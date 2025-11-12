M i l a n o , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - A 2 a c o n f e r m a l a p o l i t i c a d e i d i v i d e n d i , c o n u n a c r e s c i t a s o s t e n i b i l e d e l D P S ( d i v i d e n d o p e r a z i o n e ) d i a l m e n o i l 4 % a n n u o . E ' q u a n t o e m e r g e d a l l ' a g g i o r n a m e n t o a l p i a n o s t r a t e g i c o . L ’ U t i l e N e t t o O r d i n a r i o è a t t e s o a 0 , 7 m i l i a r d i d i e u r o n e l 2 0 2 8 e s o p r a 0 , 8 m i l i a r d i d i e u r o n e l 2 0 3 0 , m e n t r e s i p r e v e d e s i a t t e s t i a o l t r e 1 , 1 m i l i a r d i d i e u r o n e l 2 0 3 5 . I l C A G R r i s u l t a p a r i a l 6 % n e l p e r i o d o 2 0 2 5 - 2 0 3 0 ; a l l ’ 8 % n e l p e r i o d o 2 0 2 8 - 2 0 3 5 . I n t e r m i n i d i r e d d i t i v i t à , l ’ a g g i o r n a m e n t o d e l P i a n o S t r a t e g i c o s u l p e r i o d o 2 0 2 5 - 3 5 m o s t r a u n R O I m e d i o m a g g i o r e d e l 9 % , u n R O E m e d i o d e l 1 2 % . L ’ U t i l e N e t t o O r d i n a r i o è a t t e s o a 0 , 7 m i l i a r d i d i e u r o n e l 2 0 2 8 e s o p r a 0 , 8 m i l i a r d i d i e u r o n e l 2 0 3 0 , m e n t r e s i p r e v e d e s i a t t e s t i a o l t r e 1 , 1 m i l i a r d i d i e u r o n e l 2 0 3 5 . C o s ì i n d e t t a g l i o q u a n t o s c r i t t o n e l l ' a g g i o r n a m e n t o d e l p i a n o s t r a t e g i c o d i A 2 a a l 2 0 3 5 . I l C A G R r i s u l t a p a r i a l 6 % n e l p e r i o d o 2 0 2 5 - 2 0 3 0 ; a l l ’ 8 % n e l p e r i o d o 2 0 2 8 - 2 0 3 5 . I n t e r m i n i d i r e d d i t i v i t à , l ’ a g g i o r n a m e n t o d e l P i a n o S t r a t e g i c o s u l p e r i o d o 2 0 2 5 - 3 5 m o s t r a u n R O I m e d i o m a g g i o r e d e l 9 % , u n R O E m e d i o d e l 1 2 % . C o n f e r m a t a i n f i n e l a p o l i t i c a d e i d i v i d e n d i , c o n u n a c r e s c i t a s o s t e n i b i l e d e l D P S ( d i v i d e n d o p e r a z i o n e ) d i a l m e n o i l 4 % a n n u o . P e r l ’ a n n o 2 0 2 6 S u l l a b a s e d e l l o s v i l u p p o d e i p r o g e t t i i n d u s t r i a l i e t e n e n d o c o n t o d e l l ’ a n d a m e n t o d e l l o s c e n a r i o d e i p r e z z i e d e l l e c o n d i z i o n i d i m e r c a t o , s i p r e v e d e c h e i l G r u p p o A 2 A t r a g u a r d e r à p e r i l 2 0 2 6 : - u n E B I T D A c o m p r e s o t r a 2 , 2 1 e 2 , 2 5 m i l i a r d i d i e u r o - u n U t i l e N e t t o O r d i n a r i o d i G r u p p o t r a 0 , 6 3 e 0 , 6 6 m i l i a r d i d i e u r o ' ' L ’ U t i l e N e t t o O r d i n a r i o d i G r u p p o - s i s o t t o l i n e a - i n c l u d e l a s t i m a d i m a g g i o r i a m m o r t a m e n t i d e r i v a n t i d a l p r o c e s s o d i P u r c h a s e P r i c e A l l o c a t i o n r e l a t i v o a l l ’ a c q u i s i z i o n e d e l 9 0 % d e l l a s o c i e t à D u e r e t i S . r . l . . P o t e n z i a l e v a l o r e a d d i z i o n a l e ' ' S o n o s t a t e p o i i d e n t i f i c a t e u l t e r i o r i o p p o r t u n i t à s t r a t e g i c h e d i s v i l u p p o p e r c r e a r e v a l o r e a d d i z i o n a l e , c h e p o t r e b b e r o g e n e r a r e u l t e r i o r i 3 0 0 m i l i o n i d i e u r o d i E B I T D A a l 2 0 3 5 , c o n u n c o n t r i b u t o b i l a n c i a t o s u i d u e p i l a s t r i d i P i a n o . ' ' I l p o r t a f o g l i o d i p r o g e t t i a d d i z i o n a l i - s i e v i d e n z i a - p u ò f u n g e r e d a b a c k u p e g a r a n t i r e i l r a g g i u n g i m e n t o d e g l i o b i e t t i v i i n d u s t r i a l i o v v e r o p u ò c o n s e n t i r e a l G r u p p o d i c o g l i e r e o p p o r t u n i t à d i m e r c a t o f a v o r e v o l i p e r a c c e l e r a r e o i n c r e m e n t a r e l a c r e s c i t a a n c h e s f r u t t a n d o l e p a r t n e r s h i p c o m e p o t e n z i a l e f a t t o r e a b i l i t a n t e ' ' . P e r l ’ e s e r c i z i o 2 0 2 5 A 2 a c o n f e r m a l a p r e v i s i o n e d i u n E b i t d a n e l l a p a r t e a l t a d e l r a n g e c o m p r e s o t r a 2 , 1 7 - 2 , 2 0 m i l i a r d i d i e u r o e d i u n u t i l e n e t t o d i g r u p p o , a l n e t t o d e l l e p o s t e n o n r i c o r r e n t i , c o m p r e s o t r a 0 , 6 8 - 0 , 7 0 m i l i a r d i d i e u r o . E m e r g e d a l l e n o t e d i a c c o m p a g n a m e n t o a i c o n t i a l 3 0 s e t t e m b r e e s a m i n a t i d a l c d a .