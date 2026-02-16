R o m a , 1 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ L a t r a g i c a u c c i s i o n e d i Q u e n t i n a L i o n e p e r m a n o d i e s t r e m i s t i d i s i n i s t r a h a m e s s o i n l u c e u n a r e t e i n t e r n a z i o n a l e d e l m o v i m e n t o a n t i f a s c i s t a v i o l e n t o . T r a l e n o t i z i e d i f f u s e c i s a r e b b e l ’ a r r i v o a R o m a , a l l a v i g i l i a d e l l ’ a n n i v e r s a r i o d i A c c a L a r e n z i a , d i R a p h a e l A r n a u l t , f o n d a t o r e d i J e u n e G a r d e m o v i m e n t o e s t r e m a m e n t e v i o l e n t o , l o s t e s s o c h e h a b r u t a l m e n t e a g g r e d i t o e u c c i s o Q u e n t i n " . È q u a n t o d i c h i a r a i l v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i F a b i o R a m p e l l i d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a c h e s t a d e p o s i t a n d o u n a n u o v a i n t e r r o g a z i o n e a l m i n i s t r o d e l l ’ I n t e r n o M a t t e o P i a n t e d o s i . " C o n d i v e r s i p r e c e d e n t i p e n a l i a l l e s p a l l e , A r n a u l t è l e g a t o a l l a r e t e e u r o p e a d e g l i a n t i f a s c i s t i m i l i t a n t i v i o l e n t i c h e g i r a n o p e r t u t t o i l t e r r i t o r i o e u r o p e o d a n d o l a c a c c i a a r a g a z z i d i d e s t r a . A l l a l u c e d e l l ’ a g g r e s s i o n e c h e v i è s t a t a l a n o t t e d e l 6 g e n n a i o , q u a n d o q u a t t r o a t t i v i s t i d i G i o v e n t ù N a z i o n a l e s o n o s t a t i a s s a l i t i d a 2 0 g i o v a n i a p p a r t e n e n t i a u n o d e i c e n t r i s o c i a l i a t t i v i n e l l e v i c i n a n z e d i A c c a L a r e n z i a c o l l e g a t o a u n a r e t e d i c e n t r i s o c i a l i p r e s e n t i i n v a r i q u a r t i e r i , c i p o t r e b b e e s s e r e u n l e g a m e t r a l a r e t e d i A r n a u l t e l ’ a g g r e s s i o n e d e l 6 g e n n a i o " . " A b b i a m o a v u t o g i à m o d o d i s e g n a l a r e a g l i o r g a n i c o m p e t e n t i l a p r e s e n z a n e l g r u p p o d e g l i a g g r e s s o r i d i s t r a n i e r i . C i v i e n e i l d u b b i o c h e l a r e c r u d e s c e n z a d e l l a v i o l e n z a p o l i t i c a s i a r a f f o r z a t a d a a g e n t i e s t e r n i i n u n a s o r t a d i s q u a l l i d a i n t e r n a z i o n a l e e v e r s i v a d e l l ’ a n t i f a s c i s m o m i l i t a n t e c h e p r o g r a m m a g u e r r i g l i e u r b a n e e a s s a l t i o r g a n i z z a t i l a c u i p r e m e d i t a z i o n e è o r m a i d i m o s t r a t a d a r i p e t u t i i n q u i e t a n t i i n d i z i ” .