R o m a , 2 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " V e d i a m o u n a f o t o g r a f i a c h e i n i z i a a d a v e r e c o n t o r n i p i ù d e f i n i t i . C i r a c c o n t a n o d i u n ' I t a l i a i n c o n t r o t e n d e n z a , c h e h a p r e s o c o n s a p e v o l e z z a d e l l a c a t e n a d e l v a l o r e e i n i z i a n o a d e m e r g e r e , q u e l l i q u a n t i t a t i v i e c o n o m i c o f i n a n z i a r i , p a s s a n d o d a 2 4 m l d p e r a r r i v a r e o g g i a 3 2 m i l i a r d i d i v a l o r e . I n s i e m e f a c c i a m o u n l a v o r o q u o t i d i a n o c o s t a n t e . Q u a n t o è e m e r s o o g g i c o n f e r m a c h e s i a m o s u l l a b u o n a s t r a d a , i l ' m o d e l l o I t a l i a ' d e l l o s p o r t c r e s c e e s i t r a s f o r m a i n u n a d i m e n s i o n e d i i n n o v a z i o n e e r i g e n e r a z i o n e c h e a n n o d o p o a n n o r a g g i u n g e u n t r a g u a r d o c h e è a l c o n t e m p o u n a n u o v a l i n e a d i p a r t e n z a p r o i e t t a t a v e r s o n u o v i p r o g e t t i " . L o h a d e t t o i l m i n i s t r o p e r l o S p o r t e i G i o v a n i , A n d r e a A b o d i , i n t e r v e n e n d o a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l R a p p o r t o S p o r t 2 0 2 5 a l F o r o I t a l i c o , c u r a t o d a l l ' I s t i t u t o p e r i l C r e d i t o S p o r t i v o e C u l t u r a l e e S p o r t e S a l u t e e g i u n t o a l l a s u a t e r z a e d i z i o n e . " S i a m o q u i p e r l a n c i a r e n u o v e s f i d e , t i p i c o d e l l ’ a t l e t a , m a è l a s o c i e t à s t e s s a c h e c i c h i e d e d i e s s e r e p i ù p r e s e n t i . L o s p o r t - h a a g g i u n t o A b o d i - n o n è p i ù u n s e t t o r e a c c e s s o r i o m a p a r t e i n t e g r a n t e , q u a l i f i c a t o e q u o t i d i a n o , d e l l ' i m p e g n o d e l g o v e r n o p e r m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e l l a v i t a e d e l b e n e s s e r e d e l l e p e r s o n e e d e l l e c o m u n i t à " . " I l l a v o r o c h e s t i a m o f a c e n d o c o m e G o v e r n o d a o l t r e t r e a n n i è l ' e s p r e s s i o n e d i u n a v i s i o n e s u l r u o l o e s u l l a f u n z i o n e d e l l o s p o r t n e l l a s o c i e t à i t a l i a n a e i l c o n t r i b u t o c h e f o r n i a m o p e r l ' a f f e r m a z i o n e d e l s u o v a l o r e c o m e d e s c r i t t o n e l c o m m a 7 d e l l ' a r t i c o l o 3 3 d e l l a C o s t i t u z i o n e . I l R a p p o r t o S p o r t è l a r a p p r e s e n t a z i o n e f e d e l e d i q u e s t o i m p e g n o e g l i e f f e t t i c h e s i d e t e r m i n a n o , a n n o p e r a n n o , c o n u n a s c o m p o s i z i o n e e u n ' a r t i c o l a z i o n e d e i d a t i c h e c o n s e n t o n o d i a n d a r e s e m p r e p i ù i n p r o f o n d i t à e d i o r i e n t a r e l a s t r a t e g i a e l a s u a a t t u a z i o n e , a l i v e l l o n a z i o n a l e e t e r r i t o r i a l e " , h a s o t t o l i n e a t o A b o d i . " G r a z i e a l l ’ I s t i t u t o p e r i l C r e d i t o S p o r t i v o e C u l t u r a l e e a l l a n o s t r a s o c i e t à S p o r t e S a l u t e , r e s t i t u i a m o a l l a c o m u n i t à e a g l i a t t o r i d e l s i s t e m a u n a r a p p r e s e n t a z i o n e p u n t u a l e d i u n a s e r i e d i e l e m e n t i e s s e n z i a l i c h e p e r m e t t o n o d i i n d i r i z z a r e l e p o l i t i c h e p u b b l i c h e d e d i c a t e a l l o s p o r t , o r m a i n o n p i ù u n s e t t o r e a c c e s s o r i o , m a p a r t e i n t e g r a n t e , q u a l i f i c a t o e q u o t i d i a n o d e l l ' i m p e g n o d i G o v e r n o , f i n a l i z z a t o a l m i g l i o r a m e n t o d e l l a q u a l i t à d e l l a v i t a e d e l b e n e s s e r e d e l l e p e r s o n e e d e l l e c o m u n i t à . D a l P i l s p o r t i v o a l l a d o m a n d a - o f f e r t a d i s p o r t i n I t a l i a , p a s s a n d o p e r g l i i n v e s t i m e n t i p u b b l i c i n e l s e t t o r e e l a r e l a t i v a v a l u t a z i o n e d ' i m p a t t o s o c i o e c o n o m i c o , s o n o e s a r a n n o a d i s p o s i z i o n e n u m e r i c h e c i a i u t a n o a c o m p r e n d e r e l a r e a l t à , a n c h e n e i f a t t o r i d i f o r z a - d e b o l e z z a , a i q u a l i q u e s t ’ a n n o a g g i u n g i a m o i l c e n s i m e n t o n a z i o n a l e d e g l i i m p i a n t i s p o r t i v i c h e c i p e r m e t t e d i m a p p a r e l e i n f r a s t r u t t u r e e s i s t e n t i s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e " , h a s o t t o l i n e a t o i l m i n i s t r o p e r l o s p o r t e i g i o v a n i . " Q u e s t o p e r m e t t e r à d i a l i m e n t a r e u n a b a n c a d a t i c a p a c e d i g u i d a r e l e p o l i t i c h e p u b b l i c h e , g i u n g e n d o a u n p i a n o r e g o l a t o r e n a z i o n a l e d e l l ’ i m p i a n t i s t i c a s p o r t i v a , c h e s i a i n g r a d o d i c o n t r i b u i r e a l l a s o s t e n i b i l i t à a d a m p i o s p e t t r o d e i m o d e l l i g e s t i o n a l i d e g l i i m p i a n t i " , h a c o n c l u s o A b o d i .