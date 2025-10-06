R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - T o r n a a n c h e q u e s t ’ a n n o l ’ a p p u n t a m e n t o c o n l a c u l t u r a , l ’ a r t e e l o s p e t t a c o l o , n e l l a c o r n i c e d e l R i o n e M o n t i , i l p i u ̀ a n t i c o d i R o m a . P r o m o s s a c o n i l p a t r o c i n i o d e l M u n i c i p i o I e , p e r l a p r i m a v o l t a , a n c h e d e l C o n i R e g i o n a l e L a z i o , l a 3 3 e s i m a e d i z i o n e d e l l ’ O t t o b r a t a M o n t i c i a n a s i s v o l g e r a ̀ n e l l e g i o r n a t e d e l 1 0 - 1 1 - 1 2 o t t o b r e e s i e s t e n d e r a ̀ p e r g r a n p a r t e d e l l e v i e e d e l l e p r i n c i p a l i p i a z z e d e l R i o n e . I n l i n e a c o n l e e d i z i o n i p r e c e d e n t i , a n c h e q u e s t ’ a n n o l ’ O t t o b r a t a M o n t i c i a n a s i v e s t e d i s p e t t a c o l o e c u l t u r a p e r g e t t a r e u n f o c u s s u i t e m i d e l l a “ c o n d i v i s i o n e e d e l l ’ i n c l u s i o n e ” , a f f i n c h e ́ p o s s a n o t r a d u r s i i n u n i m p e g n o c o n c r e t o . A n c h e l ’ a t t u a l e s i t u a z i o n e g e o - p o l i t i c a m o n d i a l e c i s p i n g e a p r e n d e r e c o s c i e n z a d e l l ’ u r g e n z a d i v a l o r i c o m e l a p a c e t r a i p o p o l i , l ’ a c c o g l i e n z a , i l b e n e c o m u n e , p r i n c i p i c h e i n v i t a n o e p r o m u o v o n o l ’ i n c o n t r o d e l l e d i v e r s i t a ̀ c o m e o p p o r t u n i t a ̀ d i a r r i c c h i m e n t o e c r e s c i t a . T a n t e i n i z i a t i v e c h e , c i a i u t a n o a r i s c o p r i r e e r i v i v e r e i l c l i m a d i u n p a s s a t o n o n t a n t o l o n t a n o , f a t t o d i c o o p e r a z i o n e , s e n s o d i a p p a r t e n e n z a e c o m u n e p a r t e c i p a z i o n e a l l a v i t a d e l R i o n e . M o l t e l e n o v i t a ̀ d i q u e s t ’ a n n o . L a s t o r i c a O t t o b r a t a M o n t i c i a n a s i p r e p a r a a d a c c o g l i e r e , p r e s s o i l p a r c o d i C o l l e O p p i o , l a 1 a E d i z i o n e d e l V i l l a g g i o d e l l o S p o r t “ C e s a r e V e n t u r i n i ” , s t o r i c o p r e s i d e n t e ( s c o m p a r s o n e l 2 0 2 4 ) d e l l ’ A u d a c e A . S . D . , l a p i u ̀ a n t i c a p a l e s t r a d i R o m a , t e m p i o d e l l a b o x e d a c u i s o n o p a s s a t i i p i u ̀ g r a n d i n o m i d e l p u g i l a t o . U n a “ c i t t a ̀ d e l l o s p o r t ” a c i e l o a p e r t o , r e a l i z z a t a d a l l a p r o f e s s i o n a l i t a ̀ d e g l i a t l e t i d i n u m e r o s e r e a l t a ̀ s p o r t i v e , p e r d i m o s t r a r e c h e l o s p o r t e ̀ u n d i r i t t o p e r t u t t i , a n c h e p e r l e p e r s o n e c o n d i s a b i l i t a ̀ , e p e r i n t r o d u r r e i v i s i t a t o r i i n p r o v e p r a t i c h e e d i m o s t r a z i o n i d i v a r i o g e n e r e . A m p l i a t i a n c h e g l i s p a z i d e d i c a t i a l l e v a r i e p e r f o r m a n c e : d a l l e p r i n c i p a l i v i e d e l r i o n e a l l e p i a z z e . P i a z z a d e l l a S u b u r r a , l a s c a l i n a t a i n v i a I b e r n e s i , v i a L e o n i n a , v i a d e l B o s c h e t t o e c c . A p i a z z a M a d o n n a d e i M o n t i , v e n e r d i ̀ 1 0 o t t o b r e , o r e 1 7 . 0 0 , l a F a n f a r a d e l l a P o l i z i a d i S t a t o d a r a ̀ u f f i c i a l m e n t e i n i z i o a l l ’ O t t o b r a t a M o n t i c i a n a , s e g u i t a d a i s a l u t i i s t i t u z i o n a l i d e i r a p p r e s e n t a n t i d e l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e m u n i c i p a l e . M u s i c a e c a n z o n i r o m a n e s c h e i n g i r o p e r i l R i o n e c o n R u g a n t i n o e l e p e r f o r m a n c e d i g i n n a s t i c a a c r o b a t i c a a e r e a d e g l i a t l e t i c i r c e n s i d e l l a L o d i C i r c u s . P e r t r e g i o r n a t e , M o n t i s a r a ̀ c e n t r o a t t r a t t i v o d e l l a C a p i t a l e o f f r e n d o a p p u n t a m e n t i m u s i c a l i m a a n c h e s p o r t i v i , e s p o s i z i o n i , p r o p o n e n d o n o v i t a ̀ e d i t o r i a l i , l a b o r a t o r i d i a r t i g i a n a t o , m o s t r e , v i s i t e g u i d a t e , s p e t t a c o l i , r u n n i n g t o u r e d a n z e i n c o s t u m i d ’ e p o c a d e l l ’ 8 0 0 . R i t r o v e r e m o l a l o t t e r i a , c o n t a n t i s s i m i p r e m i . I n i z i a t i v e c r e a t e a d h o c a n c h e p e r i p i u ̀ p i c c o l i , c o m e l a C a c c i a a l t e s o r o , l a p o s s i b i l i t a ̀ d i i m p a r a r e a c r e a r e p i c c o l i o g g e t t i d i a r t i g i a n a t o e p r a t i c a r e s p o r t . Q u e s t o e v e n t o o f f r i r a ̀ a n c h e p u n t i d i p r e v e n z i o n e , s a l u t e e b e n e s s e r e . N e l R i o n e s a r a ̀ p o s s i b i l e e f f e t t u a r e g r a t u i t a m e n t e c o n t r o l l i d i v a r i o g e n e r e p e r l a s a l u t e : s c r e e n i n g p l a n t a r i , c a r d i o v a s c o l a r i , o t o r i n o l a r i n g o i a t r i c i e c c . V e n e r d i ̀ e d o m e n i c a d a l l e 8 . 0 0 a l l e 1 8 . 0 0 s a r a ̀ p o s s i b i l e d o n a r e i l s a n g u e p r e s s o l ’ e m o t e c a i n V i a d e i S e r p e n t i . M o l t i s s i m i g l i a r t i s t i e l e b a n d c h e s a l i r a n n o s u l p a l c o o c h e f a r a n n o r i s u o n a r e l a l o r o m u s i c a n e l l e d i v e r s e v i e e p i a z z e m o n t i c i a n e : d a l n o t o c a n t a n t e r o m a n o M a t t i a , i n s i e m e a G r e t h a , a i R e d F i v e S w i n g ; m a c i s a r a n n o a n c h e g l i 8 8 3 C o v e r B a n d , i T r a i n d e v i l l e , S a m a n , F i l u c c i o e F a t - t a c c i , g l i E a s y D e m o n , i l t r i o d e i S u p e r D o g P a r t y , i V a s c e l l i e a n c o r a m o l t i a l t r i . P r e v i s t a u n ’ a l t r a g r a n d e n o v i t a ̀ : p e r c e l e b r a r e i 4 0 a n n i d e l l ’ A s s o c i a z i o n e R i o n e M o n t i , v e n e r d i ̀ i n P i a z z a M a d o n n a d e i M o n t i c i s a r a ̀ l a p o s s i b i l i t a ̀ d e l l ’ a n n u l l o s p e c i a l e f i l a t e l i c o s u l l a c a r t o l i n a d e d i c a t a , a c u r a d i P o s t e I t a l i a n e . E p o i a n c o r a r a s s e g n e c u l t u r a l i c o n p o e s i e e l a 5 a E d i z i o n e d e l p r e m i o l e t t e r a r i o “ M a s s i m o O c c h i u z z o ” ; r i e v o c a z i o n i s t o r i c h e i n c o s t u m i t r a d i z i o n a l i , v i s i t e i t i n e r a n t i t e a t r a l i z z a t e , s f i l a t e d i m o d a , m o s t r e d i g i o i e l l i , f o t o g r a f i e , g i o c h i d i f u o c o e v i d e o p r o i e z i o n i d e l l a s t o r i a d e l R i o n e . A M o n t i s a r a ̀ p o s s i b i l e c o n o s c e r e l a v e r a s t o r i a d i p e r s o n a g g i r o m a n i c o m e i l C o n t e T a c c h i a o i l M a r c h e s e d e l G r i l l o . L e s e r a t e s a r a n n o i l l u m i n a t e d a c e n t i n a i a d i l a n t e r n e c o n a l l ’ i n t e r n o u n a c a n d e l a , r e a l i z z a t e d a C a n d l e S t o r e . L e c e n t i n a i a d i l u c i s i m b o l e g g e r a n n o l a p a c e , l a m e m o r i a , l a s p e r a n z a e l ’ e n e r g i a c h e a n i m a i l R i o n e M o n t i .