O r v i e t o , 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ S p r e c a r e r i s o r s e è i n a c c e t t a b i l e , c o s ì c o m e è i n a c c e t t a b i l e n e g a r e a l l e d o n n e i l d i r i t t o d i s c e g l i e r e l a p r o c e d u r a f a r m a c o l o g i c a e l ’ a u t o s o m m i n i s t r a z i o n e d e l s e c o n d o f a r m a c o a c a s a ” . L o h a d e t t o A n n a P o m p i l i , m e m b r o d e l l ' U A A R e d e l l ' A s s o c i a z i o n e L u c a C o s c i o n i p e r l a l i b e r t à d i r i c e r c a s c i e n t i f i c a , i n t e r v e n e n d o a l l a X X I I e d i z i o n e d e l c o n g r e s s o , o g g i a O r v i e t o . U n a p p u n t a m e n t o d u r a n t e i l q u a l e è s t a t o f a t t o i l p u n t o s u i n u o v i o b i e t t i v i e l e a z i o n i p o l i t i c h e d e l 2 0 2 6 . “ S o l o 2 R e g i o n i , v a l e a d i r e L a z i o e d E m i l i a - R o m a g n a , a p p l i c a n o l e l i n e e d i i n d i r i z z o m i n i s t e r i a l i s u l l ’ a b o r t o f a r m a c o l o g i c o d e l 2 0 2 0 . G l i o s t a c o l i a l l a d e o s p e d a l i z z a z i o n e c h e r i s c o n t r i a m o i n t u t t e l e a l t r e R e g i o n i s o n o e s c l u s i v a m e n t e i d e o l o g i c i . C o m e s e m p r e , l a c o n d i z i o n e n e c e s s a r i a d e l l ’ e s e r c i z i o d i u n d i r i t t o e d i u n a s c e l t a è l ’ i n f o r m a z i o n e . L a n o s t r a c a m p a g n a ‘ A b o r t o s e n z a r i c o v e r o ’ v u o l e a n c h e c o n t r i b u i r e a l l a c o r r e t t a i n f o r m a z i o n e s u l l ’ a p p l i c a z i o n e d e l l a 1 9 4 e s u l l a s a l u t e r i p r o d u t t i v a ” , h a c o n c l u s o l a P o m p i l i .