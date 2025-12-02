R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - G a r a n t i r e a g l i i t a l i a n i u n a c c e s s o t e m p e s t i v o a l l e n u o v e t e r a p i e , c o l m a n d o l a d i s t a n z a c h e s e p a r a l ' a p p r o v a z i o n e e u r o p e a d e i t r a t t a m e n t i d a l l a l o r o e f f e t t i v a d i s p o n i b i l i t à , s e n z a c o s t i a g g i u n t i v i p e r i l S s n . E ' l ' o b i e t t i v o d e l t a v o l o d i l a v o r o i s t i t u z i o n a l e ' N u o v a p o l i c y d i a c c e s s o a i f a r m a c i : u n a s v o l t a p e r i l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e ' , c h e s i a p r e o g g i a l S e n a t o d e l l a R e p u b b l i c a s u i n i z i a t i v a d e l s e n a t o r e F r a n c e s c o Z a f f i n i , p r e s i d e n t e d e l l a X C o m m i s s i o n e p e r m a n e n t e A f f a r i s o c i a l i , s a n i t à , l a v o r o p u b b l i c o e p r i v a t o , p r e v i d e n z a s o c i a l e . " S o n o s t a t o s i n d a l p r i n c i p i o d ' a c c o r d o n e l d a r e l a d i s p o n i b i l i t à p e r q u e s t o c o n f r o n t o s u l t e m a d e l l ' a c c e s s o p r e c o c e a l f a r m a c o , u n t e m a s u l q u a l e s o n o m o l t o s e n s i b i l e - d i c h i a r a Z a f f i n i - L o t e s t i m o n i a i l f a t t o c h e , i n s i e m e a d A i f a , a b b i a m o e l a b o r a t o u n e m e n d a m e n t o a l l a l e g g e d i B i l a n c i o c h e d e v e c o m u n q u e f a r e i c o n t i c o n l a s o s t e n i b i l i t à d i u n a F i n a n z i a r i a c h e , c o m e n o t o , è l i m i t a t a d a l l ' e n o r m e d e b i t o p u b b l i c o c h e q u e s t o G o v e r n o s i è r i t r o v a t o s u l l e s p a l l e . Q u e s t o n o n t o g l i e l a p i ù p r o f o n d a c o n s a p e v o l e z z a s u l l a n e c e s s i t à d i a c c o r c i a r e i t e m p i d i d i s p o n i b i l i t à d i f a r m a c i i n n o v a t i v i e d i t e r a p i e a v a n z a t e d a m e t t e r e a d i s p o s i z i o n e p e r l a n o s t r a p o p o l a z i o n e , a b b a t t e n d o i t e m p i d i a t t e s a c h e s o n o p u r t r o p p o a n c o r a t r o p p o l u n g h i . S e n o n c i r i u s c i r e m o c o n q u e s t a l e g g e d i B i l a n c i o - s o t t o l i n e a - d o v r e m o c o m u n q u e a f f r o n t a r e e r i s o l v e r e q u e s t a p r o b l e m a t i c a n e l l ' i m m e d i a t o , s u c c e s s i v a m e n t e n e i p r o s s i m i p r o v v e d i m e n t i i n i t i n e r e , i n q u a n t o r a p p r e s e n t a s e n z a d u b b i o u n a p r i o r i t à " . D u r a n t e i l c o n f r o n t o t r a i s t i t u z i o n i e d e s p e r t i - r a p p r e s e n t a n t i d e l G o v e r n o , d e l l e C o m m i s s i o n i d i C a m e r a e S e n a t o , d e l l ' A g e n z i a i t a l i a n a d e l f a r m a c o , d e l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e e d e l l e a s s o c i a z i o n i d i c a t e g o r i a e d e i p a z i e n t i - s o n o s t a t i p r e s e n t a t i i r i s u l t a t i d i u n n u o v o s t u d i o r e a l i z z a t o d a F a b r i z i o G i a n f r a t e , e c o n o m i s t a s a n i t a r i o e d o c e n t e p r e s s o d i v e r s e u n i v e r s i t à i t a l i a n e . D a l l ' a n a l i s i e m e r g e c h e n e l n o s t r o P a e s e p a s s a o l t r e 1 a n n o d a l l ' a p p r o v a z i o n e d i u n f a r m a c o d a p a r t e d e l l ' A g e n z i a e u r o p e a d e i m e d i c i n a l i ( E m a ) a l l a s u a e f f e t t i v a d i s p o n i b i l i t à : è i l t e m p o m e d i o c h e s e p a r a i p a z i e n t i i t a l i a n i d a l l a p o s s i b i l i t à d i c u r a r s i c o n l e t e r a p i e p i ù i n n o v a t i v e . " S e b b e n e c o n l a r i f o r m a d e l l ' A i f a l a d u r a t a m e d i a d e l l e p r o c e d u r e d i a m m i s s i o n e a l l a r i m b o r s a b i l i t à c o m i n c i a r i d u r s i - o s s e r v a G i a n f r a t e - i t e m p i d i e f f e t t i v o a c c e s s o a l l e t e r a p i e r i m a n g o n o a n c o r a m o l t o l u n g h i r i s p e t t o a d a l t r e r e a l t à e u r o p e e . A d e s e m p i o , i l c i t t a d i n o t e d e s c o h a l a p o s s i b i l i t à d i a c c e d e r e a i t r a t t a m e n t i p o c h i g i o r n i d o p o l ' a p p r o v a z i o n e d e l l ' E m a , e i n F r a n c i a - g r a z i e a l p r o g r a m m a d i A c c è s P r é c o c e - 7 6 n u o v i f a r m a c i s o n o s t a t i r i m b o r s a t i e n t r o 8 s e t t i m a n e , r i d u c e n d o d e l l ' 8 5 % i t e m p i n o r m a l m e n t e r i c h i e s t i , c o n b e n e f i c i o p e r o l t r e 1 2 0 m i l a p a z i e n t i . I n I t a l i a s i t r a t t a d i t e m p i f i s i o l o g i c a m e n t e p o c o c o m p r i m i b i l i p e r l a n a t u r a s t e s s a d e l p r o c e s s o d i n e g o z i a z i o n e , f i n a l i z z a t o a r a g g i u n g e r e u n a c c o r d o s u l p r e z z o e l a r i m b o r s a b i l i t à " . S i t r a t t a d i " u n l i m i t e o g g e t t i v o c h e r e n d e a n c o r a p i ù n e c e s s a r i a l ' a d o z i o n e d i m o d e l l i a l t e r n a t i v i " . I l m o d e l l o t e o r i z z a t o d a l l o s t u d i o d i G i a n f r a t e - s p i e g a u n a n o t a - p r e v e d e c h e , a p p e n a a p p r o v a t o d a l l ' E m a , u n f a r m a c o n u o v o o d i a l t o i n t e r e s s e t e r a p e u t i c o v e n g a r e s o s u b i t o d i s p o n i b i l e d a l l ' a z i e n d a f a r m a c e u t i c a t i t o l a r e , a l p r e z z o l i b e r o d e f i n i t o d a l l a s t e s s a o c o m u n q u e t e m p o r a n e o n o n n e g o z i a t o . I n q u e s t o m o d o , i p a z i e n t i c h e s o n o c o n s i d e r a t i e l e g g i b i l i a l t r a t t a m e n t o b e n e f i c e r a n n o d e l l a t e r a p i a i m m e d i a t a m e n t e e s e n z a r i t a r d i . N e l f r a t t e m p o v i e n e a v v i a t a l a n e g o z i a z i o n e c o n A i f a p e r d e f i n i r e p r e z z o e r i m b o r s a b i l i t à , c o m e d i c o n s u e t o . R a g g i u n t o l ' a c c o r d o , a n c h e d o p o m o l t i m e s i , c o m e a c c a d e o g g i , s i c o n g u a g l i a q u a n t o s p e s o n e l p e r i o d o a p r e z z o l i b e r o o t e m p o r a n e o c o n q u a n t o s i s a r e b b e s p e s o i n v e c e c o l p r e z z o f i n a l e n e g o z i a t o . I l p r o d u t t o r e q u i n d i r e s t i t u i r à l ' e c c e d e n z a i n c a s s a t a - p a y b a c k - c o m e s e l a n e g o z i a z i o n e d e l p r e z z o f i n a l e f o s s e s t a t a c o n c o r d a t a i l g i o r n o d o p o l ' a p p r o v a z i o n e E m a . U n a n u o v a p o l i c y d i a c c e s s o e r i m b o r s a b i l i t à p r e c o c e , c o m e q u e l l a p r o p o s t a a l t a v o l o d i l a v o r o - s e c o n d o g l i e s p e r t i - r e n d e r e b b e i m m e d i a t a m e n t e d i s p o n i b i l i i n u o v i f a r m a c i d o p o l ' a p p r o v a z i o n e E m a , a c o s t o i n v a r i a t o p e r i l S s n . I l t a v o l o d i l a v o r o a v r à q u i n d i i l c o m p i t o d i v a l u t a r e c o m e a d a t t a r e a l c o n t e s t o i t a l i a n o i m o d e l l i e u r o p e i , s u p e r a n d o i v i n c o l i d i c o n t a b i l i t à p u b b l i c a e a c c e l e r a n d o l a d i s p o n i b i l i t à d e l l e t e r a p i e i n n o v a t i v e . D a l l o s t u d i o e m e r g o n o i n o l t r e r i s u l t a t i m o l t o r i l e v a n t i i n t e r m i n i d i b e n e f i c i c l i n i c i e d e c o n o m i c i p e r i l S s n , p r o s e g u e l a n o t a . S o n o s t a t e e f f e t t u a t e d e l l e s i m u l a z i o n i p r o i e t t a n d o l ' a p p l i c a z i o n e d i q u e s t a p r o p o s t a a f a r m a c i p a r t i c o l a r m e n t e i m p o r t a n t i , o r f a n i , o n c o l o g i c i o i n a r e e c a r d i o v a s c o l a r e e r e s p i r a t o r i a . C o n s i d e r a n d o i f a r m a c i r i m b o r s a t i n e l l ' u l t i m o t r i e n n i o , l ' a d o z i o n e d i q u e s t o s c h e m a a v r e b b e g e n e r a t o r i s p a r m i p e r o l t r e 8 0 0 m i l i o n i e u r o n e l 2 0 2 4 e f i n o a p i ù d i 1 m i l i a r d o n e l 2 0 2 2 , o l t r e a r i d u r r e m o r t a l i t à e m o r b i l i t à . " A b b i a m o s c e l t o d i s o s t e n e r e i n m o d o n o n c o n d i z i o n a t o q u e s t o s t u d i o p e r f a v o r i r e u n a n u o v a p o l i c y d i a c c e s s o a i f a r m a c i i n n o v a t i v i i n g r a d o d i g a r a n t i r e , a l c o n t e m p o , l a s o s t e n i b i l i t à d e l l a s p e s a p u b b l i c a - a f f e r m a F a b r i z i o C e l i a , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o a r g e n x I t a l i a - I n u n m o m e n t o i n c u i l ' i n n o v a z i o n e f a r m a c e u t i c a c o r r e v e l o c e e l e e s i g e n z e d e i p a z i e n t i s i f a n n o s e m p r e p i ù u r g e n t i , r i d u r r e i t e m p i d i a c c e s s o a i f a r m a c i i n n o v a t i v i n o n è s o l o u n a q u e s t i o n e d i e q u i t à , m a a n c h e d i c o m p e t i t i v i t à d e l s i s t e m a P a e s e : s i g n i f i c a a l l i n e a r e l ' I t a l i a a g l i s t a n d a r d e u r o p e i e v a l o r i z z a r e l a r i c e r c a c h e g e n e r a v a l o r e p e r i p a z i e n t i e p e r i l S s n " . L ' a u t o r i z z a z i o n e d e i n u o v i f a r m a c i - r i c o r d a l a n o t a - a v v i e n e a t t r a v e r s o u n a p r o c e d u r a c e n t r a l i z z a t a g e s t i t a d a l l ' E m a c h e g a r a n t i s c e u n ' a u t o r i z z a z i o n e a l l ' i m m i s s i o n e i n c o m m e r c i o v a l i d a i n t u t t a l ' U e e n e l l o S p a z i o e c o n o m i c o e u r o p e o . T u t t a v i a l ' a c c e s s o e f f e t t i v o d e i p a z i e n t i a i n u o v i f a r m a c i d i p e n d e d a c o m p l e s s e p r o c e d u r e d i r i m b o r s a b i l i t à i n c i a s c u n P a e s e m e m b r o . L a d e t e r m i n a z i o n e d i p r e z z o e r i m b o r s o ( P & R ) r e s t a i n f a t t i u n a c o m p e t e n z a n a z i o n a l e , c o n p r o c e s s i e t e m p i s t i c h e d i v a l u t a z i o n e c h e v a r i a n o s i g n i f i c a t i v a m e n t e t r a i v a r i S t a t i m e m b r i .