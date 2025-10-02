M i l a n o , 0 2 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - A 2 a l a n c i a A 2 a L i f e V e n t u r e s , i l p r i m o v e i c o l o s o c i e t a r i o i n I t a l i a c r e a t o d a u n a c o r p o r a t e p e r i n t e g r a r e t u t t e l e l e v e d e l l ’ o p e n i n n o v a t i o n . L ’ o b i e t t i v o è s o s t e n e r e i p i l a s t r i d e l p i a n o s t r a t e g i c o 2 0 3 5 e v a l o r i z z a r e s u l m e r c a t o s o l u z i o n i i n n o v a t i v e s v i l u p p a t e i n t e r n a m e n t e . L a n u o v a s o c i e t à “ r a f f o r z a l a p o s i z i o n e d e l g r u p p o c o m e a t t o r e d i p r i m o p i a n o n e l p a n o r a m a n a z i o n a l e e d e u r o p e o , p r o i e t t a n d o l o t r a i p l a y e r p i ù a v a n z a t i n e l l e s t r a t e g i e d i i n n o v a z i o n e i n d u s t r i a l e ” , s o t t o l i n e a l a l i f e c o m p a n y i n u n a n o t a . L a r i l e v a n z a d e l l a s c e l t a v i e n e c o n f e r m a t a d a l p a p e r ‘ I l r u o l o d e l l ’ i n n o v a z i o n e n e l l o s c e n a r i o g l o b a l e ’ r e a l i z z a t o d a M i t T e c h n o l o g y R e v i e w I t a l i a e p r e s e n t a t o q u e s t a m a t t i n a a l l a p r e s e n t a z i o n e d i A 2 a L i f e V e n t u r e s d a l l ’ e d i t o r e d i M i t T e c h n o l o g y R e v i e w I t a l i a T o m m a s o C a n o n i c i . C o m e i l l u s t r a i l p a p e r , o l t r e l a m e t à d e l l e F o r t u n e 5 0 0 C o m p a n i e s h a g i à a t t i v a t o p r o g r a m m i d i c o r p o r a t e v e n t u r e c a p i t a l o a c c e l e r a t o r i , m e n t r e i l 4 0 % a d o t t a m o d e l l i d i v e n t u r e c l i e n t i n g e c i r c a u n a s u q u a t t r o h a l a n c i a t o i n i z i a t i v e d i v e n t u r e b u i l d i n g . I l s e g r e t o è “ f a r e : q u e l l o c h e v e r a m e n t e c a m b i a e l a c a p a c i t à d i e s e g u i r e , n o n d i p e n s a r e ” , h a d e t t o C a n o n i c i . A 2 a è l a p r i m a r e a l t à i t a l i a n a a t r a d u r r e q u e s t a t e n d e n z a i n u n v e i c o l o s o c i e t a r i o a u t o n o m o , c o n l ’ o b i e t t i v o d i r e n d e r e s t r u t t u r a l e e c o n t i n u a t i v o l ’ i m p e g n o s u l l ’ i n n o v a z i o n e . A 2 a L i f e V e n t u r e s s a r à u n m o t o r e a s u p p o r t o d e i p i l a s t r i d e l p i a n o s t r a t e g i c o 2 0 3 5 – e c o n o m i a c i r c o l a r e e t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a – e s i p r o p o n e c o m e u n a f a b b r i c a d e l l ’ i n n o v a z i o n e c a p a c e d i s v i l u p p a r e e t e s t a r e s o l u z i o n i c o n c r e t e d i g i t a l i , f i s i c h e e b a s a t e s u l l ’ A i , a l l ’ i n t e r n o d e l g r u p p o e p o i s u l m e r c a t o e s t e r n o . L ’ o b i e t t i v o è c o s t r u i r e e n t r o i l 2 0 3 5 u n p o r t a f o g l i o d i c i r c a t r e n t a s o l u z i o n i i n n o v a t i v e p r o n t e a c r e a r e v a l o r e s i a p e r A 2 a c h e p e r l ’ e c o s i s t e m a i n d u s t r i a l e e d e n e r g e t i c o e u r o p e o . C o n A 2 a L i f e V e n t u r e s , i l g r u p p o - e v i d e n z i a l a L i f e c o m p a n y - “ c o n s o l i d a i l p e r c o r s o i n i z i a t o n e l 2 0 2 0 c o n i l C o r p o r a t e V e n t u r e C a p i t a l e c o n f e r m a l a v o l o n t à d i g u i d a r e i n I t a l i a u n m o d e l l o d i i n n o v a z i o n e g i à d i f f u s o t r a i g r a n d i g r u p p i i n t e r n a z i o n a l i , m e t t e n d o l ’ a c c e n t o s u u n a s t r a t e g i a E u - f i r s t e s u l l a c r e a z i o n e d i v a l o r e i n d u s t r i a l e e t e c n o l o g i c o a l u n g o t e r m i n e . A 2 a g i o c a o g g i u n r u o l o d a p r o t a g o n i s t a n e l l ’ e c o s i s t e m a d e l l ’ i n n o v a z i o n e : o l t r e 3 0 0 p r o g e t t i i n c o r s o , u n p o r t a f o g l i o d i C v c c o n i n v e s t i m e n t i i n p i ù d i 7 0 s t a r t u p c h e h a n n o c r e a t o c i r c a 1 8 0 0 p o s t i d i l a v o r o e u n n e t w o r k d i 1 m i l i o n e d i i n n o v a t o r i g l o b a l i c h e c o l l a b o r a c o n i l g r u p p o ” . “ L a d e c a r b o n i z z a z i o n e n o n è u n ’ o p z i o n e m a u n a p r i o r i t à c o n u n o r i z z o n t e b e n d e f i n i t o : i l 2 0 5 0 . A 2 a è u n p l a y e r i n d u s t r i a l e c h e o p e r a a l i v e l l o n a z i o n a l e n e i s e t t o r i d e l l ’ e n e r g i a , d e l l e r e t i , d e l l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e c h e s o n o s t r a t e g i c i p e r i l P a e s e e a b b i a m o b i s o g n o d i s t r u m e n t i c o n c r e t i p e r r a g g i u n g e r e g l i o b i e t t i v i d i n e u t r a l i t à c l i m a t i c a c h e l ’ U e r i c h i e d e ” , c o m m e n t a R e n a t o M a z z o n c i n i , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i A 2 a . A l l ’ e v e n t o d i p r e s e n t a z i o n e d e l l ’ i n i z i a t i v a ‘ F i r s t o f a K i n f – N a s c e A 2 a L i f e V e n t u r e s : u n m o d e l l o d i i n n o v a z i o n e c h e c r e s c e e s i r i g e n e r a d i c o n t i n u o . P e r m i g l i o r a r e l a v i t a d i t u t t i ’ a l T e a t r o S t u d i o M e l a t o h a n n o p a r t e c i p a t o a n c h e i l p r e s i d e n t e d i A 2 a R o b e r t o T a s c a , l ’ a d d i T e c h E u r o p e F o u n d a t i o n L u c a D e A n g e l i s , l ’ a d d i C d p V e n t u r e C a p i t a l E m a n u e l e L e v i e l ’ a d d i A 2 a L i f e V e n t u r e s P a t r i c k O u n g r e c h e h a s p i e g a t o c o m e l e q u a t t r o b u s i n e s s u n i t d e l g r u p p o s i a n o i l p e r i m e t r o n e l q u a l e l a s o c i e t à o p e r a e o r i e n t i n o l ’ e s p l o r a z i o n e e l ’ a d o z i o n e d i t e c n o l o g i e p e r l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a . I n a m b i t o c i r c u l a r e c o n o m y , A 2 a L i f e V e n t u r e s è i m p e g n a t a n e l l o s t u d i o d i s o l u z i o n i a v a n z a t e c h e v a n n o d a l r e c u p e r o e n e r g e t i c o a l t r a t t a m e n t o e v a l o r i z z a z i o n e d e i r i f i u t i , f i n o a l l a g e s t i o n e s o s t e n i b i l e d e l l e r i s o r s e i d r i c h e ; p e r l a g e n e r a z i o n e d i e n e r g i a l a v o r a p e r o t t i m i z z a r e l a p r o d u z i o n e e l o s t o r a g e e n e r g e t i c o ; n e l s e t t o r e s m a r t i n f r a s t r u c t u r e s , l a s o c i e t à m o n i t o r a e s v i l u p p a t e c n o l o g i e a l l ’ a v a n g u a r d i a p e r r e n d e r e l e r e t i s e m p r e p i ù i n t e l l i g e n t i , s o s t e n i b i l i e d e f f i c i e n t i g r a z i e , a d e s e m p i o , a l l ’ a n a l i s i p r e d i t t i v a ; n e l s e g m e n t o m e r c a t o , s u p p o r t a l e a t t i v i t à c o m m e r c i a l i p e r m i g l i o r a r e l ’ e s p e r i e n z a u t e n t e e a u t o m a t i z z a r e p r o c e s s i c o m p l e s s i l e g a t i a l l a v e n d i t a d i e n e r g i a e l e t t r i c a e d i g a s n a t u r a l e , a l l a m o b i l i t à e l e t t r i c a , a l l ’ e f f i c i e n t a m e n t o e n e r g e t i c o . U n o d e g l i e l e m e n t i d i s t i n t i v i d e l l a s o c i e t à è l ’ e c o s i s t e m a d i p a r t n e r c h e c o m p r e n d e s t a r t u p a d a l t o p o t e n z i a l e , P m i i n n o v a t i v e , c e n t r i d i r i c e r c a d ’ e c c e l l e n z a , c o r p o r a t e t e c n o l o g i c h e , a b i l i t a t o r i d i i n n o v a z i o n e , e n t i e i s t i t u z i o n i : u n n e t w o r k c o n c u i A 2 a L i f e V e n t u r e s a v v i e r à p e r c o r s i c o n d i v i s i d i c r e s c i t a , i n c u i l a c o - c r e a z i o n e s i u n i s c e a l l a c a p a c i t à d i a m p l i f i c a r e e p o r t a r e a l m e r c a t o g l i a s s e t g e n e r a t i .