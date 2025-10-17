M i l a n o , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - A 2 a c o n f e r m a a n c h e n e l 2 0 2 4 i l p r o p r i o i m p e g n o p e r l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a c o n 1 , 5 m i l i a r d i d i e u r o d i v a l o r e e c o n o m i c o d i s t r i b u i t o n e l l a C i t t à m e t r o p o l i t a n a d i M i l a n o , i n a u m e n t o d e l 2 4 % r i s p e t t o a l l ’ a n n o p r e c e d e n t e ; d i q u e s t i , o l t r e 1 m i l i a r d o d i e u r o è s t a t o d e s t i n a t o a p i ù d i 8 0 0 f o r n i t o r i , o l t r e l a m e t à c o m p o s t a d a p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e . I n u n a n o t a , i l G r u p p o , c h e g e s t i s c e p r o d u z i o n e , d i s t r i b u z i o n e e v e n d i t a d i e n e r g i a e g a s , s e r v i z i a m b i e n t a l i , t e l e r i s c a l d a m e n t o , m o b i l i t à e l e t t r i c a , i l l u m i n a z i o n e p u b b l i c a e s e r v i z i p e r l e s m a r t c i t i e s , f a s a p e r e d i a v e r i n v e s t i t o q u a s i m e z z o m i l i a r d o d i e u r o p e r l e i n f r a s t r u t t u r e d e l l a C i t t à m e t r o p o l i t a n a . D a l 2 0 1 6 g l i i n v e s t i m e n t i c o m p l e s s i v i r e a l i z z a t i d a A 2 a s u l t e r r i t o r i o m i l a n e s e a m m o n t a n o a 2 , 5 m i l i a r d i d i e u r o , i n c r e s c i t a c o s t a n t e d a 1 4 0 m i l i o n i a i c i r c a 5 0 0 d e l 2 0 2 4 . E ' q u a n t o e m e r g e d a l b i l a n c i o d i s o s t e n i b i l i t à t e r r i t o r i a l e d i M i l a n o p r e s e n t a t o o g g i d a l p r e s i d e n t e d i A 2 a , R o b e r t o T a s c a e d a l l ' a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o R e n a t o M a z z o n c i n i , a l l a p r e s e n z a d e l l ' a s s e s s o r e a l B i l a n c i o e P a t r i m o n i o i m m o b i l i a r e d e l C o m u n e d i M i l a n o E m m a n u e l C o n t e e d e l l ' a d d i M a p e i , V e r o n i c a S q u i n z i . I l r e p o r t , g i u n t o a l l a n o n a e d i z i o n e , r a c c o g l i e l e p r e s t a z i o n i a m b i e n t a l i , e c o n o m i c h e e s o c i a l i d e l G r u p p o n e l 2 0 2 4 e i s u o i p i a n i d i a t t i v i t à p r e v i s t i p e r i p r o s s i m i a n n i . A t t r a v e r s o l a p r e s e n z a c a p i l l a r e d i i m p i a n t i i n n o v a t i v i , n e l l ' a n n o a M i l a n o s o n o s t a t e e v i t a t e o l t r e 5 6 1 m i l a t o n n e l l a t e d i e m i s s i o n i C o 2 : " A n c h e n e l 2 0 2 4 - s p i e g a i l p r e s i d e n t e T a s c a - l ’ i m p e g n o d i A 2 a p e r u n o s v i l u p p o s o s t e n i b i l e d e l t e r r i t o r i o s i è t r a d o t t o i n a z i o n i c o n c r e t e , r a d i c a t e a l i v e l l o l o c a l e e o r i e n t a t e a l l e p e r s o n e . N e l l a C i t t à m e t r o p o l i t a n a d i M i l a n o a b b i a m o a s s u n t o q u a s i 9 0 0 n u o v e r i s o r s e n e l l ’ u l t i m o a n n o , d i c u i i l 4 0 % u n d e r 3 0 " . D e l r e s t o , s o t t o l i n e a , " l a s o s t e n i b i l i t à n o n p u ò p r e s c i n d e r e d a l c a p i t a l e u m a n o : i n v e s t i r e n e i t a l e n t i , n e l l e l o r o c o m p e t e n z e e n e l r a f f o r z a m e n t o d e l s e n s o d i a p p a r t e n e n z a a l G r u p p o è u n a l e v a f o n d a m e n t a l e " . E d è i n q u e s t a d i r e z i o n e c h e i l p r o s s i m o n o v e m b r e p a r t i r à l a s e c o n d a f a s e d i ' A 2 a l i f e s h a r i n g ' , i l p r o g r a m m a d i a z i o n a r i a t o c h e a c c o m p a g n a i d i p e n d e n t i n e l p e r c o r s o d i c r e s c i t a d e l l a s o c i e t à , c o n d i v i d e n d o i r i s u l t a t i d e l l a v o r o c o s t r u i t o i n s i e m e . L ’ i n i z i a t i v a s i a g g i u n g e a d ' A 2 a l i f e c a r i n g ' , c h e p r e v e d e 1 2 0 m i l i o n i d i e u r o e n t r o i l 2 0 3 5 , a s u p p o r t o d e l b e n e s s e r e d e l l e f a m i g l i e d e i d i p e n d e n t i , c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l t e m a d e l l a g e n i t o r i a l i t à . " M i l a n o e l a L o m b a r d i a r a p p r e s e n t a n o o g g i u n o d e i p r i n c i p a l i l a b o r a t o r i d i t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a i n E u r o p a - r i m a r c a l ' a d d i A 2 a , M a z z o n c i n i - . I n q u e s t o c o n t e s t o , A 2 a p r o p o n e s e m p r e p i ù u n m o d e l l o i n d u s t r i a l e i n n o v a t i v o , c o m e t e s t i m o n i a n o i q u a s i 5 0 0 m i l i o n i d i e u r o d i i n v e s t i m e n t i r e a l i z z a t i s u l t e r r i t o r i o m i l a n e s e . S o l o n e l 2 0 2 4 è s t a t o g e n e r a t o d a l G r u p p o u n v a l o r e e c o n o m i c o d i o l t r e 1 , 5 m i l i a r d i d i e u r o a l i v e l l o l o c a l e , a d i m o s t r a z i o n e d e l l a n o s t r a c a p a c i t à d i c o n i u g a r e c r e s c i t a e c o n o m i c a , o c c u p a z i o n e e s v i l u p p o s o s t e n i b i l e . U n p e r c o r s o c h e s i i n s e r i s c e i n u n a v i s i o n e d i l u n g o p e r i o d o , o r i e n t a t a a f a r e d i M i l a n o u n a c i t t à s e m p r e p i ù e f f i c i e n t e , d i g i t a l e e d e c a r b o n i z z a t a . U n ' u l t e r i o r e d i r e t t r i c e d i s v i l u p p o è r a p p r e s e n t a t a d a i d a t a c e n t e r , u n a m b i t o s u c u i A 2 a s t a c o n c e n t r a n d o r i s o r s e e k n o w h o w p e r c o n t r i b u i r e a f a r e d e l l a L o m b a r d i a u n p o l o s t r a t e g i c o a n c h e p e r l a s i c u r e z z a d i g i t a l e e l a c o m p e t i t i v i t à e c o n o m i c a " . A 2 a i n v i a a r e c u p e r o i l 1 0 0 % d e i r i f i u t i u r b a n i r a c c o l t i , r i s u l t a t o c h e c o m p o r t a l ’ a z z e r a m e n t o d e l c o n f e r i m e n t o i n d i s c a r i c a . M i l a n o h a s u p e r a t o i l 6 2 % d i r a c c o l t a d i f f e r e n z i a t a , u n d a t o c h e l a p o n e a l v e r t i c e i n E u r o p a t r a l e m e t r o p o l i a l d i s o p r a d e l m i l i o n e d i a b i t a n t i . N e l 2 0 2 4 , A m s a , s o c i e t à d e l G r u p p o A 2 a , s i è a g g i u d i c a t a l ’ a f f i d a m e n t o d e l l a g e s t i o n e d e i s e r v i z i a m b i e n t a l i a M i l a n o , c h e p r e v e d e , t r a l e n u o v e a t t i v i t à , u n i n c r e m e n t o d e l 4 0 % d e l l a f r e q u e n z a d i p u l i z i a s t r a d a l e e c i r c a 1 3 m i l a c h i l o m e t r i i n p i ù s e r v i t i a s e t t i m a n a , o l t r e a d u n a u m e n t o d e l 6 6 % d e l l o s v u o t a m e n t o d e i c e s t i n i s t r a d a l i . C o n u n i n v e s t i m e n t o d i o l t r e 7 5 m i l i o n i d i e u r o , A m s a s t a i n o l t r e i n t r o d u c e n d o o l t r e 3 0 0 n u o v i v e i c o l i , c h e g a r a n t i r a n n o u n t a s s o d i s o s t i t u z i o n e d e l 4 0 % d e l l a f l o t t a . T r a l e a t t i v i t à v o l t e a l l ’ e f f i c i e n t a m e n t o d e l l e i n f r a s t r u t t u r e e s i s t e n t i n e l 2 0 2 4 s o n o s t a t i i n s t a l l a t i n e l l ’ i m p i a n t o d i M u g g i a n o p e r i l r e c u p e r o d e l l e p l a s t i c h e n u o v i n a s t r i e m a c c h i n e p e r a u m e n t a r e i q u a n t i t a t i v i d i a l l u m i n i o e p l a s t i c a r e c u p e r a t i e u n a c e l l a r o b o t i c a p e r l o s m i s t a m e n t o a u t o m a t i c o d e l l a p l a s t i c a a l f i n e d i a u m e n t a r e i l g r a d o d i p u r e z z a d e i f l u s s i r a c c o l t i . A g i u g n o 2 0 2 4 , i l G r u p p o s i è a g g i u d i c a t o l a c o n c e s s i o n e v e n t e n n a l e p e r l a g e s t i o n e d e l t e r m o v a l o r i z z a t o r e d e l C o m u n e d i T r e z z o s u l l ' A d d a , c h e r i c e v e r i f i u t i s o l i d i u r b a n i e a s s i m i l a b i l i d a i c o m u n i d e l l ' e s t e d e l n o r d m i l a n e s e . S i t r a t t a d i u n ’ u l t e r i o r e c o n f e r m a d e l c o n t r i b u t o d e l l a s o c i e t à p e r l a v a l o r i z z a z i o n e d e g l i s c a r t i e l a p r o d u z i o n e d i e n e r g i a . N e l 2 0 2 4 l e 6 2 8 m i l a t o n n e l l a t e d i r i f i u t i u r b a n i t r a t t a t i n e i t e r m o v a l o r i z z a t o r i d e l t e r r i t o r i o h a n n o i n f a t t i p r o d o t t o 3 5 9 G W h d i e n e r g i a e l e t t r i c a e 5 0 1 G W h d i e n e r g i a t e r m i c a p a r i r i s p e t t i v a m e n t e a l f a b b i s o g n o d i q u a s i 1 3 3 m i l a f a m i g l i e e 4 2 m i l a f a m i g l i e e q u i v a l e n t i . A 2 a è i m p e g n a t a n e l r e c u p e r o d i c a l o r e d a i d a t a c e n t e r d e s t i n a t o a l t e l e r i s c a l d a m e n t o . A t t r a v e r s o l a c o l l a b o r a z i o n e c o n D b a G r o u p e R e t e l i t , i l G r u p p o s t a r e a l i z z a n d o u n i m p i a n t o c h e p e r m e t t e r à d i r e c u p e r a r e i l c a l o r e g e n e r a t o d a l d a t a c e n t e r ' A v a l o n 3 ' e a l i m e n t a r e l a r e t e c i t t a d i n a , s e r v e n d o o l t r e 1 . 2 5 0 f a m i g l i e i n p i ù a l l ’ a n n o . L o s v i l u p p o d i i m p i a n t i r i n n o v a b i l i e l ’ i m p e g n o p e r l a m o b i l i t à e l e t t r i c a c o n t i n u a n o a r a p p r e s e n t a r e u n p i l a s t r o d e l l a s t r a t e g i a d i A 2 a p e r l a t r a n s i z i o n e g r e e n d e l l a c i t t à d i M i l a n o . D o p o l ’ i n a u g u r a z i o n e d e l p i ù g r a n d e i m p i a n t o f o t o v o l t a i c o s u t e t t o d ’ I t a l i a a R h o F i e r a , l a s o c i e t à s t a r e a l i z z a n d o 1 0 n u o v i i m p i a n t i f o t o v o l t a i c i p r e s s o l e v a s c h e d i l a m i n a z i o n e d e l G r u p p o C a p e u n i m p i a n t o a t e r r a s u u n ’ a r e a d i c i r c a 9 e t t a r i n e l l ’ a e r o p o r t o d i L i n a t e . A g e n n a i o è s t a t o a v v i a t o u n i m p i a n t o f o t o v o l t a i c o i n s t a l l a t o s u l l a c o p e r t u r a d e l l ’ i m p i a n t o d i t r a t t a m e n t o e r e c u p e r o d e l l a f r a z i o n e o r g a n i c a d e i r i f i u t i d i L a c c h i a r e l l a c h e h a p r o d o t t o 1 , 4 G W h d i e n e r g i a e l e t t r i c a n e l 2 0 2 4 . I l G r u p p o h a i n o l t r e p r e v i s t o o l t r e 4 m i l i a r d i d i e u r o d i i n v e s t i m e n t i a l 2 0 3 5 p e r l a d i s t r i b u z i o n e e l e t t r i c a , a s o s t e g n o d e l l ’ e l e t t r i f i c a z i o n e d e i c o n s u m i , i n s e g u i t o a l l ’ a c q u i s i z i o n e d e l l a r e t e d i d i s t r i b u z i o n e i n 1 2 9 c o m u n i d e l l e p r o v i n c e d i M i l a n o e B r e s c i a . A 2 a c o n t a o l t r e 7 . 0 0 0 d i p e n d e n t i n e l l e s e d i m i l a n e s i , i l 7 0 % r e s i d e n t e i n p r o v i n c i a . D e i q u a s i 9 0 0 a s s u n t i n e l 2 0 2 4 , i l 4 0 % h a m e n o d i 3 0 a n n i d ’ e t à . P e r l e s u e p e r s o n e , n e l 2 0 2 4 , I l G r u p p o h a l a n c i a t o ' A 2 a l i f e c a r i n g ' , i l p r o g r a m m a a s o s t e g n o d e l l a g e n i t o r i a l i t à c h e p r e v e d e i n v e s t i m e n t i p e r 1 2 0 m i l i o n i d i e u r o e n t r o i l 2 0 3 5 , e h a r e c e n t e m e n t e a p p r o v a t o ' A 2 a l i f e s h a r i n g ' , i l p i a n o d i a z i o n a r i a t o d i f f u s o c h e m i r a a r a f f o r z a r e i l s e n s o d i a p p a r t e n e n z a e l a p a r t e c i p a z i o n e a t t i v a a l l a c r e s c i t a d e l l ’ a z i e n d a . L a s o c i e t à h a i n o l t r e a d e r i t o a l p r o g e t t o d e l C o m u n e d i M i l a n o ' C a s e a i L a v o r a t o r i ' : 3 0 a l l o g g i s o n o i n f a s e d i r i s t r u t t u r a z i o n e c o n l ’ o b i e t t i v o d i d e s t i n a r l i a i d i p e n d e n t i d i A m s a e U n a r e t i c o n u n c a n o n e a g e v o l a t o . N e l 2 0 2 4 , A 2 a e A m s a h a n n o s i g l a t o u n a p a r t n e r s h i p c o n i G i o c h i O l i m p i c i e P a r a l i m p i c i i n v e r n a l i d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 , a t e s t i m o n i a n z a d e l l ’ i m p e g n o v e r s o l e c o m u n i t à l o c a l i e d e l l e i n i z i a t i v e c h e p r o m u o v o n o l a c r e s c i t a d e l P a e s e . L ’ e d u c a z i o n e è u n a l t r o p i l a s t r o c h e a c c o m p a g n a l e a t t i v i t à d e l G r u p p o c h e n e l 2 0 2 4 h a c o i n v o l t o o l t r e 1 3 m i l a r a g a z z i e d o c e n t i m i l a n e s i i n i n i z i a t i v e c o m e # A m b i e n t e a S c u o l a r e a l i z z a t o d a A 2 a e A m s a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l C o m u n e d i M i l a n o p e r s e n s i b i l i z z a r e g l i s t u d e n t i d e l l e s c u o l e m i l a n e s i s u l l ' e c o n o m i a c i r c o l a r e . T r a l e t a n t e i n i z i a t i v e d i F o n d a z i o n e B a n c o d e l l ’ E n e r g i a a s u p p o r t o d e i p i ù f r a g i l i , n e l 2 0 2 4 è s t a t a c r e a t a , c o n u n i n v e s t i m e n t o d a 1 2 9 m i l a e u r o , l a c o m u n i t à e n e r g e t i c a r i n n o v a b i l e e s o l i d a l e a B a r a n z a t e e c o n u l t e r i o r i 1 2 7 m i l a e u r o è i n c o r s o i l r e s t a u r o d i C a s c i n a M o n l u è , u n a c o m u n i t à d i s u p p o r t o a l l e f a s c e v u l n e r a b i l i v o l t a a f a v o r i r e l ’ i n t e g r a z i o n e s o c i a l e t r a m i t e p e r c o r s i d i c i t t a d i n a n z a a t t i v a . L a F o n d a z i o n e A e m h a c o n t r i b u i t o a l l a v a l o r i z z a z i o n e d e l p a t r i m o n i o c u l t u r a l e d e l l ’ e x a z i e n d a e n e r g e t i c a m u n i c i p a l e d i M i l a n o ( o r a A 2 a ) n e l 2 0 2 4 c o n l a p u b b l i c a z i o n e d e l l a n u o v a a n t o l o g i a A E M e t r o p o l i s e r i u n e n d o o l t r e 1 . 6 0 0 v i s i t a t o r i a l l ’ i n t e r n o d e l m u s e o A E M u s e u m .