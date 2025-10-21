R o m a , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - O l t r e 4 0 0 l e p r e s t a z i o n i e r o g a t e i n o c c a s i o n e d e l l a t a p p a r o m a n a d i F r e c c i a R o s a , l a c a m p a g n a d i s e n s i b i l i z z a z i o n e p r o m o s s a d a l G r u p p o F s e d a l l a F o n d a z i o n e I n c o n t r a d o n n a p e r l a p r e v e n z i o n e d e l t u m o r e a l s e n o e l a v a c c i n a z i o n e c o n t r o l ' H p v . L ' i n i z i a t i v a , r e a l i z z a t a n e g l i s p a z i d i F s L o g i s t i x i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A s l R o m a 1 e S a p i e n z a u n i v e r s i t à d i R o m a , h a v i s t o o p e r a t o r i e v o l o n t a r i i m p e g n a t i p e r l ' i n t e r a g i o r n a t a a e f f e t t u a r e v i s i t e t r a m a m m o g r a f i e , v a c c i n a z i o n i c o n t r o l ' H p v , P a p e H p v t e s t , r i t i r i d e i k i t p e r l o s c r e e n i n g d e l c o l o n - r e t t o , v a c c i n a z i o n i a n t i n f l u e n z a l i e s c r e e n i n g H c v . D u r a n t e l ' a p p u n t a m e n t o è s t a t o i n o l t r e d i f f u s o i l ' v a d e m e c u m d e l l a s a l u t e ' , r e d a t t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e , p e r f o r n i r e a i c i t t a d i n i i n f o r m a z i o n i c o m p l e t e e c e r t i f i c a t e . " L ' a t t e n z i o n e a l l e p e r s o n e è u n o d e i p r i n c i p i c a r d i n e d e l n o s t r o a g i r e q u o t i d i a n o - d i c h i a r a S a b r i n a D e F i l i p p i s , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i F s L o g i s t i x - S i a m o p a r t i c o l a r m e n t e o r g o g l i o s i d i o s p i t a r e p e r i l s e c o n d o a n n o c o n s e c u t i v o q u e s t a i m p o r t a n t e i n i z i a t i v a d e d i c a t a a l l a p r e v e n z i o n e c h e , g r a z i e a l l ' i m p e g n o d i F o n d a z i o n e I n c o n t r a D o n n a e G r u p p o F s , q u e s t ' a n n o c e l e b r a i l q u i n d i c e s i m o a n n i v e r s a r i o . G i o r n a t e c o m e q u e s t a , o r g a n i z z a t e a n c h e g r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e a t t i v a t a c o n l ' u n i v e r s i t à S a p i e n z a e A s l R o m a 1 , s o n o u n a t e s t i m o n i a n z a c o n c r e t a d e l n o s t r o i m p e g n o v e r s o i t e r r i t o r i , l a s a l u t e e i l b e n e s s e r e d e l l e c o m u n i t à c h e c i c i r c o n d a n o . L a p a r t e c i p a z i o n e d i t a n t i g i o v a n i c i c o n f e r m a g l i i m p a t t i p o s i t i v i e i l v a l o r e c o n d i v i s o g e n e r a t o d a q u e s t a i n i z i a t i v a " . " L a p r e v e n z i o n e d e i t u m o r i è u n a r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e c h e d o b b i a m o c o n d i v i d e r e - s p i e g a A d r i a n a B o n i f a c i n o , f o n d a t r i c e d i F o n d a z i o n e I n c o n t r a D o n n a - I n t e r v e n i r e s u i f a t t o r i d i r i s c h i o , c o m e n o n c o r r e t t a a l i m e n t a z i o n e , s e d e n t a r i e t à , f u m o e a b u s o d i a l c o l , s i g n i f i c a r i d u r r e l ' i n c i d e n z a d e l l e n e o p l a s i e f i n o a l 4 0 % . L ' E u r o p a c i c h i e d e d i f a r e u n p a s s o a v a n t i : e n t r o i l 2 0 3 0 i l 9 0 % d e g l i a p p a r t e n e n t i a l l e c a t e g o r i e i d o n e e d o v r à a d e r i r e a i p r o g r a m m i d i s c r e e n i n g d i s a n i t à p u b b l i c a , p e r r e n d e r e i l c a n c r o u n a m a l a t t i a s e m p r e p i ù p r e v e n i b i l e e d i a g n o s t i c a b i l e p r e c o c e m e n t e . I n I t a l i a s i a m o a n c o r a l o n t a n i d a q u e s t i o b i e t t i v i : m o l t e R e g i o n i m o s t r a n o d i s o m o g e n e i t à n e l l ' o r g a n i z z a z i o n e d e i p r o g r a m m i d i s c r e e n i n g e l ' a d e s i o n e a l l a c a m p a g n a d i v a c c i n a z i o n e H p v r e s t a i n s u f f i c i e n t e . R i p r o p o r r e t a p p e ' a t e r r a ' , p r e s i d i m o b i l i , m o m e n t i d i a s c o l t o e o f f e r t a d i r e t t a d i s e r v i z i s a n i t a r i g r a t u i t i s i g n i f i c a a v v i c i n a r e l e p e r s o n e a l l a p r e v e n z i o n e , r a g g i u n g e r e f a s c e d ' e t à d i v e r s e e r i c o r d a r e c h e v i s i t e e c o n t r o l l i s o n o u n i n v e s t i m e n t o p e r l a s a l u t e d e l l a c o l l e t t i v i t à . D a 1 5 a n n i , l ' i n i z i a t i v a F r e c c i a R o s a c i r i c o r d a q u a n t o s i a a n c o r a n e c e s s a r i o i n v e s t i r e n e l l ' i n f o r m a z i o n e e n e l l a s e n s i b i l i z z a z i o n e . C o n l a c o l l a b o r a z i o n e d e l G r u p p o F s , d a s e m p r e a l l e a t o i n q u e s t o p e r c o r s o , e i l s u p p o r t o d i S a p i e n z a u n i v e r s i t à d i R o m a e d i A s l R o m a 1 , f a c c i a m o e p o s s i a m o f a r e a n c o r a m o l t o p e r d i f f o n d e r e l a c u l t u r a d e l l a p r e v e n z i o n e " . " A n c h e q u e s t ' a n n o S a p i e n z a h a a d e r i t o c o n c o n v i n z i o n e a l l a c a m p a g n a F r e c c i a R o s a - a f f e r m a A n t o n e l l a P o l i m e n i , r e t t r i c e d e l l ' a t e n e o - C r e d i a m o p r o f o n d a m e n t e n e l v a l o r e d e l l a p r e v e n z i o n e , c h e n o n è s o l o u n a t t o s a n i t a r i o , m a u n a s c e l t a c u l t u r a l e e c i v i l e : i n v e s t i r e i n p r e v e n z i o n e s i g n i f i c a m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e l l a v i t a d e l l e p e r s o n e e c o s t r u i r e b e n e s s e r e p e r l ' i n t e r a c o m u n i t à . I n q u e s t a p r o s p e t t i v a , l a c o l l a b o r a z i o n e c o n i l G r u p p o F s , l a F o n d a z i o n e I n c o n t r a D o n n a e l a A s l R o m a 1 r a p p r e s e n t a u n e s e m p i o c o n c r e t o d i s i n e r g i a p o s i t i v a t r a i s t i t u z i o n i , c a p a c e d i t r a d u r r e l a c u l t u r a s c i e n t i f i c a i n a z i o n i d i p r o s s i m i t à e d i c u r a , a b e n e f i c i o d i c h i v i v e , s t u d i a e l a v o r a n e l t e r r i t o r i o i n c u i l a S a p i e n z a i n s i s t e . Q u e s t e r e t i v i r t u o s e d a n n o s e n s o , f o r z a e p i e n o s i g n i f i c a t o a l l a t e r z a e a l l a q u a r t a m i s s i o n e d e l l ' u n i v e r s i t à , p e r m e t t e n d o c i d i m e t t e r e l a c o n o s c e n z a a l s e r v i z i o d e l l e p e r s o n e . D e s i d e r o r i n g r a z i a r e l e r e a l t à c o n c u i c o l l a b o r i a m o e t u t t e l e p r o f e s s i o n i s t e e i p r o f e s s i o n i s t i d e l l ' a r e a d e l l e S c i e n z e d e l l a s a l u t e d i S a p i e n z a c h e , c o n l a l o r o c o m p e t e n z a e i l l o r o i m p e g n o , h a n n o r e s o p o s s i b i l e q u e s t a i n i z i a t i v a . E ' a n c h e a t t r a v e r s o m o m e n t i c o m e q u e s t o c h e l ' u n i v e r s i t à r i a f f e r m a i l p r o p r i o r u o l o d i p r e s i d i o d i c u l t u r a , d i s a l u t e e d i r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e , c o n t r i b u e n d o a c o s t r u i r e u n a s o c i e t à p i ù e q u a , c o n s a p e v o l e e s o l i d a l e " . " L a A s l R o m a 1 a d e r i s c e a t u t t e l e i n i z i a t i v e d i s a l u t e s u l n o s t r o t e r r i t o r i o , s i a m o r e d u c i d a u n a 2 g i o r n i i m p o r t a n t e , c h e h a t r a c c i a t o u n a m o d a l i t à d i a z i o n e v i n c e n t e : p o r t a r e l a p r e v e n z i o n e n e i l u o g h i d i v i t a d e l l e p e r s o n e ; q u e s t o c i p e r m e t t e d i i n t e r c e t t a r e i l b i s o g n o p r i m a a n c o r a d e l l ' i n s o r g e r e d e l l a p a t o l o g i a - s o t t o l i n e a G i u s e p p e Q u i n t a v a l l e , d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l l a A s l R o m a 1 - P e r i l s e c o n d o a n n o p r o s e g u e q u i n d i l a n o s t r a c o l l a b o r a z i o n e c o n i l G r u p p o F s e S a p i e n z a u n i v e r s i t à d i R o m a e s i c o n s o l i d a l a p r o f o n d a s i n e r g i a c o n F o n d a z i o n e I n c o n t r a D o n n a . C o m e a z i e n d a s a n i t a r i a i n t e r v e n i a m o c o n u n t r u c k a t t r e z z a t o m u l t i s c r e e n i n g p e r e s e g u i r e e s a m i m a m m o g r a f i c i , h p v t e s t , p a p t e s t e v a c c i n a z i o n i . L a R e g i o n e L a z i o s t a i n f a t t i p o r t a n d o a v a n t i u n a c a p i l l a r e c a m p a g n a d i s e n s i b i l i z z a z i o n e a l l a d i a g n o s i p r e c o c e e d i i m m u n i z z a z i o n e d a a l c u n i v i r u s , c o m e q u e l l o d e l l ' H p v , p e r a r r i v a r e a t t r a v e r s o l a c o p e r t u r a v a c c i n a l e a l l ' e r a d i c a z i o n e d e l t u m o r e a l l a c e r v i c e u t e r i n a " . L ' i n i z i a t i v a F r e c c i a R o s a , c o n i l p a t r o c i n i o d e l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e , d e l l a P r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i , d i A g e n a s , S p o r t e S a l u t e , F a r m i n d u s t r i a e A i o m ( A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a o n c o l o g i a m e d i c a ) , v e d r à p e r t u t t o i l m e s e d i o t t o b r e l a p r e s e n z a d i m e d i c i s p e c i a l i s t i e v o l o n t a r i a b o r d o d i F r e c c e , I n t e r c i t y e t r e n i d e l R e g i o n a l e p e r o f f r i r e c o n s u l e n z e e v i s i t e g r a t u i t e a l s e n o . I l p r o g e t t o , d u r a n t e l e 1 5 e d i z i o n i , h a r i c e v u t o i l p a t r o c i n i o d e l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e e d e l l a P r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i e , p e r i l t e r z o a n n o c o n s e c u t i v o , l a p r e s t i g i o s a M e d a g l i a d e l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a .