R o m a , 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - I l q u a d r o c o m p l e s s i v o , e m e r s o d u r a n t e l a s e d u t a d e l 3 f e b b r a i o d e l l ’ O s s e r v a t o r i o P e r m a n e n t e s u g l i U t i l i z z i I d r i c i d e l l ’ A u t o r i t à d i B a c i n o D i s t r e t t u a l e d e l l ’ A p p e n n i n o M e r i d i o n a l e p r e s i e d u t o d a l s e g r e t a r i o g e n e r a l e V e r a C o r b e l l i , h a d e l i n e a t o , " p u r p e r s i s t e n d o a l c u n e c o n d i z i o n i d i s e v e r i t à i d r i c a , u n a t e n d e n z a a l m i g l i o r a m e n t o p e r t a l u n i s i s t e m i d e l l e c o n d i z i o n i d i s e v e r i t à i d r i c a p e r i l c o m p a r t o i d r o p o t a b i l e e p e r i l c o m p a r t o i r r i g u o " . I n s i n t e s i , s p i e g a u n a n o t a , " i l q u a d r o c o m p l e s s i v o e v i d e n z i a u n a c o n d i z i o n e d i c r i t i c i t à n e l l a d i s p o n i b i l i t à d e l l e r i s o r s e i d r i c h e , d i f f e r e n z i a t a s u b a s e t e r r i t o r i a l e t r a i d i v e r s i s c h e m i d i a p p r o v v i g i o n a m e n t o " . P e r t a n t o , i l a v o r i d e l l ’ O s s e r v a t o r i o P e r m a n e n t e s u g l i U t i l i z z i I d r i c i e d e i T a v o l i T e c n i c i p e r i t r a s f e r i m e n t i i d r i c i i n t e r r e g i o n a l i , c o o r d i n a t i d a l l ’ A u t o r i t à d i B a c i n o D i s t r e t t u a l e d e l l ’ A p p e n n i n o M e r i d i o n a l e , d o v r a n n o " c o n t i n u a r e n e l l ’ i n c e s s a n t e o p e r a d i m o n i t o r a g g i o d e l l e r i s o r s e i d r i c h e d i s p o n i b i l i , p u n t a n d o s e m p r e a m i t i g a r e g l i i m p a t t i d e l l e c r i s i i d r i c h e n e i d i v e r s i b a c i n i e s u i d i v e r s i c o m p a r t i d i u t i l i z z o d e l l a r i s o r s a i d r i c a , d a q u e s t o m o m e n t o p o t e n d o g o d e r e d e l l a p i e n e z z a d e i p o t e r i c o n f e r i t i d a l l a v i g e n t e l e g i s l a z i o n e " . “ L ’ O s s e r v a t o r i o è u n a m i s u r a d e l P i a n o d i G e s t i o n e d e l l e A c q u e - h a o s s e r v a t o V e r a C o r b e l l i - c o n i l q u a l e d a u n l a t o s i v a n n o a v a l u t a r e l e s e v e r i t à i d r i c h e , d a l l ’ a l t r o s i i n d i v i d u a n o e a t t u a n o l e a z i o n i a b r e v e , m e d i o e l u n g o t e r m i n e p e r f r o n t e g g i a r l a ” . P i ù i n d e t t a g l i o , p e r q u a n t o r i g u a r d a i l c o m p a r t o p o t a b i l e , i t e r r i t o r i e s c h e m i i d r i c i c h e p r e s e n t a n o u n o s t a t o d i ' s e v e r i t à i d r i c a e l e v a t a ' s o n o : l a P u g l i a ; l e p r o v i n c e d i C r o t o n e e R e g g i o C a l a b r i a e l o s c h e m a B a s e n t o - C a m a s t r a - A g r i . S i r i s c o n t r a u n a c o n d i z i o n e d i ' s e v e r i t à m e d i a t e n d e n t e a d a l t a ' p e r : i l L a z i o e 1 1 c o m u n i i n B a s i l i c a t a s e r v i t i d a l l o s c h e m a V u l t u r e M e l f e s e e p e r 3 3 c o m u n i d e l l a p r o v i n c i a d i M a t e r a s e r v i t i d a l l o s c h e m a C o l l i n a M a t e r a n a , o l t r e c h e p e r i l c o m u n e d i M a t e r a e p e r 8 c o m u n i s e r v i t i d a l l o s c h e m a F a s c i a I o n i c a . I n f i n e , s i r i l e v a n o c o n d i z i o n i d i ' s e v e r i t à i d r i c a m e d i a ' , p e r l a C a m p a n i a , i l M o l i s e e l a B a s i l i c a t a , c o n e s c l u s i o n e d e i c o m u n i g i à c i t a t i i n s e v e r i t à i d r i c a m e d i a t e n d e n t e a d a l t a ; l a C a l a b r i a , c o n e s c l u s i o n e d e l l e p r o v i n c e d i C r o t o n e e R e g g i o C a l a b r i a , g i à c i t a t e i n s e v e r i t à i d r i c a e l e v a t a ; i l s u b - a m b i t o m a r s i c a n o e l a p r o v i n c i a d i C h i e t i i n A b r u z z o . P e r q u a n t o r i g u a r d a i l c o m p a r t o i r r i g u o , s i c o n f e r m a n o l e c o n d i z i o n i d i ' s e v e r i t à i d r i c a e l e v a t a ' p e r l e r e g i o n i B a s i l i c a t a , C a l a b r i a e P u g l i a , m e n t r e t u t t o i l r e s t o d e l t e r r i t o r i o d i s t r e t t u a l e è i n c o n d i z i o n i d i ' s e v e r i t à i d r i c a m e d i a ' . C o r b e l l i h a a n n u n c i a t o l a p r o d u z i o n e d e l " R a p p o r t o s u l l ’ e v e n t o d i C r i s i i d r i c a 2 0 2 4 / 2 0 2 5 , c h e è s t a t o g i à i n v i a t o a t u t t i i m e m b r i d e l l ’ O s s e r v a t o r i o , i n a t t e s a d i u n a p r i m a v a l u t a z i o n e . I l R a p p o r t o s a r à p o i i n v i a t o a t u t t i g l i e n t i c o m p e t e n t i i n t e r e s s a t i ” .