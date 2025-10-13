R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - A c e a , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l C e n t r o S p e r i m e n t a l e d i C i n e m a t o g r a f i a d i R o m a e l a F o n d a z i o n e C i n e m a p e r R o m a , h a p r e s e n t a t o p r e s s o l a C a s a d e l C i n e m a l a r e t r o s p e t t i v a ' G o c c e d i c i n e m a ' e i l c o n t e s t ' I m i l l e v o l t i d e l l ' a c q u a ' , d u e i n i z i a t i v e n a t e n e l l ' a m b i t o d e l l a X X e d i z i o n e d e l l a F e s t a d e l C i n e m a d i R o m a , a l v i a d a l 1 5 o t t o b r e , p e r r a c c o n t a r e l ' e l e m e n t o a c q u a a t t r a v e r s o l o s g u a r d o d i g r a n d i r e g i s t i e g i o v a n i v i d e o m a k e r . L ’ e v e n t o c l o u s a r à l ’ a p p u n t a m e n t o d e l 2 4 o t t o b r e n e l l a s e r a t a d e d i c a t a a d A c e a p r e s s o l a s a l a S i n o p o l i , q u a n d o v e r r à p r o i e t t a t a l ’ a n t e p r i m a d i “ D r a c u l a – l ’ a m o r e p e r d u t o ” d i L u c B e s s o n , u n o d e i f i l m p i ù a t t e s i d e l l a k e r m e s s e c i n e m a t o g r a f i c a d i q u e s t ’ a n n o . A l l a c o n f e r e n z a s t a m p a m o d e r a t a d a A l e s s i o V i o l a , g i o r n a l i s t a S k y , h a n n o p a r t e c i p a t o , S a l v a t o r e N a s t a s i , P r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e C i n e m a p e r R o m a , G a b r i e l l a B u o n t e m p o , P r e s i d e n t e d e l C e n t r o S p e r i m e n t a l e d i C i n e m a t o g r a f i a , V i r m a n C u s e n z a , d i r e t t o r e d e l l a c o m u n i c a z i o n e A c e a . T u t t i h a n n o s o t t o l i n e a t o i l r a p p o r t o v i s c e r a l e c h e l e g a l ' a c q u a a l l ' i m m a g i n a r i o d e l C i n e m a e i l f a t t o c h e R o m a , R e g i n a A q u a r u m e c a p i t a l e d e l l a t r a d i z i o n e a c q u e d o t t i s t i c a è i l l u o g o i d e a l e p e r c e l e b r a r e q u e s t o l e g a m e . I l c o n t e s t “ I M i l l e V o l t i d e l l ’ A c q u a ” q u e s t ’ a n n o h a u n a n u o v a d e c l i n a z i o n e , “ I c u s t o d i d e l l ’ a c q u a ” e d h a v i s t o g i o v a n i r e g i s t i e f i l m a k e r s c i m e n t a r s i n e l l a r e a l i z z a z i o n e d i c o r t o m e t r a g g i i n e d i t i c h e n a r r a n o l ’ e l e m e n t o a c q u a a t t r a v e r s o g l i s t r u m e n t i d e l l a f i c t i o n , d e l d o c u m e n t a r i o o d e l l ’ a n i m a z i o n e , c o n l ’ o b i e t t i v o d i s e n s i b i l i z z a r e l ’ o p i n i o n e p u b b l i c a s u l l ’ i m p o r t a n z a d e l r i s p a r m i o e d e l r i u s o i d r i c o , i n l i n e a c o n l e s t r a t e g i e s o s t e n i b i l i d e l G r u p p o A c e a . I l l a v o r o m i g l i o r e t r a i t r e c o r t i f i n a l i s t i s u i 1 5 0 p a r t e c i p a n t i , s a r à s e l e z i o n a t o d a u n a g i u r i a c o m p o s t a d a A c e a e d a i c r i t i c i d e l C e n t r o S p e r i m e n t a l e e v e r r à p r o i e t t a t o i l 1 5 o t t o b r e n e l l a s a l a d e l T e a t r o S t u d i o B o r g n a d e l l ’ A u d i t o r i u m P a r c o d e l l a M u s i c a E n n i o M o r r i c o n e . I l v i d e o m a k e r v i n c i t o r e r i c e v e r à u n p r e m i o d i 5 . 0 0 0 e u r o . S i r i n n o v a a n c h e l a r a s s e g n a ' G o c c e d i c i n e m a ' , r e a l i z z a t a i n c o l l a b o r a z i o n e i l C e n t r o S p e r i m e n t a l e d i C i n e m a t o g r a f i a , c h e è u n a r e t r o s p e t t i v a d i n o v e f i l m l e g a t i a l l ’ a c q u a , c o n t i t o l i c o m e L ’ A t a l a n t e , d i J e a n V i g o , T r a v o l t i d a u n i n s o l i t o d e s t i n o n e l l ’ a z z u r r o m a r e d ’ a g o s t o d i L i n a W e r t m u l l e r , F i t z c a r r a l d o d i W e r n e r H e r z o g , L a d y i n t h e W a t e r d i M . N i g h t S h y a m a l a n , V i a l e d e l T r a m o n t o d i B i l l y W i l d e r . A q u e s t i s i a g g i u n g o n o t r e t i t o l i c h e f a n n o p a r t e d e l l a s e l e z i o n e d e l l a F e s t a d e l C i n e m a : F i g l i o d i G i a n o , d i L u i g i G r i s p e l l o , C h o o s e E a r t h d i A n n e d e C a r b u c c i a e T h e V e l a s q u e z M i s t e r y d i S t è p h a n i e S o r t a t . I n a n t e p r i m a a n c h e l a n u o v a s e r i e S a n d o k a n c o n C a n Y a m a n e A l e s s a n d r o P r e z i o s i , a m b i e n t a t o n e l l e a c q u e d e l l a M a l e s i a . D a l 1 5 o t t o b r e , d a t a d i p a r t e n z a d e l l a m a n i f e s t a z i o n e e p e r t u t t a l a d u r a t a d e l l a F e s t a d e l C i n e m a , l o s t o r i c o T e a t r o O l i m p i c o d i R o m a o s p i t e r à a l c u n i f i l m d e l l a r a s s e g n a e s i t r a s f o r m e r à n e l T e a t r o O l i m p i c o A c e a . I l f o y e r s a r à a l l e s t i t o p o i c o n u n ’ e s p o s i z i o n e d i i m m a g i n i , o p e r e e o g g e t t i d i i n g e g n e r i a i n d u s t r i a l e p r o v e n i e n t i d a ' A c e a H e r i t a g e ' , u n a m o s t r a n a t a p e r r a c c o n t a r e l a s t o r i a e l a c u l t u r a d i A c e a n e l l a s e d e r o m a n a d e l l a s o c i e t à i n P i a z z a l e O s t i e n s e g u i d a t a d a l l ’ A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o F a b r i z i o P a l e r m o . I n o c c a s i o n e d e l l a m a n i f e s t a z i o n e , i n f i n e , p r e s s o l ’ A u d i t o r i u m P a r c o d e l l a M u s i c a , v e r r à a l l e s t i t o l o s t a n d A c e a d o v e s a r à p o s s i b i l e i n c o n t r a r e i p r o t a g o n i s t i d e i f i l m i n c a r t e l l o n e e v e d e r e i c o r t i i n c o n c o r s o p e r i l c o n t e s t I m i l l e v o l t i d e l l ’ a c q u a . A l l o s t a n d s i g i u n g e r à p e r c o r r e n d o i l B l u C a r p e t p e r r i c o r d a r e e s o t t o l i n e a r e l ’ i m p o r t a n z a d e l l e r i s o r s e i d r i c h e .