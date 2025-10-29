R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - D o p o a v e r o t t e n u t o i l m a r c h i o C e , A b b o t t a n n u n c i a l a d i s p o n i b i l i t à i n I t a l i a d i V o l t ™ P f a , u n s i s t e m a a l l - i n - o n e d i n u o v a g e n e r a z i o n e p e r l a d i a g n o s i , m a p p a t u r a e a b l a z i o n e c o n c a m p o e l e t t r i c o p u l s a t o ( P f a , P u l s e d f i e l d a b l a t i o n ) d e l l a f i b r i l l a z i o n e a t r i a l e . Q u e s t a f o r m a d i a r i t m i a , l a p i ù d i f f u s a , " n e g l i u l t i m i 1 0 a n n i è d i v e n t a t a u n o t r a i p i ù i m p o r t a n t i p r o b l e m i d i s a l u t e p u b b l i c a d e i p a e s i o c c i d e n t a l i - a f f e r m a G a e t a n o S e n a t o r e , d i r e t t o r e d e l l a S t r u t t u r a c o m p l e s s a d i C a r d i o l o g i a d e l l ' o s p e d a l e d i C i r i è ( T o r i n o ) e d i r e t t o r e d e l D i p a r t i m e n t o m e d i c o A s l T o 4 R e g i o n e P i e m o n t e - Q u e s t a c o n d i z i o n e , c h e p u ò e s s e r e a n c h e a s i n t o m a t i c a , p u ò e s o r d i r e c o n i c t u s o p o r t a r e a s c o m p e n s o c a r d i a c o c o n a u m e n t o d e l l a m o r t a l i t à . P u r e s s e n d o l ' a b l a z i o n e t r a n s c a t e t e r e o r m a i l a t e r a p i a d i p r i m a s c e l t a p e r n u m e r o s i p a z i e n t i , l ' a d o z i o n e d i n u o v e t e c n o l o g i e s t a c a m b i a n d o i l p a r a d i g m a d i c u r a . F r a q u e s t e , l ' a b l a z i o n e c o n e n e r g i a a c a m p o p u l s a t o r a p p r e s e n t a u n a n u o v a o p z i o n e t e r a p e u t i c a m o l t o p r o m e t t e n t e i n t e r m i n i d i e f f i c a c i a e s i c u r e z z a . I s i s t e m i P f a d i p r i m a g e n e r a z i o n e p r e s e n t a v a n o d e i l i m i t i , m a o g g i a b b i a m o a d i s p o s i z i o n e n u o v e t e c n o l o g i e c h e p o s s o n o a m p l i a r e l e p o s s i b i l i t à d i t r a t t a m e n t o d e l l a f i b r i l l a z i o n e a t r i a l e e d u n q u e i l n u m e r o d i p a z i e n t i c h e p o t r a n n o b e n e f i c i a r e d i q u e s t e t e r a p i e a v a n z a t e " . I l s i s t e m a V o l t P f a - i l l u s t r a l ' a z i e n d a i n u n a n o t a - s u p e r a l e l i m i t a z i o n i d e i d i s p o s i t i v i d i p r i m a g e n e r a z i o n e o f f r e n d o u n a p p r o c c i o i n t e g r a t o p e r l a d i a g n o s i , m a p p a t u r a e a b l a z i o n e c o n c a m p o e l e t t r i c o p u l s a t o p e r m e t t e n d o d i t r a t t a r e i n m o d o p i ù s i c u r o , m i r a t o e d e f f i c a c e l a f i b r i l l a z i o n e a t r i a l e . E ' i n o l t r e i l p r i m o s i s t e m a a l m o n d o a d a d o t t a r e u n i n n o v a t i v o d e s i g n a p a l l o n c i n o ' b a l l o o n - i n - b a s k e t ' c o n 8 e l e t t r o d i c h e s i c o n f o r m a n o a l l ' a n a t o m i a d e l l ' a t r i o s i n i s t r o , m i g l i o r a n d o l a p r e c i s i o n e e v e l o c i z z a n d o i l t r a t t a m e n t o . " S t i a m o p a s s a n d o d a i p r i m i a p p r o c c i a n u o v i s i s t e m i c h e g a r a n t i s c o n o u n t r a t t a m e n t o p i ù p r e c i s o e r a p i d o , r i d u c e n d o i r i s c h i e m i g l i o r a n d o i l b e n e s s e r e d e i p a z i e n t i c o n f i b r i l l a z i o n e a t r i a l e - s o t t o l i n e a C l a u d i o T o n d o , d i r e t t o r e D i p a r t i m e n t o d i A r i t m o l o g i a , C e n t r o c a r d i o l o g i c o M o n z i n o I r c c s d i M i l a n o e p r o f e s s o r e a s s o c i a t o d e l D i p a r t i m e n t o d i S c i e n z e b i o m e d i c h e , c h i r u r g i c h e e o d o n t o i a t r i c h e , u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i M i l a n o - I l s i s t e m a V o l t n o n è s o l o u n n u o v o d i s p o s i t i v o P f a , m a u n a p i a t t a f o r m a a l l - i n - o n e c h e r e i n g e g n e r i z z a c o m p l e t a m e n t e l ' e s p e r i e n z a d i a b l a z i o n e , c o n v a n t a g g i p r a t i c i , c l i n i c i e o p e r a t i v i . L a d i s p o n i b i l i t à i n I t a l i a d e l p r i m o s i s t e m a d i e l e t t r o p o r a z i o n e b a l l o o n - i n - b a s k e t - c h e s i a m o t r a i p r i m i a d a v e r u t i l i z z a t o i n E u r o p a e n e l n o s t r o P a e s e - s e g n a u n a t a p p a i m p o r t a n t e n e l l ' e v o l u z i o n e d e l l ' e l e t t r o f i s i o l o g i a c l i n i c a " . I l n u o v o s i s t e m a - d e t t a g l i a l a n o t a - s i d i s t i n g u e p e r : W o r k f l o w m i g l i o r a t o p e r i m e d i c i : l ' a p p r o c c i o i n t e g r a t o a c a t e t e r e s i n g o l o è p r o g e t t a t o p e r i n t e g r a r s i c o n i l s i s t e m a E n s i t e ™ X E p c h e f o r n i s c e a i m e d i c i u n ' a c c u r a t a m a p p a t u r a d e l c u o r e i n 3 D . Q u e s t e t e c n o l o g i e c o m b i n a t e c o m p o r t a n o u n m i n o r n u m e r o d i a p p l i c a z i o n i e u n a r i d u z i o n e d e l r i s c h i o d i c o m p l i c a n z e , c o m e i d a n n i a i t e s s u t i c i r c o s t a n t i ; D e s i g n p r o p r i e t a r i o S e n s o r E n a b l e d ™ b a l l o o n - i n - b a s k e t : c o n s e n t e u n t r a s f e r i m e n t o e n e r g e t i c o m i r a t o c o n m i n o r n u m e r o d i a p p l i c a z i o n i - è i l s i s t e m a P f a c h e r i c h i e d e i l m i n o r n u m e r o d i e r o g a z i o n i p e r i s o l a r e l e v e n e p o l m o n a r i - e a l t a e f f i c a c i a s u l l e a r e e b e r s a g l i o ; S u p e r i o r i e s i t i c l i n i c i p e r i p a z i e n t i : i p a z i e n t i s o t t o p o s t i a u n a p r o c e d u r a d i a b l a z i o n e m i n i m a m e n t e i n v a s i v a c o n V o l t P f a p o s s o n o e s e g u i r e l ' i n t e r v e n t o c o n u n a s e d a z i o n e c o s c i e n t e a n z i c h é i n a n e s t e s i a g e n e r a l e , i l c h e r a p p r e s e n t a u n v a n t a g g i o s i g n i f i c a t i v o p e r q u e i p a z i e n t i i n c u i l ' a n e s t e s i a p o t r e b b e c o s t i t u i r e u n o s t a c o l o a l l ' e s e c u z i o n e d e l l a p r o c e d u r a d i a b l a z i o n e . I l s i s t e m a V o l t P f a r i d u c e i n o l t r e l ' e s p o s i z i o n e a l l e r a d i a z i o n i ( f l u o r o s c o p i a ) e r i d u c e l ' e m o l i s i d e i g l o b u l i r o s s i , c h e p u ò c a u s a r e a n e m i a . " S e b b e n e l a P f a s i a u n ' o p z i o n e t e r a p e u t i c a r e l a t i v a m e n t e r e c e n t e - d i c h i a r a P i e r A l e s s a n d r o G i o r g e t t i , C o u n t r y M a n a g e r E l e c t r o p h y s i o l o g y d i v i s i o n d i A b b o t t I t a l i a - a b b i a m o p r o g e t t a t o i l s i s t e m a V o l t p e r s u p e r a r e i l i m i t i d e i d i s p o s i t i v i d i p r i m a g e n e r a z i o n e e m e t t e r e a d i s p o s i z i o n e d e i m e d i c i e d e i p a z i e n t i u n s i s t e m a a l l ' a v a n g u a r d i a c h e s e m p l i f i c a e r e n d e p i ù e f f i c i e n t i l e p r o c e d u r e . G l i u l t i m i d a t i a l u n g o t e r m i n e d e i t r i a l c l i n i c i c i d i c o n o c h e V o l t P f a a v r à d a v v e r o u n i m p a t t o p o s i t i v o s u l l a c u r a d e l l a f i b r i l l a z i o n e a t r i a l e . U n p a s s o a v a n t i i m p o r t a n t e c o n c u i A b b o t t c o n f e r m a i l s u o i m p e g n o n e l l o s v i l u p p o d i t e c n o l o g i e i n g r a d o d i c a m b i a r e p o s i t i v a m e n t e l a v i t a d e l l e p e r s o n e e a i u t a r l e a v i v e r e u n a v i t a p i ù s a n a e p i e n a " . I s o l i d i r i s u l t a t i a 1 2 m e s i d e l l o s t u d i o i n t e r n a z i o n a l e V o l t C e M a r k - r i f e r i s c e l a f a r m a c e u t i c a - h a n n o c o n f e r m a t o l a s i c u r e z z a e l ' e f f i c a c i a a l u n g o t e r m i n e d e l s i s t e m a V o l t P f a s i a n e i p a z i e n t i c o n f i b r i l l a z i o n e a t r i a l e p a r o s s i s t i c a ( P a f ) , c i o è c o n e p i s o d i o c c a s i o n a l i d i d u r a t a v a r i a b i l e , c h e n e i p a z i e n t i c o n f i b r i l l a z i o n e a t r i a l e p e r s i s t e n t e ( P e r s A f ) , c a r a t t e r i z z a t a d a e p i s o d i c h e d u r a n o p i ù d i 7 g i o r n i . L ' 8 3 , 5 % d e i p a z i e n t i c o n f i b r i l l a z i o n e a t r i a l e p a r o s s i s t i c a e i l 5 8 , 1 % d e i p a z i e n t i c o n f i b r i l l a z i o n e a t r i a l e p e r s i s t e n t e s o n o r i m a s t i l i b e r i d a r e c i d i v a d i a r i t m i a a t r i a l e d o p o 1 2 m e s i , a d o g g i u n o d e i t a s s i p i ù b a s s i d i r e c i d i v a i n u n o s t u d i o a l u n g o t e r m i n e c o n P a f . L o s t u d i o h a r i p o r t a t o i n o l t r e u n s i g n i f i c a t i v o m i g l i o r a m e n t o d e l l a q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i , c o n p u n t e g g i d i v a l u t a z i o n e Q o L c h e s o n o a u m e n t a t i d a 6 4 , 1 a 8 8 , 1 , e u n e c c e l l e n t e p r o f i l o d i s i c u r e z z a : n e l l o s t u d i o n o n s o n o s t a t i r i p o r t a t i c a s i d i e m o l i s i c l i n i c a m e n t e r i l e v a n t i , d a n n i r e n a l i o l e s i o n i d e l n e r v o f r e n i c o .