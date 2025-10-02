M i l a n o , 0 2 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - “ C r e d o c h e l e a z i e n d e i n E u r o p a a b b i a n o i l g r a n d e c o m p i t o d i a t t r e z z a r s i p e r c o l l e g a r e i p r o c e s s i c r e a t i v i c h e h a n n o l u o g o f u o r i d a l l e i m p r e s e c o n l a c a p a c i t à d i t r a d u r r e l ’ i n n o v a z i o n e i n p r o d o t t i e s e r v i z i c h e p o s s o n o m o d i f i c a r e i l n o s t r o m o d o d i v i v e r e e a n c h e l a r e d d i t i v i t à d e l l e i m p r e s e ” . L o h a d e t t o i l p r e s i d e n t e d i A 2 a , R o b e r t o T a s c a , a l l a p r e s e n t a z i o n e d i A 2 a L i f e V e n t u r e s , i l p r i m o v e i c o l o s o c i e t a r i o i n I t a l i a c r e a t o d a u n a c o r p o r a t e p e r i n t e g r a r e t u t t e l e l e v e d e l l ’ o p e n i n n o v a t i o n . “ S o n o e n t u s i a s t a p e r c h é i l m e s s a g g i o c h e p a s s a è d i p r o g r e s s o e s v i l u p p o d e l l ’ u m a n i t à ” , h a d e t t o T a s c a . “ V e d o i n I t a l i a e i n E u r o p a - h a a g g i u n t o - u n a n u o v a a t t i t u d i n e a s v i l u p p a r e r i c e r c a i n s t r e t t a c o n n e s s i o n e c o n l ’ i n d u s t r i a . E q u e s t o s e c o n d o m e è u n m o d o i m p o r t a n t e p e r a t t r a r r e i n o s t r i g i o v a n i . C r e d o c h e d a r e u n ’ a s p i r a z i o n e a i g i o v a n i s i a f o n d a m e n t a l e p e r p o t e r l i t r a t t e n e r e . E i o a t t r i b u i s c o i n q u e s t o p r o c e s s o u n r u o l o f o n d a m e n t a l e a l l e i m p r e s e ” . I n f i n e l a r a c c o m a n d a z i o n e d a l p r e s i d e n t e d i A 2 a : “ N o n p o s s i a m o l a s c i a r e a l p r o c e s s o d i r i a r m o , l ’ u n i c o d r i v e r f o r t e d i i n n o v a z i o n e ” .