R o m a , 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - P r o s e g u o n o g l i i n c o n t r i d e l c i c l o ' L e g g e r e , s e n t i r e , v i v e r e . U n a n n o d o p o ' , l ’ i n i z i a t i v a i d e a t a d a l l a F o n d a z i o n e F r a n c i s B a c o n e d a l l ’ U n i v e r s i t à V a s c o G a i f f i A P S c h e m e t t e a l c e n t r o l i b r i , l e t t u r a , b i b l i o t e c h e e d e d u c a z i o n e , n e g l i s p a z i d e l l a B i b l i o t e c a S a n G i o r g i o , c o n i l s o s t e g n o d i F o n d a z i o n e C a r i p t . I l p r o s s i m o a p p u n t a m e n t o - c h e r i e n t r a n e l l ' a m b i t o d e l c a l e n d a r i o d i a p p u n t a m e n t i d i P i s t o i a C a p i t a l e I t a l i a n a d e l L i b r o 2 0 2 6 - è i n p r o g r a m m a s a b a t o 7 f e b b r a i o a l l e 1 6 . 3 0 , n e l l ’ A u d i t o r i u m T e r z a n i , c o n l ’ i n c o n t r o c o n D a v i d e S i s t o s u l t e m a ' V i r t u a l I n f l u e n c e r ' . L ’ i n i z i a t i v a s a r à m o d e r a t a d a A l e s s a n d r o P a g n i n i , p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e F r a n c i s B a c o n . R i p e n s a r e u n ' t e m p o u m a n o ' p e r l a l e t t u r a , v a l o r i z z a r e s p a z i e l u o g h i d i c o n d i v i s i o n e d e l l a c u l t u r a , f a r c a p i r e c o s a s i g n i f i c a u n a ' l e t t u r a p r o f o n d a ' a l l a l u c e d i q u e l l o c h e i n s e g n a n o l e n e u r o s c i e n z e c o g n i t i v e , m a s o p r a t t u t t o d a r e u n s e n s o r e s p o n s a b i l e a l l a n o s t r a a p p a r t e n e n z a a u n m o n d o e a u n a t r a d i z i o n e , s o n o t r a l e f i n a l i t à c o n c u i l o s c o r s o a n n o l a F o n d a z i o n e h a i n t r a p r e s o d i v e r s e i n i z i a t i v e t r a c u i l a f o r t u n a t a t r e g i o r n i d i c o n v e g n o s u ' L e g g e r e s e n t i r e v i v e r e ' . A d i s t a n z a d i u n a n n o , n e l l ' a m b i t o d e l p r o g r a m m a p e r l ' a n n o a c c a d e m i c o 2 0 2 5 / 2 0 2 6 d e l l ' U n i v e r s i t à ' V a s c o G a i f f i ' , n e v e n g o n o r i p r e s i a l c u n i t e m i c o n a u t o r i d i l i b r i s c e l t i p e r a v e r d a t o u n c o n t r i b u t o o r i g i n a l e e i m p o r t a n t e a l d i b a t t i t o s u e d u c a z i o n e , s a p e r e e c o n o s c e n z a n e l n o s t r o p a e s e . D a v i d e S i s t o è d o c e n t e a l l ' U n i v e r s i t à d i T o r i n o e a l M a s t e r " D e a t h S t u d i e s & t h e E n d o f L i f e " d e l l ' U n i v e r s i t à d i P a d o v a . S i o c c u p a d a m o l t i a n n i d i t a n a t o l o g i a , c u l t u r a d i g i t a l e e p o s t u m a n o . È a u t o r e d i V i r t u a l I n f l u e n c e r . I l t e m p o d e l l e v i t e d i g i t a l i , E i n a u d i , T o r i n o 2 0 2 4 . L ’ a p p u n t a m e n t o s u c c e s s i v o è i n p r o g r a m m a s a b a t o 1 4 f e b b r a i o e d è d e d i c a t o a l t e m a “ I l m a r k e t i n g d e l l ’ i g n o r a n z a ” , c o n u n i n c o n t r o c o n P a o l o G u e n z i . L ’ i n g r e s s o è l i b e r o f i n o a e s a u r i m e n t o d e i p o s t i d i s p o n i b i l i .