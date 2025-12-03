M i l a n o , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - A 2 A h a p r e s e n t a t o o g g i i l s u o p r i m o P i a n o d i T r a n s i z i o n e C l i m a t i c a c h e d e f i n i s c e t a r g e t , l e v e o p e r a t i v e e s t r u m e n t i f i n a n z i a r i p e r g u i d a r e i l p e r c o r s o d i d e c a r b o n i z z a z i o n e d e l G r u p p o v e r s o l ’ o b i e t t i v o d e l N e t Z e r o a l 2 0 5 0 . I l d o c u m e n t o s t r a t e g i c o , p e n s a t o c o m e s t r u m e n t o d i n a m i c o e t r a s p a r e n t e , v e r r à a g g i o r n a t o a n n u a l m e n t e i n p a r a l l e l o e a s s o l u t o c o o r d i n a m e n t o c o n i l P i a n o I n d u s t r i a l e , c o s ì d a r i f l e t t e r e c o s t a n t e m e n t e l ’ e v o l u z i o n e d e g l i s c e n a r i e n e r g e t i c i e m a c r o e c o n o m i c i . “ L a m i t i g a z i o n e d e i c a m b i a m e n t i c l i m a t i c i r a p p r e s e n t a u n a c o n d i z i o n e i m p r e s c i n d i b i l e p e r l a s t a b i l i t à d e i s i s t e m i a m b i e n t a l i , s o c i a l i e d e c o n o m i c i . D a l 2 0 0 0 a o g g i , g l i e v e n t i c l i m a t i c i e s t r e m i h a n n o g e n e r a t o d a n n i p e r o l t r e 3 . 6 0 0 m i l i a r d i d i d o l l a r i e l e s t i m e i n d i c a n o c h e i c o s t i d e l l ’ i n a z i o n e p o t r e b b e r o r a g g i u n g e r e i 1 . 2 0 0 t r i l i o n i d i e u r o , q u a s i i l d o p p i o d e g l i i n v e s t i m e n t i n e c e s s a r i a r i s p e t t a r e g l i A c c o r d i d i P a r i g i . ” – h a d i c h i a r a t o R o b e r t o T a s c a , P r e s i d e n t e d i A 2 A - “ I n q u e s t o s c e n a r i o , i p i a n i d i t r a n s i z i o n e c l i m a t i c a d e l l e i m p r e s e r i v e s t o n o u n r u o l o e s s e n z i a l e n e l l a m o b i l i t a z i o n e d e i c a p i t a l i : p e r m e t t o n o d i v a l u t a r e p r e v e n t i v a m e n t e i r i s c h i , i n d i v i d u a r e n u o v e o p p o r t u n i t à d i i n v e s t i m e n t o , r a f f o r z a r e l a f i d u c i a d e l m e r c a t o e f a v o r i r e u n m i g l i o r e a c c e s s o a l c r e d i t o , c o n t r i b u e n d o a l l a r i d u z i o n e d e i c o s t i d i f i n a n z i a m e n t o . E s s i c o s t i t u i s c o n o i n o l t r e l a b a s e d e l l e s t r a t e g i e d i f i n a n z a s o s t e n i b i l e , u n a m b i t o n e l q u a l e i l n o s t r o G r u p p o è s t a t o p i o n i e r e , c o n l ’ e m i s s i o n e d e l p r i m o E u r o p e a n G r e e n B o n d e d e l p r i m o B l u e B o n d i n I t a l i a . I n i z i a t i v e c h e c o n f e r m a n o c o m e l a t r a n s i z i o n e v e r s o m o d e l l i d i b u s i n e s s p i ù r e s p o n s a b i l i p o s s a g e n e r a r e v a l o r e f i n a n z i a r i o p e r l ’ a z i e n d a e p e r t u t t i g l i s t a k e h o l d e r ' ' . “ L a c r i s i c l i m a t i c a r i c h i e d e v i s i o n e , c o e r e n z a e l a c a p a c i t à d i a g i r e c o n r e s p o n s a b i l i t à n e l l u n g o p e r i o d o . A f f r o n t i a m o q u e s t a s f i d a f a c e n d o l e v a s u l l e n o s t r e c o m p e t e n z e i n d u s t r i a l i , s u l l ’ i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a s u c u i s t i a m o i n v e s t e n d o e s u u n m o d e l l o d i b u s i n e s s c h e i n t e g r a d i m e n s i o n e a m b i e n t a l e , e c o n o m i c a e s o c i a l e . ” - h a d i c h i a r a t o R e n a t o M a z z o n c i n i , A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o d i A 2 A - “ I l n o s t r o o b i e t t i v o è c h i a r o : r a g g i u n g e r e i l N e t Z e r o s u t u t t i g l i S c o p e e m i s s i v i e n t r o i l 2 0 5 0 . I l P i a n o d i T r a n s i z i o n e C l i m a t i c a c h i a r i s c e c o m e i n t e n d i a m o f a r l o , d e f i n i s c e t a p p e i n t e r m e d i e a m b i z i o s e e a m p l i a l a n o s t r a v i s i o n e o l t r e l ’ o r i z z o n t e d e l P i a n o I n d u s t r i a l e a l 2 0 3 5 , p u r n e l l a c o n s a p e v o l e z z a c h e , p e r g l i s c e n a r i i n g r a n d e c a m b i a m e n t o , d o v r e m o c o s t a n t e m e n t e a g g i o r n a r e t r a i e t t o r i a e a z i o n i . I n q u e s t o q u a d r o , a b b i a m o g i à p r e v i s t o c i r c a 7 m i l i a r d i d i i n v e s t i m e n t i d e d i c a t i a s p e c i f i c h e l e v e d i d e c a r b o n i z z a z i o n e : 5 p e r l a T r a n s i z i o n e E n e r g e t i c a e 2 p e r l ’ E c o n o m i a C i r c o l a r e ' ' . I l P i a n o s i f o n d a s u u n o s c e n a r i o e n e r g e t i c o c h e p r e v e d e p e r l ’ I t a l i a i l r a g g i u n g i m e n t o d e l l a n e u t r a l i t à c l i m a t i c a n e l 2 0 5 0 , c o n u n r u o l o r i l e v a n t e d e l l e t e c n o l o g i e d i c a t t u r a e s t o c c a g g i o d e l l a C O ₂ ( C C S ) e u n a c r e s c i t a d e l l a d o m a n d a e l e t t r i c a l e g a t a a l l ’ e l e t t r i f i c a z i o n e d e i c o n s u m i a c u i s i a g g i u n g e i l r e c e n t e s v i l u p p o d e i d a t a c e n t e r . N e l T r a n s i t i o n P l a n l ’ u p s i d e d i r i c h i e s t a d i e n e r g i a d a p a r t e d i q u e s t i h u b d i g i t a l i n o n è a n c o r a s t a t a f a t t o r i z z a t a ; s e l e p r e v i s i o n i d e g l i s c e n a r i n a z i o n a l i p i ù r e c e n t i v e r r a n n o c o n f e r m a t e , s a r à n e c e s s a r i o d e f i n i r e , d a l p r o s s i m o a g g i o r n a m e n t o , u n n u o v o a p p r o c c i o a l l a p r o d u z i o n e e l e t t r i c a c h e g a r a n t i s c a u n c a r i c o b a s e l o a d c o s t a n t e e s i c u r o . L a s t r a t e g i a d e l G r u p p o r u o t a a t t o r n o a d u e p i l a s t r i : 1 . E l e t t r i f i c a z i o n e d e i c o n s u m i , s o s t e n u t a d a u n f o r t e i n c r e m e n t o d e l l e f o n t i r i n n o v a b i l i e d a l c o n t r i b u t o d e l g a s n a t u r a l e i n i m p i a n t i t e r m o e l e t t r i c i a d a l t a e f f i c i e n z a n e l b r e v e - m e d i o p e r i o d o ; 2 . E c o n o m i a c i r c o l a r e , a t t r a v e r s o l a v a l o r i z z a z i o n e d e i r i f i u t i e d e g l i s c a r t i c o m e m a t e r i a o e n e r g i a , c o n t r i b u e n d o c o s ì a u n a s i g n i f i c a t i v a r i d u z i o n e d e l l e e m i s s i o n i d e l P a e s e . L ’ o b i e t t i v o f i n a l e è u n a r i d u z i o n e d i a l m e n o i l 9 0 % d e l l a c a r b o n f o o t p r i n t d e l G r u p p o e n t r o i l 2 0 5 0 r i s p e t t o a l 2 0 2 3 , c o n c o m p e n s a z i o n e d e l l e s o l e e m i s s i o n i r e s i d u e t r a m i t e c r e d i t i d i r i m o z i o n e c e r t i f i c a t i . I l P i a n o c o n f e r m a i n o l t r e : r i d u z i o n e d e l 5 0 % d e l l e e m i s s i o n i d i r e t t e e n t r o i l 2 0 3 5 e d e l l ’ 8 0 % e n t r o i l 2 0 4 0 ( r i s p e t t o a l 2 0 1 7 ) ; r i d u z i o n e d e l 6 1 % d e l l ’ i n t e n s i t à e m i s s i v a ( g C O ₂ e / k W h ) e n t r o i l 2 0 3 5 ( b a s e l i n e 2 0 1 7 ) ; a z z e r a m e n t o d e l l e e m i s s i o n i S c o p e 2 l e g a t e a l l ’ a c q u i s t o d i e n e r g i a e n t r o i l 2 0 2 6 ; r i d u z i o n e d e l l e e m i s s i o n i S c o p e 3 l u n g o l a s u p p l y c h a i n ( - 3 0 % ) , n e l l e a t t i v i t à u p s t r e a m d e i v e t t o r i e n e r g e t i c i ( - 6 0 % ) e n e l l ’ u s o d e l g a s d a p a r t e d e i c l i e n t i ( - 2 2 % ) a l 2 0 3 5 ( b a s e l i n e 2 0 2 3 ) . L a s u p p l y c h a i n r a p p r e s e n t a u n a l e v a d e t e r m i n a n t e d e l p e r c o r s o : p e r q u e s t o i l G r u p p o h a a v v i a t o i l p r o g e t t o S c o p e 3 , d e d i c a t o a l s u p p o r t o d e i f o r n i t o r i n e l l ’ i m p l e m e n t a z i o n e d i s t r a t e g i e d i r i d u z i o n e d e l l e e m i s s i o n i . C o m p l e s s i v a m e n t e , i c i r c a 7 m i l i a r d i d i c a p e x a l 2 0 3 5 s a r a n n o a l l o c a t i i n p a r t i c o l a r e p e r : 3 , 4 m i l i a r d i a l l o s v i l u p p o d e l l a p r o d u z i o n e d a f o n t i r i n n o v a b i l i ; 1 m i l i a r d o a s o l u z i o n i d i c a t t u r a d e l l a C O 2 p e r i m p i a n t i W a s t e - t o - E n e r g y , r e c u p e r o d i c a l o r e i n d u s t r i a l e e d a i d a t a c e n t e r p e r l e r e t i d i t e l e r i s c a l d a m e n t o , e l e t t r i f i c a z i o n e d e l l a f l o t t a d e d i c a t a a l l a r a c c o l t a r i f i u t i e s v i l u p p o d e l l a p r o d u z i o n e d a b i o e n e r g i e . I l P i a n o è s o s t e n u t o d a s t r u m e n t i d i f i n a n z a s o s t e n i b i l e , c o m e i l p r i m o E u r o p e a n G r e e n B o n d d e l G r u p p o e i l p r i m o B l u e B o n d i n I t a l i a . L ’ o b i e t t i v o è p o r t a r e a l 1 0 0 % l a q u o t a d i d e b i t o E S G e n t r o i l 2 0 3 5 ( a t t u a l m e n t e a l l ’ 8 2 % ) . E l e m e n t o i m p r e s c i n d i b i l e d e l l a s t r a t e g i a è l a J u s t T r a n s i t i o n : i l G r u p p o g a r a n t i r à p e r c o r s i d i r e s k i l l i n g e u p s k i l l i n g a t u t t o i l p e r s o n a l e c o i n v o l t o n e l l e a t t i v i t à c h e e v o l v e r a n n o n e l c o n t e s t o d e l l a d e c a r b o n i z z a z i o n e , c o n p r o g r a m m i f o r m a t i v i d e d i c a t i e i n i z i a t i v e p e r a t t r a r r e n u o v e c o m p e t e n z e . P a r a l l e l a m e n t e , A 2 A p r o s e g u e n e l d i a l o g o c o n i t e r r i t o r i a t t r a v e r s o i n i z i a t i v e d i a s c o l t o , e n g a g e m e n t e f o r m a z i o n e r i v o l t e a c i t t a d i n i , i m p r e s e e s c u o l e , p r o m u o v e n d o u n a t r a n s i z i o n e e q u a , i n c l u s i v a e c o n d i v i s a .