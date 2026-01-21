R o m a , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - S i è s v o l t o o g g i a R o m a l ’ e v e n t o c o n c l u s i v o d i ‘ E n e r g i e p e r i l f u t u r o d e l l ' e x p o r t ’ , i l r o a d s h o w i t i n e r a n t e d i S a c e , l ’ e x p o r t c r e d i t a g e n c y d i r e t t a m e n t e p a r t e c i p a t a d a l M i n i s t e r o d e l l ’ E c o n o m i a e d e l l e F i n a n z e , d e d i c a t o a l d i a l o g o e a l l ’ a s c o l t o d e l l e i m p r e s e i t a l i a n e . U n p e r c o r s o c h e h a c o i n v o l t o o l t r e 4 0 0 i m p r e s e a t t r a v e r s o s e t t e t a p p e i n I t a l i a - M i l a n o , V e n e z i a , B o l o g n a , F i r e n z e , N a p o l i , B a r i e R o m a - e u n a a D u b a i , o s p i t a t e n e l l e s e d i d i S a c e , v e r e e p r o p r i e c a s e d e l l e i m p r e s e c h e o g n i g i o r n o s u p p o r t a n o l e a z i e n d e n e i l o r o p e r c o r s i d i c r e s c i t a i n I t a l i a e n e l m o n d o . I l r o a d s h o w d i S a c e h a r a c c o l t o i n u o v i b i s o g n i d e l l e i m p r e s e i t a l i a n e , a n c h e a l l a l u c e d e l c o n t e s t o e c o n o m i c o i n c o n t i n u a e v o l u z i o n e , p e r p o t e r s c r i v e r e i n s i e m e l e s t r a t e g i e e g l i s t r u m e n t i S a c e d e l p r o s s i m o f u t u r o e v a l o r i z z a r e a l m a s s i m o i l p o t e n z i a l e d i c r e s c i t a d e l l ’ e x p o r t , c o n u n a a t t e n z i o n e p a r t i c o l a r e a l l e p r i n c i p a l i f i l i e r e , d i s t r e t t i e s e t t o r i s t r a t e g i c i d e l M a d e i n I t a l y . N e l l a t a p p a f i n a l e d i q u e s t o p e r c o r s o o g g i a R o m a - o l t r e a d a s c o l t a r e l e i m p r e s e d i L a z i o , A b r u z z o e M o l i s e e l e t e s t i m o n i a n z e d i g r a n d i c h a m p i o n d i f i l i e r a c o m e F i n c a n t i e r i e L e o n a r d o - s o n o s t a t e i n f a t t i p r e s e n t a t e l e p r i n c i p a l i e v i d e n z e e m e r s e n e i p r e c e d e n t i q u a t t r o m e s i d i i n c o n t r i s u l t e r r i t o r i o . “ I l r o a d s h o w d i S a c e d e d i c a t o a l f u t u r o d e l l ’ e x p o r t - h a d i c h i a r a t o i l p r e s i d e n t e d i S a c e G u g l i e l m o P i c c h i - s i è i n s e r i t o i n u n m o m e n t o s t o r i c o c r u c i a l e , i n c u i l e c a t e n e d e l v a l o r e s i s t a n n o r i d i s e g n a n d o , i f l u s s i c o m m e r c i a l i s t a n n o c a m b i a n d o d i r e z i o n e e n u o v e e c o n o m i e s t a n n o c r e s c e n d o a r i t m i e l e v a t i , g e n e r a n d o n u o v e o p p o r t u n i t à p e r l e f u t u r e g e n e r a z i o n i . L ’ I t a l i a è u n a d e l l e m a g g i o r i e c o n o m i e e s p o r t a t r i c i a l i v e l l o g l o b a l e , c o n o l t r e 1 2 0 m i l a i m p r e s e e s p o r t a t r i c i c h e d a n n o l a v o r o a 4 , 3 m i l i o n i d i a d d e t t i e c h e g e n e r a n o u n t e r z o d e l P i l n a z i o n a l e . P e r q u e s t o , s o s t e n e r e l ’ e x p o r t s i g n i f i c a s o s t e n e r e i l f u t u r o d e l P a e s e ” . “ A s c o l t a r e i l t e r r i t o r i o - h a s o t t o l i n e a t o l ’ a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i S a c e M i c h e l e P i g n o t t i - è s t a t o e s s e n z i a l e p e r c o m p r e n d e r e s f i d e e o p p o r t u n i t à e r a f f o r z a r e i n o s t r i s t r u m e n t i p e r d a r e u l t e r i o r e e n e r g i a a l f u t u r o d e l l e i m p r e s e e a l n o s t r o e x p o r t , a n c h e i n u n a l o g i c a d i f i l i e r a , i n l i n e a c o n l a m i s s i o n e i s t i t u z i o n a l e d i S a c e e c o n i l m a n d a t o d e l l a P r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o e d e l M i n i s t e r o d e l l ’ e c o n o m i a e d e l l e f i n a n z e . Q u e s t o n o n è u n p u n t o d i a r r i v o , m a d i p a r t e n z a : l e i m p r e s e c h i e d o n o s t r u m e n t i c h e t r a s f o r m i n o l ’ e c c e l l e n z a d e l M a d e i n I t a l y i n u n a p r e s e n z a p i ù s o l i d a s u i m e r c a t i e s t e r i , v o g l i o n o d i v e r s i f i c a r e e h a n n o b i s o g n o d i c o p e r t u r e , i n f o r m a z i o n i e a c c o m p a g n a m e n t o . E d è q u i c h e S a c e è p e r c e p i t a c o m e u n a l e v a s t r a t e g i c a p e r l ’ i n t e r o S i s t e m a P a e s e ” . L ’ e v e n t o d i R o m a , a l l a p r e s e n z a d e l m a n a g e m e n t e g l i a d v i s o r t e r r i t o r i a l i d i S a c e , h a p r e s o i l v i a d a u n ’ a n a l i s i d e l l ’ U f f i c i o s t u d i d i S a c e s u g l i s c e n a r i g l o b a l i e i m e r c a t i d i o p p o r t u n i t à p e r l ’ e x p o r t i t a l i a n o , c o n u n f o c u s s p e c i f i c o s u l t e r r i t o r i o d i L a z i o , A b r u z z o e M o l i s e : u n c o n t r i b u t o d i v a l o r e u t i l e a s t i m o l a r e u n m o m e n t o d i c o n f r o n t o e c o n d i v i s i o n e r i s p e t t o a p r o s p e t t i v e c o n c r e t e d i s v i l u p p o . A l c e n t r o d e l l ’ e v e n t o , l e t e s t i m o n i a n z e d i a z i e n d e c o m e C i s a l f a S p o r t e R u s t i c h e l l a d ’ A b r u z z o , c h e h a n n o a f f r o n t a t o c o n s u c c e s s o l a c r e s c i t a i n t e r n a z i o n a l e , g r a z i e a n c h e a g l i s t r u m e n t i e s e r v i z i d i a c c o m p a g n a m e n t o d i S a c e , e d i g r a n d i c a m p i o n i c o m e F i n c a n t i e r i e L e o n a r d o c h e h a n n o r a p p r e s e n t a t o i l p o t e n z i a l e d i c r e s c i t a e s t e r a p e r l e f i l i e r e d i r i f e r i m e n t o . S o n o t r e l e p r i o r i t à s t r a t e g i c h e e v i d e n z i a t e d a l l e i m p r e s e d u r a n t e g l i i n c o n t r i d e l r o a d s h o w d i S a c e . I n p r i m o l u o g o , r a f f o r z a r e l a c o m p e t i t i v i t à : l e i m p r e s e c h i e d o n o s t r u m e n t i c h e t r a s f o r m i n o l ’ e c c e l l e n z a d e l M a d e i n I t a l y i n u n a p r e s e n z a s t r u t t u r a t a s u i m e r c a t i e s t e r i , c o n m a g g i o r c o n t i n u i t à , s t a b i l i t à e s u p p o r t o n e l p o s i z i o n a m e n t o i n t e r n a z i o n a l e , a n c h e i n u n a l o g i c a d i f i l i e r a ; i n s e c o n d o l u o g o , v o g l i o n o i n v e s t i r e i n i n n o v a z i o n e e d i g i t a l i z z a z i o n e : l e v e i n d i s p e n s a b i l i p e r a u m e n t a r e p r o d u t t i v i t à , a t t r a t t i v i t à e c a p a c i t à e s p o r t a t i v a ; i n f i n e , p u n t a n o a d e s p a n d e r s i s u n u o v i m e r c a t i e g e s t i r e i r i s c h i : l e i m p r e s e v o g l i o n o d i v e r s i f i c a r e , m a c h i e d o n o c o p e r t u r e , i n f o r m a z i o n i e a c c o m p a g n a m e n t o . S u l l ’ a n d a m e n t o d e l l ’ e x p o r t i t a l i a n o a n a l i z z a t o d a l l ’ U f f i c i o s t u d i d i S a c e , e m e r g e l a n e c e s s i t à d i a u m e n t a r e l a d i v e r s i f i c a z i o n e d e i m e r c a t i d i r i f e r i m e n t o . È g r a z i e a q u e s t a s t r a t e g i a c h e l ’ e x p o r t i t a l i a n o s t a m o s t r a n d o s e g n a l i d i c r e s c i t a i n u n c o n t e s t o g l o b a l e c o m p l e s s o , r e a l i z z a n d o u n i n c r e m e n t o d e l 3 , 1 % n e i p r i m i u n d i c i m e s i d e l 2 0 2 5 . N o n o s t a n t e i l r a l l e n t a m e n t o d i m e r c a t i m a t u r i c o m e l a G e r m a n i a , m o l t e i m p r e s e s t a n n o g i à a m p l i a n d o l a p r o p r i a p r e s e n z a i n a r e e i n f o r t e e s p a n s i o n e c o m e M e d i o O r i e n t e , S u d - E s t a s i a t i c o , I n d i a e N o r d A f r i c a . T u t t a v i a , i l p o t e n z i a l e d i c r e s c i t a è a n c o r a m o l t o a m p i o . S e b b e n e n e g l i u l t i m i v e n t i c i n q u e a n n i l ’ e x p o r t i t a l i a n o v e r s o i P a e s i e m e r g e n t i s i a c r e s c i u t o m a g g i o r m e n t e r i s p e t t o a i m e r c a t i m a t u r i ( + 6 , 6 % m e d i o a n n u o c o n t r o + 4 , 2 % ) , l a c o n c e n t r a z i o n e g e o g r a f i c a d e l l ’ e x p o r t i t a l i a n o r i m a n e a n c o r a m o l t o e l e v a t a : p o c h e i m p r e s e e s p o r t a n o f u o r i d a l l ’ U E e i l 4 4 % s i c o n c e n t r a s u u n s o l o m e r c a t o .