d e l l e r e t i i d r i c h e . A b b i a m o d i g i t a l i z z a t o c i r c a 2 6 m i l a c h i l o m e t r i d i r e t e s u 4 5 m i l a , i d e n t i f i c a n d o o l t r e 1 1 m i l a p e r d i t e e o t t e n e n d o u n r i s p a r m i o s t i m a t o d i 7 3 m i l i o n i d i m e t r i c u b i d ’ a c q u a ” . L o h a d i c h i a r a t o F u l v i o C o n t i , m a r k e t d i r e c t o r d i A l m a v i v a , d u r a n t e E c o m o n d o 2 0 2 5 . C o n t i h a s p i e g a t o c h e “ g r a z i e a p r o g e t t i c o m e l o S m a r t W a t e r M a n a g e m e n t S y s t e m , o g g i s i a m o p r e s e n t i i n o l t r e 5 0 w a t e r u t i l i t y i n I t a l i a . L ’ a c q u a è u n ’ i n f r a s t r u t t u r a c r i t i c a e d e s s e n z i a l e e d o b b i a m o g a r a n t i r n e n o n s o l o l a c o n t i n u i t à d e l s e r v i z i o m a a n c h e l a s i c u r e z z a d e l d a t o ” . “ N e g l i u l t i m i a n n i - h a a g g i u n t o - A l m a v i v a h a a m p l i a t o l a p r o p r i a f i l i e r a g r a z i e a l l ’ a c q u i s i z i o n e d i A l m a v i v a B l u e b i t , c h e c i c o n s e n t e d i i n t e g r a r e m o d e l l a z i o n e m a t e m a t i c a e i d r a u l i c a , m i g l i o r a n d o l a c a p a c i t à d i p r e v e n i r e p e r d i t e e p r o t e g g e r e u n b e n e v i t a l e c o m e l ’ a c q u a ” .