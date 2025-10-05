R o m a , 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - ' ' P a r t i t a l o s c o r s o m a g g i o , l a c a m p a g n a ' A b o r t o s e n z a r i c o v e r o ' h a l ’ o b i e t t i v o d i d e o s p e d a l i z z a r e l ’ a b o r t o f a r m a c o l o g i c o , p o r t a n d o l o i n c o n s u l t o r i o o p o l i a m b u l a t o r i o , g a r a n t e n d o a l l e d o n n e l a p o s s i b i l i t à d i p r e n d e r e i l s e c o n d o f a r m a c o , i l m i s o p r o s t o l o , a c a s a . L a d e o s p e d a l i z z a z i o n e g a r a n t i s c e i l d i r i t t o d i s c e l t a d e l l e d o n n e e p e r m e t t e d i l i m i t a r e i c o s t i , e v i t a n d o l o s p r e c o d i r i s o r s e p r e z i o s e . S e b b e n e i n I t a l i a s i a p o s s i b i l e d a l 2 0 2 0 , g r a z i e a l l ’ a g g i o r n a m e n t o d e l l e l i n e e d i i n d i r i z z o m i n i s t e r i a l i , q u e s t a p o s s i b i l i t à è g a r a n t i t a d a v v e r o s o l o i n d u e R e g i o n i , i l L a z i o e l ’ E m i l i a - R o m a g n a . L ’ o s t i l i t à v e r s o l ’ a b o r t o f a r m a c o l o g i c o e v e r s o l a s u a d e o s p e d a l i z z a z i o n e è p u r a m e n t e i d e o l o g i c a e v i o l a u n p r i n c i p i o f o n d a m e n t a l e d e l l e p o l i t i c h e d i s a l u t e p u b b l i c a : q u e l l o d e l l ’ a p p r o p r i a t e z z a d e l l e p r e s t a z i o n i ' ' . L o s o t t o l i n e a l ' A s s o c i a z i o n e L u c a C o s c i o n i . ' ' L ’ a b o r t o f a r m a c o l o g i c o è s i c u r o e d e f f i c a c e - a g g i u n g e - I l r i c o v e r o n o n n e a u m e n t a l a s i c u r e z z a , m a n e m o l t i p l i c a i c o s t i : s e n e l L a z i o i l r i m b o r s o d e l l a p r o c e d u r a a m b u l a t o r i a l e è d i c i r c a 7 5 e u r o ( c o s t o d e i f a r m a c i ) , i l r i m b o r s o p r e v i s t o d a l l a R e g i o n e V e n e t o p e r l ’ a b o r t o f a r m a c o l o g i c o i n o s p e d a l e è d i 2 0 5 e u r o a d a c c e s s o , o s s i a d a 4 1 0 a 6 . 0 1 5 e u r o . A l l a c a m p a g n a h a n n o a d e r i t o : C a s a I n t e r n a z i o n a l e d e l l e D o n n e , U n a N e s s u n a C e n t o m i l a , C r i s i C o m e O p p o r t u n i t à , C g i l A r e a s t a t o s o c i a l e e d i r i t t i , C o o r d i n a m e n t o N a z i o n a l e P a r i O p p o r t u n i t à U i l , U a a r , A i e d , A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a p e r l ’ e d u c a z i o n e d e m o g r a f i c a , M e d i c i n e l M o n d o e M e d i c i s e n z a F r o n t i e r e . L a c a m p a g n a n a z i o n a l e c h i e d e d i g a r a n t i r e , p e r t u t t e l e d o n n e e i n t u t t e l e R e g i o n i , l ’ a b o r t o f a r m a c o l o g i c o i n c o n s u l t o r i o o p o l i a m b u l a t o r i o , c o n l a p o s s i b i l i t à d i p r e n d e r e i l s e c o n d o f a r m a c o a d o m i c i l i o . L ’ a c c e s s o a l l ’ i n t e r r u z i o n e v o l o n t a r i a d i g r a v i d a n z a n o n p u ò d i p e n d e r e d a l l u o g o d i r e s i d e n z a ' ' . “ S p r e c a r e r i s o r s e è i n a c c e t t a b i l e , c o s ì c o m e è i n a c c e t t a b i l e n e g a r e a l l e d o n n e i l d i r i t t o d i s c e g l i e r e l a p r o c e d u r a f a r m a c o l o g i c a e l ’ a u t o s o m m i n i s t r a z i o n e d e l s e c o n d o f a r m a c o a c a s a - h a n n o d e t t o F i l o m e n a G a l l o e C h i a r a L a l l i - C o m e s e m p r e , l a c o n d i z i o n e n e c e s s a r i a d e l l ’ e s e r c i z i o d i u n d i r i t t o e d i u n a s c e l t a è l ’ i n f o r m a z i o n e . L a n o s t r a c a m p a g n a ‘ A b o r t o s e n z a r i c o v e r o ’ v u o l e a n c h e c o n t r i b u i r e a l l a c o r r e t t a i n f o r m a z i o n e s u l l ’ a p p l i c a z i o n e d e l l a 1 9 4 e s u l l a s a l u t e r i p r o d u t t i v a ” . “ L ’ a p p r o p r i a t e z z a d e l l e p r e s t a z i o n i s a n i t a r i e è u n p r i n c i p i o f o n d a m e n t a l e d e l l a s a n i t à p u b b l i c a . U n r i c o v e r o n o n n e c e s s a r i o c o m p o r t a u n o s p r e c o d i r i s o r s e p u b b l i c h e e d è p o t e n z i a l m e n t e p e r i c o l o s o p e r l a s a l u t e - h a n n o d i c h i a r a t o M i r e l l a P a r a c h i n i e A n n a P o m p i l i , g i n e c o l o g h e e d i r i g e n t i d e l l ’ A s s o c i a z i o n e L u c a C o s c i o n i - G l i o s t a c o l i a l l a d e o s p e d a l i z z a z i o n e s o n o e s c l u s i v a m e n t e i d e o l o g i c i ” .