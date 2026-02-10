M o d e n a , 1 0 f e b . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - T o r n a a M o d e n a p e r l a s u a q u a r t a e d i z i o n e i l ' L e a r n i n g m o r e f e s t i v a l ' , i l p r i m o e p i ù s i g n i f i c a t i v o f e s t i v a l i n I t a l i a i n t e r a m e n t e d e d i c a t o a l l ’ a p p r e n d i m e n t o e a l l ’ e v o l u z i o n e d e l l a f o r m a z i o n e n e l l ’ e r a d i g i t a l e . P e r t r e g i o r n i , d a v e n e r d ì 2 0 a d o m e n i c a 2 2 f e b b r a i o , l a c i t t à e m i l i a n a d i v e n t e r à i l c r o c e v i a d i i d e e , r i c e r c h e e b u o n e p r a t i c h e . O l t r e 1 2 0 a p p u n t a m e n t i , t r a l e z i o n i , w o r k s h o p , t a l k d i a p p r o f o n d i m e n t o , e x p e r i e n c e , i n s t a l l a z i o n i e l e a r n i n g s h o w i n 5 l o c a t i o n d i s t r i b u i t e n e l c e n t r o s t o r i c o d e l l a c i t t à . M o d e n a o s p i t e r à d o c e n t i , f o r m a t o r i , r e s p o n s a b i l i d e l l e r i s o r s e u m a n e , a c c a d e m i c i e r i c e r c a t o r i , e d u c a t o r i , s t a r t u p p e r , i m p r e n d i t o r i , p r o f e s s i o n i s t i d e l l e a r n i n g , p i ù d i 1 5 0 e s p e r t i p r o v e n i e n t i d a l l ’ I t a l i a e d a l l ’ e s t e r o u n i t i d a l l ’ u r g e n z a d i r i f l e t t e r e s u l l ’ u s o c o n s a p e v o l e e s t r a t e g i c o d e l l a t e c n o l o g i a n e i p r o c e s s i f o r m a t i v i e n e l l a v i t a q u o t i d i a n a . L ’ o b i e t t i v o u l t i m o è f o r n i r e s t r u m e n t i c r i t i c i p e r a c c o m p a g n a r e l e p e r s o n e n e l l ’ u s o i n t e n z i o n a l e e c o n s a p e v o l e d e l l a t e c n o l o g i a , v a l o r i z z a n d o a p p i e n o l e r i s o r s e e l e o p p o r t u n i t à d e l p r e s e n t e . I l f e s t i v a l è p r o m o s s o d a F e m - F u t u r e E d u c a t i o n M o d e n a , c e n t r o i n t e r n a z i o n a l e e p r i m o h u b i n n o v a t i v o p e r l ’ E d T e c h i n I t a l i a , c r e a t o d a W o n d e r f u l E d u c a t i o n e F o n d a z i o n e d i M o d e n a . I l r i c c o p r o g r a m m a d e l L e a r n i n g M o r e F e s t i v a l s i a r t i c o l a i n s e i a r e e t e m a t i c h e . N e u r o s c i e n z e e a p p r e n d i m e n t o . L a m e n t e c h e i m p a r a . Q u a l è i l f u n z i o n a m e n t o d e l l a m e n t e n e l l ’ a p p r e n d i m e n t o ? C o m e p o s s i a m o a d a t t a r e g l i s p a z i i n c u i s i a p p r e n d e p e r f a v o r i r e i l b e n e s s e r e d i c h i i m p a r a ? N e p a r l e r a n n o , t r a g l i a l t r i : B a r b a r a O a k l e y , p r o f e s s o r e s s a o r d i n a r i a p r e s s o l a O a k l a n d U n i v e r s i t y , n e l t a l k O t t i m i z z a r e l a c o l l a b o r a z i o n e u o m o - I A : i l v a l o r e d e l l a c o n o s c e n z a i n t e r n a n e l l a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e , I g o r S o t g i u , p r o f e s s o r e a s s o c i a t o d i P s i c o l o g i a g e n e r a l e a l l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i B e r g a m o , i n I n s e g n a r e a d e s s e r e f e l i c i : o p p o r t u n i t à e r i s c h i e l a r i c e r c a t r i c e d i n e u r o a r c h i t e t t u r a A n a M o m b i e d r o c o n l ’ a r c h i t e t t a e f o r m a t r i c e L i d i a C a n g e m i n e l t a l k N e u r o a r c h i t e t t u r a e o r g a n i z z a z i o n e d i d a t t i c a : c o m e l ’ a m b i e n t e i n f l u e n z a a p p r e n d i m e n t o e b e n e s s e r e . C o m e e c o s a i m p a r i a m o : l i n g u a g g i , a m b i e n t i e d e s p e r i e n z e c h e c o s t r u i s c o n o c o n o s c e n z a . C o m e a p p r e n d i a m o i n u n m o n d o a t t r a v e r s a t o d a d a t i , i m m a g i n i , n u o v e t e c n o l o g i e e I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e ? Q u a l i l i n g u a g g i , s p a z i e d e s p e r i e n z e f a v o r i s c o n o u n a p p r e n d i m e n t o c r i t i c o e i n c l u s i v o ? A l b e r t o C a i r o , i n f o r m a t i o n d e s i g n e r e g i o r n a l i s t a s p a g n o l o , K n i g h t C h a i r i n v i s u a l j o u r n a l i s m a l l a u n i v e r s i t y o f M i a m i , s a r à i m p e g n a t o n e l t a l k ' H o w C h a r t s l i e : g e t t i n g s m a r t e r a b o u t v i s u a l i n f o r m a t i o n ' . F r a n c e s c o C o s t a t e r r à l a l e z i o n e C o n s i g l i p e r i n f o r m a r s i m e g l i o . L a n e u r o s c i e n z i a t a l i n g u i s t a M a r y a n n e W o l f s i o c c u p e r à d i R e a d i n g i n t h e A g e o f A I : R e t h i n k i n g t h e B i - l i t e r a t e B r a i n . C i s a r à i n o l t r e i l t a l k ' N e u r o a r c h i t e t t u r a : a m b i e n t i d i a p p r e n d i m e n t o e e m b o d i e d t e c h n o l o g i e s ' d i D a v i d e R u z z o n , a r c h i t e t t o , d i r e t t o r e d i T A T u n i n g A r c h i t e c t u r e d i M i l a n o , d o c e n t e d e l l ’ u n i v e r s i t à I u a v d i V e n e z i a e d e l P o l i d e s i g n P o l i t e c n i c o d i M i l a n o . M a r i a n o L a u d i s i , i d e a t o r e d e l m o d e l l o e d u c a t i v o ' L e S c u o l e d e l l a F e l i c i t à ' , s a r à a l c e n t r o d e l w o r k s h o p I l m o d e l l o ' L e s c u o l e d e l l a f e l i c i t à ' ( S a n o m a ) e l a n u o v a f i g u r a d e l d o c e n t e c o a c h . P i e r C e s a r e R i v o l t e l l a , p e d a g o g i s t a e p r o f e s s o r e d e l l ’ U n i v e r s i t à d i B o l o g n a , s a r à t r a l e v o c i d e l d i b a t t i t o ' E d u c a r e n e l l ’ e r a d e l l ’ A I : f r a m e w o r k c o n c e t t u a l i p e r u n a v e r a A I P e d a g o g y ' . I n f i n e , M a s s i m i l i a n o P a n a r a r i , g i o r n a l i s t a e s o c i o l o g o d e l l a c o m u n i c a z i o n e , t e r r à i l t a l k ' ( D e ) c o s t r u i r e i l s a p e r e c o l l e t t i v o c o n i s o c i a l m e d i a ' . O r g a n i z z a z i o n i c h e i m p a r a n o . C o m e c r e a r e o r g a n i z z a z i o n i c h e s a p p i a n o p r o s p e r a r e n e l c a m b i a m e n t o e n a v i g a r e n e l l a c o m p l e s s i t à ? T r a i t a l k d i s p i c c o , q u e l l o d i L a v i n i a M e h e d i n t u , c o - f o n d a t r i c e d i O f f b e a t e a r c h i t e t t a d e l l ’ a p p r e n d i m e n t o , c h e s i s o f f e r m e r à s u L ’ a p p r e n d i m e n t o n e l l e o r g a n i z z a z i o n i : n u o v e t e n d e n z e e d i n a m i c h e d e l m o n d o l & d ; i n v e c e A n a m a r i a D o r g o , e s p e r t a d i l & d e m a n a g e r d i A d y e n , a n i m e r à i l t a l k ' K e e p l e a r n i n g - B u i l d i n g l e a r n i n g c o m m u n i t i e s i n t h e c o r p o r a t e e n v i r o n m e n t ' . M e d i c a l H u m a n i t i e s : l a c e n t r a l i t à d e l l ’ u m a n o n e l l a c u r a e l a m a l a t t i a c o m e p r o c e s s o d i f o r m a z i o n e . C o m e c a m b i a l a r e l a z i o n e t r a p r o f e s s i o n i s t i d e l l a s a l u t e e p a z i e n t i i n u n m o n d o s e m p r e p i ù c o m p l e s s o e i n f o r m a t o ? T r a i g r a n d i o s p i t i : M i c h a e l R i c h , s o p r a n n o m i n a t o ' T h e M e d i a t r i c i a n ' , p e d i a t r a e r i c e r c a t o r e , s a r à i m p e g n a t o n e l t a l k ' D i g i t a l w e l l n e s s i n f a m i g l i a : c r e s c e r e s a n i i n u n m o n d o d i g i t a l e ' ; p o i , B e a t r i c e M a u t i n o , d i v u l g a t r i c e s c i e n t i f i c a e s a g g i s t a , d i s c u t e r à i n ' V e r t i g i n e : l e c o m p e t e n z e p e r n a v i g a r e l ’ i n c e r t e z z a d u r a n t e l a m a l a t t i a ' . E d T e c h : s t r u m e n t i p e r l ' i n n o v a z i o n e . V e r s o q u a l i f r o n t i e r e t e c n o l o g i c h e s i s t a n n o d i r i g e n d o l ’ a p p r e n d i m e n t o , l a f o r m a z i o n e e i l l a v o r o ? O l t r e a i n u m e r o s i p a n e l , M o d e n a o s p i t e r à i l t e r z o i n c o n t r o p u b b l i c o d e l l a r e t e e u r o p e a d i E d T e c h T e s t b e d s e G e t n ( g l o b a l e d t e c h t e s t b e d n e t w o r k ) p e r c o n f r o n t a r s i s u c r i t e r i , f r a m e w o r k e p r a t i c h e d i v a l i d a z i o n e . I n o l t r e , M a r c e l l o M a j o n c h i , p r o d u c t l e a d d i A r d u i n o , e N i c o l a M a t t i n a , d i r e c t o r o f p r o d u c t d i T r a n s l a t e d , m e t t e r a n n o a c o n f r o n t o l e l o r o e s p e r i e n z e n e l p a n e l ' I l f u t u r o d e l p r o d u c t d e s i g n : n u o v i p a r a d i g m i d i l a v o r o c o n l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e ' . F a m i l y L a b . M o l t i a p p u n t a m e n t i a f f r o n t e r a n n o i l t e m a d e l l a f i d u c i a o c o n t r o l l o n e l r a p p o r t o t r a g e n i t o r i e f i g l i , p e r c a p i r e c o m e i n s t a u r a r e u n d i a l o g o c o n i p r o p r i f i g l i e u t i l i z z a r e l e t e c n o l o g i e i n m o d o c o n s a p e v o l e e d e q u i l i b r a t o . T r a i v a r i i n t e r v e n t i , q u e l l o c o n l o p s i c h i a t r a e p s i c o a n a l i s t a f r a n c e s e S e r g e T i s s e r o n , c h e t e r r à l a l e c t i o ' F a m i g l i e , t e c n o l o g i e e I A : e d u c a r e e g o v e r n a r e g l i s c h e r m i n e l l ’ e r a d i g i t a l e ' . E x p e r i e n c e e l e a r n i n g s h o w . N e g l i s p a z i d e l F e s t i v a l s a r à p r e s e n t e B l u r M 3 N o t , u n ’ i n s t a l l a z i o n e i n t e r a t t i v a d i D a t a G a m i f i c a t i o n p e r s c o p r i r e i f e n o m e n i o s c u r i d e l l a r e t e , i d e a t a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n S h e l d o n . s t u d i o e i l C n r . I n p r o g r a m m a a n c h e d u e l e a r n i n g s h o w : i l p r i m o , s a b a t o 2 1 a l T e a t r o S t o r c h i , c o n R i c h a r d G a l l i a n o e l ’ O r c h e s t r a d e i M a n d o l i n i d i M o d e n a e B r e s c i a ; i l s e c o n d o , d o m e n i c a 2 2 , u n e v e n t o s p e r i m e n t a l e d i s o u n d d e s i g n A I - b a s e d i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l C o n s e r v a t o r i o d i M o d e n a p r e s s o i l C i n e m a A r e n a .