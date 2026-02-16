R o m a , 1 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - M y p l a n t & G a r d e n , i l S a l o n e i n t e r n a z i o n a l e l e a d e r d e l v e r d e p r o f e s s i o n a l e ( f l o r o v i v a i s m o , p a e s a g g i o , g a r d e n ) c e l e b r a l a d e c i m a e d i z i o n e c o m e u n a v e r a e p r o p r i a “ O l i m p i a d e d e l v e r d e ” , m e t t e n d o i n c a m p o a F i e r a M i l a n o R h o , d a l 1 8 a l 2 0 f e b b r a i o 2 0 2 6 , u n a g r e e n a r e n a d a 6 0 . 0 0 0 m e t r i q u a d r a t i c h e f o t o g r a f a c o n c h i a r e z z a i l p e s o e c o n o m i c o e i n d u s t r i a l e d e l f l o r o v i v a i s m o . I n s c e n a l a g r a n d e s f i d a e s p o s i t i v a t r a l e p i a n t e p i ù p r e g i a t e , i f i o r i p i ù s p e t t a c o l a r i , i m o t o r i p i ù i n n o v a t i v i , i m i g l i o r i p r o g e t t i d i p a e s a g g i o , l e s o l u z i o n i p i ù s o s t e n i b i l i , l e c i t t à p i ù g r e e n , l e m i g l i o r i s c u o l e d i f l o r a l d e s i g n , l e t e c n i c h e p i ù e f f i c a c i p e r l a c u r a d e l v e r d e . O t t o c e n t o e s p o s i t o r i , d i c u i i l 2 0 % e s t e r i , e o l t r e d u e c e n t o d e l e g a z i o n i d i t o p b u y e r p r o v e n i e n t i d a 4 7 P a e s i c o n f e r m a n o ( c o n u n ’ i n c i d e n z a c r e s c e n t e d e i m e r c a t i a d a l t a c a p a c i t à d i s p e s a d e l M e d i o O r i e n t e e d e l l ’ A s i a c e n t r a l e ) l a d i m e n s i o n e g l o b a l e d e l l a m a n i f e s t a z i o n e e i l r u o l o d e l l ’ I t a l i a c o m e t e r z o e s p o r t a t o r e m o n d i a l e d i p i a n t e e f i o r i . I l v a l o r e d e l l a p r o d u z i o n e n a z i o n a l e h a s u p e r a t o n e l 2 0 2 4 i 3 , 2 5 m i l i a r d i d i e u r o , c o n u n a c r e s c i t a d e l 3 , 5 % s u l l ’ a n n o p r e c e d e n t e e o l t r e i l 3 0 % r i s p e t t o a l 2 0 1 4 , n o n o s t a n t e t e n s i o n i c l i m a t i c h e e d i m e r c a t o , m e n t r e l ’ e x p o r t h a s u p e r a t o 1 , 2 m i l i a r d i d i e u r o c o n u n s a l d o c o m m e r c i a l e p o s i t i v o d i 3 7 4 m i l i o n i . L a g r a d u a t o r i a d e l l e p r i m e d i e c i r e g i o n i p e r p r o d u z i o n e n e l 2 0 2 5 v e d e n e l l ’ o r d i n e : T o s c a n a , L i g u r i a , S i c i l i a , L o m b a r d i a , L a z i o , C a m p a n i a , P u g l i a , E m i l i a - R o m a g n a , V e n e t o e P i e m o n t e . I p r i n c i p a l i m e r c a t i d i d e s t i n a z i o n e d e l l e e s p o r t a z i o n i i t a l i a n e r e s t a n o F r a n c i a , P a e s i B a s s i , G e r m a n i a , S v i z z e r a e R e g n o U n i t o , m e n t r e l ’ a p p r o v v i g i o n a m e n t o d i p r o d o t t i d a i m p o r t a z i o n e s i c o n c e n t r a s o p r a t t u t t o s u P a e s i B a s s i , F r a n c i a , S p a g n a , G e r m a n i a e G r e c i a . L a f i e r a r i f l e t t e l a d i n a m i c a e s p a n s i v a a n c h e s u l p i a n o e s p o s i t i v o , c o n u n a c r e s c i t a d e l l e s u p e r f i c i e u n a n u o v a o r g a n i z z a z i o n e d e i p a d i g l i o n i c h e c o p r e l ’ i n t e r a f i l i e r a , d a l v i v a i s m o a l l a f l o r i c o l t u r a , d a l p a e s a g g i o a i s e r v i z i , a l b o o m d e i m a c c h i n a r i e d e l l e t e c n o l o g i e p e r l a g e s t i o n e d e l v e r d e , s e g m e n t o d i r e t t a m e n t e c o l l e g a t o a g l i i n v e s t i m e n t i p u b b l i c i e p r i v a t i i n r i g e n e r a z i o n e u r b a n a , s p o r t e d e v e n t i i n t e r n a z i o n a l i . I l v a l o r e d e l l a p r o d u z i o n e m o n d i a l e d i f i o r i e p i a n t e i n v a s o , n e l 2 0 2 4 , è s t a t o s t i m a t o i n 2 4 , 5 m i l i a r d i d i e u r o , a i q u a l i s i a g g i u n g o n o 2 9 m i l i a r d i d i e u r o p e r i l v i v a i s m o e 1 0 1 m i l i o n i p e r l a p r o d u z i o n e d i b u l b i ( C r e a s u d a t i A i p h ) . I l s e t t o r e f l o r o v i v a i s t i c o i n U n i o n e e u r o p e a , s e c o n d o E u r o s t a t , n e l 2 0 2 4 h a r a g g i u n t o u n v a l o r e a l l a p r o d u z i o n e d i 2 4 , 5 m i l i a r d i d i e u r o . I l p e s o e c o n o m i c o d e l c o m p a r t o e m e r g e a n c h e n e i c o n t e n u t i , c h e p o n g o n o a l c e n t r o i l v e r d e c o m e i n f r a s t r u t t u r a v i v a e i n v e s t i m e n t o s t r a t e g i c o . I f o c u s s u p a e s a g g i o l i m p i c i d i M i l a n o - C o r t i n a , r i g e n e r a z i o n e u r b a n a , v e r d e s p o r t i v o e s a l u t e p u b b l i c a l e g a n o i l s e t t o r e a t e m i d i r e s i l i e n z a c l i m a t i c a e q u a l i t à d e l l a v i t a , c o n b e n e f i c i m i s u r a b i l i : r i d u z i o n e d e l l e t e m p e r a t u r e u r b a n e f i n o a 1 – 1 , 5 g r a d i , m i g l i o r a m e n t o d e l l a q u a l i t à d e l l ’ a r i a , r i d u z i o n e m a l a t t i e c a r d i o v a s c o l a r i , e m i t i g a z i o n e d e i r i s c h i i d r o g e o l o g i c i . I n u n c o n t e s t o i n c u i n e l s o l o 2 0 2 5 i d a n n i d a e v e n t i c l i m a t i c i i n I t a l i a s o n o s t i m a t i i n q u a s i 1 2 m i l i a r d i d i e u r o , i l v e r d e v i e n e p r e s e n t a t o c o m e l e v a e c o n o m i c a o l t r e c h e a m b i e n t a l e , c a p a c e d i r i d u r r e c o s t i f u t u r i , a n c h e s a n i t a r i , e g e n e r a r e v a l o r e s o c i a l e . M y p l a n t s i c o n f e r m a c o s ì n o n s o l o v e t r i n a c o m m e r c i a l e , c o n m i g l i a i a d i o p e r a t o r i e u n f o r t e i n t e r e s s e m e d i a t i c o i n t e r n a z i o n a l e ( 2 0 5 i g i o r n a l i s t i g i à a c c r e d i t a t i ) , m a a n c h e l u o g o d i s i n t e s i d i u n a f i l i e r a c h e p e s a l ’ 8 % d e l l e p r o d u z i o n i v e g e t a l i n a z i o n a l i , c o i n v o l g e 1 7 . 5 0 0 i m p r e s e e o l t r e 4 5 . 0 0 0 e t t a r i c o l t i v a t i , e g u a r d a a l f u t u r o p r e m i a n d o i n f i e r a i n n o v a z i o n e , s o s t e n i b i l i t à e l e c i t t à i t a l i a n e p i ù a t t e n t e a l c a p i t a l e v e r d e . L a m a n i f e s t a z i o n e i n t e r c e t t a u n a t r a i e t t o r i a i n c u i i l v e r d e n o n è p i ù u n a c c e s s o r i o , m a u n a s s e t e c o n o m i c o e s t r a t e g i c o , i n g r a d o d i g e n e r a r e v a l o r e , o c c u p a z i o n e q u a l i f i c a t a e d e x p o r t i n u n c o n t e s t o c o m p e t i t i v o g l o b a l e s e m p r e p i ù a t t e n t o a s o s t e n i b i l i t à , s a l u t e e q u a l i t à d e l l o s p a z i o u r b a n o .