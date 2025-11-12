R o m a , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - T r e a n n i d i r i f o r m e , i n v e s t i m e n t i e n u o v i p r o g e t t i c h e h a n n o r a f f o r z a t o l a t r a s p a r e n z a , l ’ e f f i c i e n z a e l ’ i n c l u s i o n e n e l s i s t e m a s p o r t i v o e n e l l e p o l i t i c h e g i o v a n i l i n a z i o n a l e . Q u e s t o q u a n t o t r a t t e g g i a t o o g g i a l C a m p o d e i m i r a c o l i a C o r v i a l e , d a p a r t e d e l M i n i s t r o p e r l o S p o r t e i G i o v a n i A n d r e a A b o d i n e l t r a c c i a r e u n b i l a n c i o d e g l i o l t r e 1 1 0 8 g i o r n i d i G o v e r n o , a l l a p r e s e n z a d e i v e r t i c i d i S p o r t e S a l u t e S . p . A . e d e l l ’ I s t i t u t o p e r i l C r e d i t o S p o r t i v o r a p p r e s e n t a t i n e l l ' o c c a s i o n e d a i p r e s i d e n t i M a r c o M e z z a r o m a e B e n i a m i n o Q u i n t i e r i , o l t r e a l l ' a d d i S p o r t e S a l u t e D i e g o N e p i M o l i n e r i s , d e l l ’ A g e n z i a I t a l i a n a p e r l a G i o v e n t ù , e i C a p i d i p a r t i m e n t o p e r l o s p o r t e p e r l e p o l i t i c h e g i o v a n i l i e i l S e r v i z i o C i v i l e U n i v e r s a l e e l a c o o r d i n a t r i c e d e l l a s t r u t t u r a d i m i s s i o n e p e r g l i a n n i v e r s a r i d i i n t e r e s s e n a z i o n a l e . " A b b i a m o a n c o r a m o l t e c o s e d a f a r e p e r l o s p o r t d a l b a s s o , p e r l o s p o r t s o c i a l e , l o s p o r t n e l l e s c u o l e , l o s p o r t n e l l e p e r i f e r i e , n e i l u o g h i d e l d i s a g i o , m a l o s p o r t è a n c h e q u e l l o d e i g r a n d i a v v e n i m e n t i , a p a r t i r e d a M i l a n o - C o r t i n a , d a i G i o c h i d e l M e d i t e r r a n e o , q u i n d i g r a n d i o p p o r t u n i t à s u l l e q u a l i a b b i a m o i n v e s t i t o e p e r l e q u a l i c i a s p e t t i a m o r i s c o n t r i p e r i p r o s s i m i a n n i , i n t e r m i n i d i p r o m o z i o n e e a n c h e m i g l i o r a m e n t o d e l l e i n f r a s t r u t t u r e " , h a s p i e g a t o A b o d i . M a l e c i f r e e v i d e n z i a n o i l l a v o r o s v o l t o i n q u e s t i t r e a n n i e p r e s e n t a t e n e l r e p o r t p r e s e n t a t o o g g i a R o m a . P e r i l c o m p a r t o s p o r t i v o s o n o s t a t i s t a n z i a t i n e l t r i e n n i o 2 , 6 m i l i a r d i d i e u r o , d e i q u a l i 1 , 6 m i l i a r d i s o l o p e r l ’ i m p i a n t i s t i c a s p o r t i v a . Q u e s t o p e r i o d o s i è d i s t i n t o p e r l ’ a p e r t u r a d i c a n t i e r i i n t u t t e l e R e g i o n i i t a l i a n e : p a l e s t r e r i q u a l i f i c a t e , i m p i a n t i p i ù a c c e s s i b i l i e s o s t e n i b i l i , s t r u t t u r e r i n n o v a t e p e r a c c o g l i e r e s c u o l e , f a m i g l i e e a s s o c i a z i o n i . S e n z a d i m e n t i c a r e l e i s o l e m i n o r i p e r l e q u a l i s o n o s t a t i a s s e g n a t i o l t r e 1 2 m i l i o n i p e r i l r e c u p e r o d e l l e a r e e u r b a n e e l a p r o m o z i o n e d e l l ’ i n c l u s i o n e s o c i a l e a t t r a v e r s o l a r e a l i z z a z i o n e d i n u o v e p a l e s t r e p u b b l i c h e a l c h i u s o . I n o l t r e c i s o n o 2 8 7 m i l i o n i p e r l e p e r i f e r i e , 1 8 0 m i l i o n i p e r l a r i g e n e r a z i o n e u r b a n a d i a r e e d i c o n d i v i s i o n e s o c i a l e p e r o t t o n u o v e ' C a i v a n o ' e 8 7 8 m i l i o n i p e r i g r a n d i e v e n t i s p o r t i v i , d i c u i 4 0 0 p e r i G i o c h i d i M i l a n o - C o r t i n a , 1 0 p e r i G i o c h i O l i m p i c i G i o v a n i l i d e l 2 0 2 8 , 5 5 p e r l ’ A m e r i c a ’ s C u p a N a p o l i e 3 2 5 p e r i G i o c h i d e l M e d i t e r r a n e o e 4 0 p e r i G i o c h i d e l l a G i o v e n t ù ) . " A b b i a m o r a f f o r z a t o l a c a t e n a d e l v a l o r e e l e s o m m e s t a n n o c r e s c e n d o , s o n o s o m m e m a i v i s t e p r i m a n e l l a s t o r i a d e l P a e s e . S i a m o o l t r e i d u e t e r z i d e l p e r c o r s o e s i a m o c o n v i n t i c h e p o t r e m m o l a s c i a r e u n a c o n d i z i o n e m i g l i o r e d i q u e l l a t r o v a t a - h a s o t t o l i n e a t o A b o d i - . Q u e s t i t r e a n n i s o n o s t a t i i n v e s t i t i p e r c e r c a r e d i t r o v a r e u n a s i n t o n i a c h e o g g e t t i v a m e n t e m a n c a v a , p e r r a g i o n i d i v e r s e . N o n c ' è u n m i n i s t r o c h e n o n a b b i a d e i c o n t r i b u t i d a d a r e p e r q u e s t i g r a n d i a v v e n i m e n t i . C r e d o n o n c i s i a m a i s t a t o u n G o v e r n o c h e a v e s s e l a c a p a c i t à d i m e t t e r e i n r e l a z i o n e i t e m i " . T r a i t a n t i t e m i c ' è a n c h e q u e l l o r e l a t i v o a l t e m a s t a d i , c o n p a r t i c o l a r e r i f e r i m e n t o a g l i E u r o p e i d i c a l c i o d e l 2 0 3 2 e a t a l p r o p o s i t o , i l m i n i s t r o h a s p i e g a t o c h e è i n a r r i v o u n a m i s u r a " p e r u l t e r i o r i 1 0 0 m i l i o n i c h e c o n t r i b u i r à a l f o n d o e q u i t y s t a d i e c h e c o n s e n t i r à d i v i a g g i a r e i n p a r a l l e l o r i s p e t t o a l l ' a t t i v i t à d e l c o m m i s s a r i o S e s s a p e r l a r i q u a l i f i c a z i o n e o r e a l i z z a z i o n e d e g l i s t a d i f i n a l i z z a t i a E u r o 2 0 3 2 , c i r c a u n d i c i / d o d i c i p r o g e t t i " . A b o d i h a a n c h e a n n u n c i a t o l ' a r r i v o d i u n p i a n o t r i e n n a l e d i F o n d o , S v i l u p p o e C o e s i o n e c o n 2 2 0 m i l i o n i , d i c u i i p r i m i 5 0 r i s e r v a t i a g l i o r a t o r i , m e n t r e g l i a l t r i a n d r a n n o p r i n c i p a l m e n t e a i n c r e m e n t a r e i l f o n d o p e r s p o r t e p e r i f e r i a .