Rimini, 6 nov. (Adnkronos) - La digitalizzazione è la chiave per una gestione più efficiente e sicura delle reti idriche. Abbiamo digitalizzato circa 26mila chilometri di rete su 45mila, identificando oltre 11mila perdite e ottenendo un risparmio stimato di 73 milioni di metri cubi dacqua. Lo ha dichiarato Fulvio Conti, market director di Almaviva, durante Ecomondo 2025. Conti ha spiegato che grazie a progetti come lo Smart Water Management System, oggi siamo presenti in oltre 50 water utility in Italia. Lacqua è uninfrastruttura critica ed essenziale e dobbiamo garantirne non solo la continuità del servizio ma anche la sicurezza del dato. Negli ultimi anni - ha aggiunto - Almaviva ha ampliato la propria filiera grazie allacquisizione di Almaviva Bluebit, che ci consente di integrare modellazione matematica e idraulica, migliorando la capacità di prevenire perdite e proteggere un bene vitale come lacqua.