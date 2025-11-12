M i l a n o , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - U t i l e n e t t o d i 1 , 1 m l d e i n v e s t i m e n t i p e r 2 3 m l d . Q u e s t i g l i o b i e t t i v i d e l l ' a g g i o r n a m e n t o d e l p i a n o s t r a t e g i c o d i A 2 a a l 2 0 3 5 . I n p a r t i c o l a r e i l g r u p p o h a s t a b i l i t o c h e 2 3 m i l i a r d i d i e u r o s i a n o s u d d i v i s i i n 7 m i l i a r d i p e r l ’ E c o n o m i a C i r c o l a r e e 1 6 m i l i a r d i p e r l a T r a n s i z i o n e E n e r g e t i c a , c h e p e r m e t t e r a n n o d i r a g g i u n g e r e n e l 2 0 3 5 u n E b i t d a d i 3 , 6 m i l i a r d i d i e u r o e u n u t i l e n e t t o s u p e r i o r e a 1 , 1 m i l i a r d i d i e u r o . ' ' L ’ a m b i z i o n e d e l G r u p p o a l 2 0 3 5 - s i s o t t o l i n e a i n u n a n o t a - c r e s c e s u e n t r a m b i i p i l a s t r i : p e r l a T r a n s i z i o n e E n e r g e t i c a s o n o p r e v i s t i 4 m i l i a r d i d i e u r o d i R A B n e l l e r e t i e l e t t r i c h e , 3 , 7 G W d i c a p a c i t à e o l i c a e f o t o v o l t a i c a e 5 m i l i o n i d i c l i e n t i ; p e r l ’ E c o n o m i a C i r c o l a r e 6 , 6 m i l i o n i d i t o n n e l l a t e d i r i f i u t i t r a t t a t i e n u o v i d a t a c e n t e r d a r e a l i z z a r e s f r u t t a n d o g l i a s s e t e n e r g e t i c i c o m e p i a t t a f o r m a d i s v i l u p p o ' ' . I l C o n s i g l i o d i A m m i n i s t r a z i o n e d i A 2 A p r e s i e d u t o d a R o b e r t o T a s c a n e l l ' e s a m i n a r e e a p p r o v a r e l ’ A g g i o r n a m e n t o d e l P i a n o S t r a t e g i c o 2 0 2 4 - 2 0 3 5 h a m a n t e n u t o s a l d i g l i o b i e t t i v i d i c r e s c i t a i n d u s t r i a l e d e l G r u p p o d e f i n i t i n e l P i a n o d i n o v e m b r e 2 0 2 4 . L a s t r a t e g i a , c h e r i m a n e i n c e n t r a t a s u i d u e p i l a s t r i d e l l a T r a n s i z i o n e E n e r g e t i c a e d e l l ’ E c o n o m i a C i r c o l a r e , r i l a n c i a g l i o b i e t t i v i i n d u s t r i a l i r a f f o r z a n d o i b u s i n e s s c o r e e d e v o l v e n d o g r a z i e a n u o v i s v i l u p p i . I l P i a n o p r e v e d e i n v e s t i m e n t i p e r 2 3 m i l i a r d i d i e u r o . O l t r e i l 3 5 % d e l p r o g r a m m a d i i n v e s t i m e n t i è g i à c o n c l u s o o i n c o r s o d i r e a l i z z a z i o n e . L ’ a m b i z i o n e d e l G r u p p o a l 2 0 3 5 c r e s c e s u e n t r a m b i i p i l a s t r i : p e r l a T r a n s i z i o n e E n e r g e t i c a s o n o p r e v i s t i 4 m i l i a r d i d i e u r o d i R A B n e l l e r e t i e l e t t r i c h e , 3 , 7 G W d i c a p a c i t à e o l i c a e f o t o v o l t a i c a e 5 m i l i o n i d i c l i e n t i ; p e r l ’ E c o n o m i a C i r c o l a r e 6 , 6 m i l i o n i d i t o n n e l l a t e d i r i f i u t i t r a t t a t i e n u o v i d a t a c e n t e r d a r e a l i z z a r e s f r u t t a n d o g l i a s s e t e n e r g e t i c i c o m e p i a t t a f o r m a d i s v i l u p p o .