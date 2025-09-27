P i a c e n z a , 2 7 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - F o c u s s u s i c u r e z z a , e f f i c i e n z a e s o s t e n i b i l i t à , c o n u n d e c i s o s g u a r d o a l f u t u r o . C h i u d e i b a t t e n t i s e g n a n d o n u o v i r e c o r d l a 1 0 ª e d i z i o n e d e l G I S E x p o - G i o r n a t e I t a l i a n e d e l S o l l e v a m e n t o e d e i T r a s p o r t i E c c e z i o n a l i , l ’ u n i c o e v e n t o i t a l i a n o e i l p i ù g r a n d e a l i v e l l o e u r o p e o d e d i c a t o a g l i u t i l i z z a t o r i d i g r u , p i a t t a f o r m e a e r e e , s o l l e v a t o r i t e l e s c o p i c i , c a r r e l l i e l e v a t o r i , m a c c h i n e e a t t r e z z a t u r e p e r l a m o v i m e n t a z i o n e i n d u s t r i a l e e p o r t u a l e , l o g i s t i c a m e c c a n i z z a t a e i l t r a s p o r t o p e s a n t e , a n d a t o i n s c e n a d a l 2 5 a l 2 7 s e t t e m b r e 2 0 2 5 n e i p a d i g l i o n i d e l P i a c e n z a E x p o . N u m e r o s i i p a t r o c i n i a c c o r d a t i d a l l e p i ù i m p o r t a n t i A s s o c i a z i o n i d i c a t e g o r i a , s i a i t a l i a n e c h e e s t e r e , e d a o r g a n i s m i i s t i t u z i o n a l i , t r a i q u a l i i l M i n i s t e r o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e e d e i T r a s p o r t i , i l M i n i s t e r o d e l l a D i f e s a , l a C o n f e r e n z a d e l l e R e g i o n i , l a R e g i o n e E m i l i a - R o m a g n a , l a R e g i o n e L i g u r i a , A n a s e i l C o m u n e d i P i a c e n z a , a t e s t i m o n i a n z a d e l l a c e n t r a l i t à d e l l ’ i n i z i a t i v a p e r t u t t o i l s e t t o r e . S u l l o s f o n d o , i l p a s s a g g i o d e l l e F r e c c e T r i c o l o r e a c o n f e r i r e a l l a m a n i f e s t a z i o n e u n u l t e r i o r e e l e m e n t o d i p r e s t i g i o e r i c o n o s c i m e n t o i s t i t u z i o n a l e . O l t r e 1 8 . 0 0 0 m i l a l e p r e s e n z e r e g i s t r a t e n e l l ’ a r e a e s p o s i t i v a d u r a n t e l a t r e g i o r n i , c o n u n s i g n i f i c a t i v o i n c r e m e n t o r i s p e t t o a l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 3 , e n n e s i m a c o n f e r m a c h e l a m o s t r a - m e r c a t o o r g a n i z z a t a d a M e d i a p o i n t & E x h i b i t i o n s r i s u l t a i l p r i n c i p a l e a p p u n t a m e n t o d e d i c a t o a l c o m p a r t o a l i v e l l o c o n t i n e n t a l e . V i n c e n t e , i n f a t t i , s i è r i v e l a t a u n a v o l t a d i p i ù l a s c e l t a d e l d i r e t t o r e d i M e d i a p o i n t & E x h i b i t i o n s , F a b i o P o t e s t à , d i p r o p o r r e u n a f i e r a s p e c i a l i z z a t a a c a d e n z a b i e n n a l e , d i b r e v e d u r a t a e c o n c o s t i e s p o s i t i v i c o n t e n u t i . Q u e s t i i n u m e r i r e c o r d s e g n a t i d a l G i s 2 0 2 5 , d a t i c h e h a n n o p e r m e s s o d i s u p e r a r e a n c h e q u e l l i g i à i m p r e s s i o n a n t i d e l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 3 : o l t r e 1 8 . 0 0 0 m i l a l e p r e s e n z e r e g i s t r a t e d u r a n t e l a t r e g i o r n i ; 4 9 5 g l i e s p o s i t o r i a c c r e d i t a t i ( + 1 5 % r i s p e t t o a l 2 0 2 3 ) ; 8 5 g l i e s p o s i t o r i e s t e r i p r e s e n t i , c o n u n i n c r e m e n t o d e l 4 4 % r i s p e t t o a l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 3 ; 1 0 0 m i l a m e t r i q u a d r a t i l a s u p e r f i c i e e s p o s i t i v a ( + 2 5 % ) ; 7 i p a t r o c i n i i s t i t u z i o n a l i c o n c e s s i a l l ’ e s p o s i z i o n e ; 4 6 g l i E n t i e l e A s s o c i a z i o n i S p o n s o r d e l l a f i e r a ; 9 g l i a p p u n t a m e n t i t r a c o n v e g n i , w o r k s h o p , s e m i n a r i t e c n i c i e c o n f e r e n z e , c h e h a n n o a c c o m p a g n a t o l a k e r m e s s e . I l d i r e t t o r e d i M e d i a p o i n t & E x h i b i t i o n s , F a b i o P o t e s t à h a d i c h i a r a t o : “ I l G i s 2 0 2 5 h a c o n f e r m a t o l a s u a f o r z a c o n n u m e r i r e c o r d : o l t r e 4 9 5 e s p o s i t o r i , m o l t i d e i q u a l i i n t e r n a z i o n a l i c o n s t a n d d i d i m e n s i o n i i m p o n e n t i , e u n a p a r t e c i p a z i o n e d i o p e r a t o r i q u a l i f i c a t i c h e h a s u p e r a t o l e a t t e s e . A n c h e i c o n v e g n i h a n n o a v u t o u n s u c c e s s o s t r a o r d i n a r i o , a f f r o n t a n d o i g r a n d i t e m i c h e g u i d a n o o g g i i l s e t t o r e – e f f i c i e n z a , s i c u r e z z a e s o s t e n i b i l i t à . Q u e s t i r i s u l t a t i c i c o n f e r m a n o c h e l a s t r a d a i n t r a p r e s a n e l 2 0 0 9 , c o n l a p r i m a e d i z i o n e d e l G i s , e r a q u e l l a g i u s t a : o g g i l a m a n i f e s t a z i o n e è u n r i f e r i m e n t o i n E u r o p a e , g r a z i e a q u e s t a c r e s c i t a , s i a m o p r o n t i a l a n c i a r e n u o v i e v e n t i v e r t i c a l i d e d i c a t i a l l ’ e n e r g i a , a l l e i n f r a s t r u t t u r e e a l l a l o g i s t i c a a u t o m a t i z z a t a , s e t t o r i c h e r a p p r e s e n t a n o i l f u t u r o d e l m e r c a t o ” . L a m a n i f e s t a z i o n e s i è i n s e r i t a i n u n c o n t e s t o p a r t i c o l a r m e n t e d i n a m i c o p e r i l m e r c a t o e u r o p e o d e l n o l e g g i o d i a t t r e z z a t u r e p e r i l s o l l e v a m e n t o , c h e s t a m o s t r a n d o d e c i s i s e g n a l i d i r i p r e s a , c o n i n t e r e s s a n t i p r o s p e t t i v e d i c r e s c i t a . U n o s c e n a r i o c h e , p i ù i n g e n e r a l e , r i g u a r d a a n c h e i l c o n t e s t o e c o n o m i c o i t a l i a n o - p r o t a g o n i s t a d i u n n u o v o s l a n c i o g r a z i e a l l ’ a t t u a z i o n e d e l l e m i s u r e d e l P N R R c o n i n v e s t i m e n t i i n i n f r a s t r u t t u r e , l o g i s t i c a e d i g i t a l i z z a z i o n e - e c h e f u n g e d a e l e m e n t o p r o p u l s i v o p e r i l s e t t o r e , r e n d e n d o a n c o r a p i ù c r u c i a l e i l c o n f r o n t o t r a i m p r e s e , i s t i t u z i o n i e o p e r a t o r i s p e c i a l i z z a t i . I n q u e s t o c o n t e s t o , i l G i s 2 0 2 5 s i è c o n f e r m a t o c o m e l a b o r a t o r i o p r i v i l e g i a t o d i i d e e e p r o s p e t t i v e , c o n i c o n v e g n i t e m a t i c i c h e h a n n o o f f e r t o s p u n t i s u n o l e g g i o , i n f r a s t r u t t u r e , i n n o v a z i o n e e s o s t e n i b i l i t à . M o l t i i c o n t r i b u t i d a p a r t e d i a z i e n d e , e n t i e A s s o c i a z i o n i . A l c o n v e g n o ' P r o s p e t t i v e d i n o l e g g i o ' , M a r c o P r o s p e r i , d i r e t t o r e d i A s s o d i m i - A s s o n o l o , h a d i c h i a r a t o : “ I l n o l e g g i o s t a v i v e n d o u n p e r i o d o d i c r e s c i t a : i g r a n d i e m e d i o p e r a t o r i d e v o n o d i v e n t a r e c o n s u l e n t i p e r i p r o p r i c l i e n t i ” . A f a r g l i e c o A n d r e a L u s v a r d i , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i K i l o u t o u I t a l i a : “ I l m e r c a t o d e l n o l e g g i o i n I t a l i a h a o t t i m i m a r g i n i d i c r e s c i t a : u n ’ o p p o r t u n i t à d a c o g l i e r e p e r l e a z i e n d e p i ù s t r u t t u r a t e ” . N e l p a n e l ' R e s p o n s a b i l i t à n e l l a g e s t i o n e d i u n a p p a r e c c h i o d i s o l l e v a m e n t o ' L u i g i M o n i c a , t e c n o l o g o d e l D i p a r t i m e n t o i n n o v a z i o n i t e c n o l o g i c h e d i I N A I L , h a d i c h i a r a t o : “ I l c o n f i n e t r a m a n u t e n z i o n e e m o d i f i c a d i u n m a c c h i n a r i o è m o l t o s o t t i l e , m a l a m o d i f i c a c o m p o r t a n u o v e r e s p o n s a b i l i t à p e r c h i i n t e r v i e n e . P e r q u e s t o è f o n d a m e n t a l e p r e s t a r e g r a n d e a t t e n z i o n e e a f f i d a r e t a l i i n t e r v e n t i a l f a b b r i c a n t e o r i g i n a r i o o a s o g g e t t i c o m p e t e n t i ” . A l c o n v e g n o ' T e r m i n a l i s m o e l o g i s t i c a , t r a s f i d e e n e r g e t i c h e , i n n o v a z i o n i t e c n o l o g i c h e e c o n t e s t o g e o p o l i t i c o i n t e r n a z i o n a l e ' , M a s s i m i l i a n o C o z z a n i , m a r k e t i n g & s a l e s s e n i o r m a n a g e r d i P s a I t a l y , h a s p i e g a t o : “ S t i a m o c e r c a n d o d i a u t o m a t i z z a r e i l p i ù p o s s i b i l e l e a r e e c h e c o m p o n g o n o i l n o s t r o l a v o r o , g u a r d a n d o c o n a t t e n z i o n e a n c h e a l l a s o s t e n i b i l i t à e n e r g e t i c a ” . A t t i l i o M o n t a l t o , s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l l ’ A d S P d e l M a r e d i S i c i l i a O r i e n t a l e : “ L e i n n o v a z i o n i t e c n o l o g i c h e s o n o f o n d a m e n t a l i a f f i n c h é u n p o r t o p o s s a e s s e r e c o m p e t i t i v o ” . N e l c o r s o d e l l a A G V C o n f e r e n c e , G i a m p a o l o F r e s c h , l o c a l b u s i n e s s h e a d G e n e r a l I n d u s t r y & A g v p e r S t ä u b l i I t a l i a , h a s o t t o l i n e a t o : “ S e l a r o b o t i c a e r a i l p a s s a t o e d è i l p r e s e n t e , i l f u t u r o s a r à l e g a t o a l m o n d o d e g l i A g v ” , m e n t r e M a r i a n g e l a M a r c o n i , p r e s i d e n t e C o n p a v i p e r , h a d i c h i a r a t o : “ G l i A g v f u n z i o n a n o a l m e g l i o s o l o c o n p a v i m e n t a z i o n i a d e g u a t e : s e r v o n o t e m p i e p r o g e t t a z i o n e c o n d i v i s a f i n d a l l ’ i n i z i o c o n t u t t i g l i a t t o r i c o i n v o l t i . ” I l G i s 2 0 2 5 s i è c o n f e r m a t o a n c h e v e t r i n a p e r l ’ i n n o v a z i o n e i n d u s t r i a l e , c o n a z i e n d e p r o t a g o n i s t e n e l p r e s e n t a r e l e l o r o n o v i t à . G i o v a n n i F a s s i , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i F a s s i G r u S . p . A , h a s o t t o l i n e a t o : “ A l G i s 2 0 2 5 a b b i a m o p o r t a t o t a n t e n o v i t à , t r a c u i l a F 9 0 5 , u n a d e l l e g r u d i p u n t a . Q u e s t ’ a n n o a b b i a m o r i f a t t o t u t t a l a g a m m a p e s a n t e : g r u c o n n u o v a t e c n i c a d i c o s t r u z i o n e , n u o v a m e c c a n i c a , e l e t t r o n i c a e i d r a u l i c a ” . A l e s s a n d r o F l i s i , r e s p o n s a b i l e p r o d u z i o n e S o c a g e , h a a n n u n c i a t o : “ P r e s e n t i a m o l a n u o v a 2 7 D S p e e d , i n t e r a m e n t e r i v o l u z i o n a t a c o n u n t e l a i o m o n o t r a v e a l l e g g e r i t o p e r r i d u r r e i p e s i e a u m e n t a r e l e p r e s t a z i o n i . È s t a t a a n c h e p r e m i a t a a L i t t l e P l a t f o r m p r o p r i o q u i a l G i s 2 0 2 5 ” . I n n o v a z i o n e e l e t t r i c a p e r R i c c a r d o M a g n i , p r e s i d e n t e d i M a g n i T e l e s c o p i c H a n d l e r s : “ P r e s e n t i a m o i l n u o v o T h 3 . 6 e l e t t r i c o , p e n s a t o p e r l ’ u t i l i z z o i n d o o r . È p a r t e d i u n p r o g e t t o c h e p o r t e r à a l t r i d u e m o d e l l i n e l 2 0 2 6 e s a r à d i s p o n i b i l e c o n c o n s e g n e n e l l a s e c o n d a m e t à d e l p r o s s i m o a n n o ” . S u l f r o n t e d e l l e g r u m o b i l i a t o r r e , V i n c e n z o A b a t e , d i r e t t o r e v e n d i t e d i L i e b h e r r , h a p r e s e n t a t o i l n u o v o M K 1 2 0 : “ U n a g r u p r o g e t t a t a p e r u n u t i l i z z o u r b a n o , c o n l a p e c u l i a r i t à d i p o t e r e f f e t t u a r e i n t e r v e n t i i n d u e o t r e p o s i z i o n i n e l l ’ a r c o d i u n ’ u n i c a g i o r n a t a l a v o r a t i v a ” . I n f i n e , M a r c e l l o F o r t u n a t o , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i P a l f i n g e r , h a e v i d e n z i a t o : “ A b b i a m o v o l u t o p o r t a r e l a n u o v a l i n e a T e c , l a n c i a t a d i r e c e n t e e d i c u i f a p a r t e i l P t 2 8 T . U n a m a c c h i n a p r o d o t t a i n G e r m a n i a a d a l t i s s i m i s t a n d a r d q u a l i t a t i v i , d i s p o n i b i l e s i a c o n m o t o r e t e r m i c o c h e e l e t t r i c o , c a p a c e d i a r r i v a r e a 2 8 m e t r i c o n l a s o l a p a t e n t e B ” . G r a n d e i n t e r e s s e e f o r t i e m o z i o n i h a n n o i n o l t r e s u s c i t a t o i r i c o n o s c i m e n t i a s s e g n a t i p e r l e e c c e l l e n z e d e l l a f i l i e r a : g l i I t a l a - I t a l i a n T e r m i n a l A n d L o G i s t i c A w a r d s , c h e h a n n o p r e m i a t o l e c a p a c i t à d e g l i o p e r a t o r i i t a l i a n i d e l t e r m i n a l i s m o p o r t u a l e , i n t e r m o d a l e e d e l l a l o G i s t i c a , r i c o n o s c e n d o n e l e q u a l i t à m a n a g e r i a l i e l ’ i m p o r t a n z a s t r a t e g i c a p e r l ’ e c o n o m i a n a z i o n a l e ; g l i I t a l p l a t f o r m , i r i c o n o s c i m e n t i a l l ’ e c c e l l e n z a i t a l i a n a n e l l a c o s t r u z i o n e d i p i a t t a f o r m e p e r i l a v o r i a e r e i e d e l l e i m p r e s e c h e l e u t i l i z z a n o , v a l o r i z z a n d o n e l o s v i l u p p o t e c n o l o g i c o e l a p r o f e s s i o n a l i t à e g l i I L T A – I t a l i a n L i f t i n g & T r a n s p o r t a t i o n A w a r d s , c h e h a n n o d a t o l a d o v u t a v i s i b i l i t à a l l a v o r o d e l l e i m p r e s e i t a l i a n e e d e l l e p e r s o n a l i t à c h e o p e r a n o n e l s o l l e v a m e n t o c o n v a r i e t i p o l o g i e d i g r u e n e i t r a s p o r t i e c c e z i o n a l i . A c o n t r i b u i r e a l s u c c e s s o d e l l e G i o r n a t e I t a l i a n e d e l S o l l e v a m e n t o e d e i T r a s p o r t i E c c e z i o n a l i , a n c h e i m o l t e p l i c i m o m e n t i d i f e s t a e s o c i a l i t à c h e h a n n o a c c o m p a g n a t o l a f i e r a , a p a r t i r e d a l l ’ o r m a i i r r i n u n c i a b i l e “ G i s b y N i g h t ” , l ’ e v e n t o s e r a l e c h e h a o f f e r t o a g l i e s p o s i t o r i e a i l o r o c l i e n t i u n ’ o p p o r t u n i t à d i n e t w o r k i n g i n u n ’ a t m o s f e r a c o n v i v i a l e , a r r i c c h i t a d a p r o p o s t e e n o - g a s t r o n o m i c h e d i e c c e l l e n z a . S u l l a s c i a d i q u e s t o s u c c e s s o , i l p r e s i d e n t e d i M e d i a p o i n t & E x h i b i t i o n s P o t e s t à , i n c h i u s u r a d e l G i s , h a g i à l a n c i a t o l ’ a p p u n t a m e n t o p e r i l 2 0 2 6 , q u a n d o P i a c e n z a o s p i t e r à , d a l 4 a l 6 f e b b r a i o , P i p e l i n e & G a s E x p o , l ’ u n i c a m o s t r a - c o n v e g n o E u r o p e a i n t e r a m e n t e d e d i c a t a a i s e t t o r i d e l m i d - s t r e a m e d e l l e r e t i d i s t r i b u t i v e d e l “ o i l & g a s ” , d e l p o w e r g e n e r a t i o n m a a n c h e d i q u e l l e i d r i c h e . N e l c o r s o d e l p r o s s i m o a n n o , i n o l t r e , s o n o g i à f i s s a t i a p p u n t a m e n t i d i a s s o l u t o r i f e r i m e n t o c o m e C I C - G i o r n a t e I t a l i a n e d e l C a l c e s t r u z z o e d e g l i I n e r t i d a C o s t r u z i o n e e D e m o l i z i o n e ( 1 6 - 1 8 a p r i l e 2 0 2 6 ) ; N u c l e a r P o w e r E x p o ( 9 - 1 1 g i u g n o 2 0 2 6 ) ; H y d r o g e n E x p o ( 9 - 1 1 g i u g n o 2 0 2 6 ) ; C y b s e c E x p o ( 9 - 1 1 g i u g n o 2 0 2 6 ) e d A G V E x p o ( 2 2 - 2 4 o t t o b r e 2 0 2 6 ) , c o n f e r m a n d o P i a c e n z a E x p o c o m e p o l o f i e r i s t i c o d i r i f e r i m e n t o e u r o p e o p e r l ’ i n n o v a z i o n e , l ’ e n e r g i a e l e i n f r a s t r u t t u r e .