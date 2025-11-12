M i l a n o , 1 2 n o v . ( L a b i t a l i a ) - A 2 a a r c h i v i a i p r i m i n o v e m e s i d e l l ' a n n o c o n r i c a v i a 1 0 . 1 7 0 m i l i o n i d i e u r o : + 1 2 % r i s p e t t o a i p r i m i n o v e m e s i d e l 2 0 2 4 i n s e g u i t o a l c o n s o l i d a m e n t o d e l l a s o c i e t à D u e r e t i e a l l ’ a u m e n t o d e i p r e z z i a l l ’ i n g r o s s o d e l l e c o m m o d i t i e s e n e r g e t i c h e . L ' u t i l e n e t t o è d i 5 8 1 m i l i o n i d i e u r o , i n r i d u z i o n e d e l 1 9 % r i s p e t t o a l l ’ a n a l o g o p e r i o d o d e l 2 0 2 4 ( 7 1 3 m i l i o n i d i e u r o ) . A l n e t t o d e l s o l o e f f e t t o r e l a t i v o a l l a n o r m a l i z z a z i o n e d e l l ’ i d r a u l i c i t à , l ’ u t i l e n e t t o è i n r i d u z i o n e d e l 7 % . ( s e g u e ) A 2 A , R I S U L T A T I A L 3 0 S E T T E M B R E 2 0 2 5 A c c e l e r a n o g l i i n v e s t i m e n t i a f a v o r e d e l l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a S i c o n f e r m a l a s o l i d i t à d e i r i s u l t a t i e c o n o m i c i e p a t r i m o n i a l i M i g l i o r a s i g n i f i c a t i v a m e n t e l a p o s i z i o n e f i n a n z i a r i a n e t t a N a s c e A 2 A L i f e V e n t u r e s , l a n u o v a s o c i e t à d i o p e n i n n o v a t i o n i n t e g r a t a d e l G r u p p o  I n v e s t i m e n t i o r g a n i c i p a r i a 1 . 0 3 7 m i l i o n i d i e u r o ( + 1 5 % r i s p e t t o a l l ’ a n n o p r e c e d e n t e ) p r i n c i p a l m e n t e f i n a l i z z a t i a l p o t e n z i a m e n t o e d e f f i c i e n t a m e n t o d e l l e r e t i d i d i s t r i b u z i o n e e l e t t r i c a e a l l ’ a u m e n t o d e l l a f l e s s i b i l i t à d e g l i i m p i a n t i d i g e n e r a z i o n e , n o n c h é a l l a c r e s c i t a d e i b u s i n e s s i n a m b i t o C i r c u l a r E c o n o m y  M a r g i n e O p e r a t i v o L o r d o a 1 . 7 2 9 m i l i o n i d i e u r o ( - 4 % r i s p e t t o a i p r i m i n o v e m e s i d e l 2 0 2 4 ) , a s e g u i t o p r e v a l e n t e m e n t e d e l l a n o r m a l i z z a z i o n e d e l l a p r o d u z i o n e i d r o e l e t t r i c a . A l n e t t o d i t a l e e f f e t t o , l ’ E B I T D A è i n c r e s c i t a d e l 3 % .  E B I T D A d a a t t i v i t à r e g o l a t e a l 3 0 % 1 ( 2 4 % a s e t t e m b r e 2 0 2 4 ) g r a z i e a n c h e a l p o s i t i v o c o n t r i b u t o d e l l a n u o v a s o c i e t à d i d i s t r i b u z i o n e e l e t t r i c a D u e r e t i .   P o s i z i o n e F i n a n z i a r i a N e t t a a 5 . 3 1 7 m i l i o n i d i e u r o ( 5 . 8 3 5 m i l i o n i d i e u r o a l 3 1 d i c e m b r e 2 0 2 4 ) , g r a z i e a d u n f l u s s o d i c a s s a o p e r a t i v o c h e h a g a r a n t i t o l a c o p e r t u r a d e g l i i n v e s t i m e n t i e d e i d i v i d e n d i , n o n c h é a g l i i n c a s s i d a a s s e t d i s p o s a l . R a p p o r t o P F N / E B I T D A , p a r i a 2 , 4 x ( 2 , 5 x a l 3 1 d i c e m b r e 2 0 2 4 ) .  S i c o n s o l i d a l a c r e s c i t a d e l l a c u s t o m e r b a s e d e l s e g m e n t o l i b e r o m a s s m a r k e t e l e t t r i c i t à , i n a u m e n t o d e l 7 % r i s p e t t o a i p r i m i n o v e m e s i d e l 2 0 2 4 .  C o s t i t u i t a A 2 A L i f e V e n t u r e s , l a p r i m a s o c i e t à i n I t a l i a c r e a t a d a u n a c o r p o r a t e p e r i n t e g r a r e i n m o d o s i n e r g i c o t u t t e l e l e v e d i o p e n i n n o v a t i o n , c o n l ’ o b i e t t i v o d i s v i l u p p a r e e t e s t a r e s o l u z i o n i c o n c r e t e d i g i t a l i , f i s i c h e e b a s a t e s u l l ’ A I , a l l ’ i n t e r n o d i A 2 A e p o i s u l m e r c a t o e s t e r n o .  S o t t o s c r i t t o c o n E R G u n P o w e r P u r c h a s e A g r e e m e n t ( P P A ) d i e n e r g i a r i n n o v a b i l e d e l l a d u r a t a d i 1 5 a n n i c h e , a p a r t i r e d a l 1 ° g e n n a i o 2 0 2 7 , g a r a n t i r à a d A 2 A c i r c a 2 , 7 T W h d i e n e r g i a e o l i c a . 