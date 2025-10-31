M i l a n o , 3 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - S i è c o n c l u s a o g g i , a M i l a n o , n e g l i s p a z i d i P i r e l l i H a n g a r B i c o c c a , l a s e c o n d a e d i z i o n e d e g l i S t a t i g e n e r a l i d e l l a S p a c e e c o n o m y 2 0 2 5 , r a s s e g n a n a z i o n a l e p r o m o s s a d a l l ’ I n t e r g r u p p o p a r l a m e n t a r e p e r l a S p a c e e c o n o m y ( I p s e ) c h e h a r i u n i t o p e r t r e g i o r n i r a p p r e s e n t a n t i d i i s t i t u z i o n i , i n d u s t r i a , u n i v e r s i t à , r i c e r c a e f i n a n z a i n u n c o n f r o n t o a r t i c o l a t o e f a t t i v o s u d i p l o m a z i a , i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e s v i l u p p o e c o n o m i c o , c o n l ’ o b i e t t i v o d i r a f f o r z a r e i l r u o l o s t r a t e g i c o d e l l ’ I t a l i a n e l c o m p a r t o s p a z i a l e e c o n s o l i d a r e l a p o s i z i o n e d e l P a e s e t r a i p r o t a g o n i s t i e u r o p e i d e l l a n u o v a e c o n o m i a d e l l o s p a z i o . N e l c o r s o d e l l a g i o r n a t a c o n c l u s i v a , i l a v o r i p o m e r i d i a n i s o n o s t a t i i n t r o d o t t i d a l l a l e t t u r a d i u n a l e t t e r a d e l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i , i n d i r i z z a t a a l p r e s i d e n t e d e l l ’ I n t e r g r u p p o p a r l a m e n t a r e p e r l a S p a c e e c o n o m y , A n d r e a M a s c a r e t t i . I l m i n i s t r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y e a u t o r i t à d e l e g a t a p e r l e P o l i t i c h e s p a z i a l i e a e r o s p a z i a l i , A d o l f o U r s o , h a d i c h i a r a t o : " L ’ I t a l i a è o r m a i p r o t a g o n i s t a d e l l a S p a c e e c o n o m y . C r e s c i a m o p i ù r a p i d a m e n t e d i a l t r i g r a n d i P a e s i U e e a l l a p r o s s i m a m i n i s t e r i a l e E s a d i B r e m a s a r e m o a l f i a n c o d e l l a G e r m a n i a c o m e l e a d e r d e i p r i n c i p a l i p r o g r a m m i s p a z i a l i e u r o p e i . L o s p a z i o o g g i u n i s c e s e m p r e p i ù i l P a e s e c o m e n e s s u n a l t r o s e t t o r e . L e q u a t t r o s p a c e f a c t o r y d i s l o c a t e d a N o r d a S u d , r e a l i z z a t e g r a z i e a l l e r i s o r s e d e l P n r r , e v i d e n z i a n o n o n s o l o c h e l ’ I t a l i a s a i n v e s t i r e c o n v i s i o n e s t r a t e g i c a n e i s e t t o r i c h i a v e , g e n e r a n d o s v i l u p p o e o c c u p a z i o n e q u a l i f i c a t a , m a r i s a l t a n o a n c h e l a f o r z a d e l l e n o s t r e t e c n o l o g i e " . P r o p r i o a g l i S t a t i g e n e r a l i s u l l o s p a z i o , p r o m o s s i d a l l ’ I n t e r g r u p p o p a r l a m e n t a r e p e r l a S p a c e e c o n o m y , h a a g g i u n t o U r s o , " h o r i b a d i t o c o m e a b b i a m o g r a n d i i m p r e s e e c o m p e t e n z e d i e c c e l l e n z a c h e c i p e r m e t t o n o d i g u a r d a r e a l f u t u r o c o n a m b i z i o n e . L ’ a c c o r d o t r a L e o n a r d o , T h a l e s e A i r b u s s e g n a l a n a s c i t a d i u n v e r o c a m p i o n e e u r o p e o , i n g r a d o d i c o m p e t e r e a l i v e l l o g l o b a l e c o n g l i a t t o r i a m e r i c a n i e a s i a t i c i e d i g a r a n t i r e l ’ a u t o n o m i a s t r a t e g i c a d e l c o n t i n e n t e n e l l o s p a z i o , e s e m p i o e m o d e l l o d i u n a a s s e r t i v a p o l i t i c a i n d u s t r i a l e . A c c a n t o a i g r a n d i p r o t a g o n i s t i i n d u s t r i a l i o r a d o b b i a m o r a f f o r z a r e i l t e s s u t o d e l l e p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e e d e l l e s t a r t u p c h e a n i m a n o i q u i n d i c i d i s t r e t t i s p a z i a l i i t a l i a n i : s o n o l o r o l a l i n f a d e l l ’ i n n o v a z i o n e , i l m o t o r e d e l l a c r e s c i t a e d e l l a c o m p e t i t i v i t à d e l n o s t r o P a e s e n e l l a n u o v a e c o n o m i a d e l l o s p a z i o " . I l m i n i s t r o d e l l a D i f e s a , G u i d o C r o s e t t o , i n u n v i d e o m e s s a g g i o d i s a l u t o c h e h a c h i u s o i l a v o r i m a t t u t i n i , h a d i c h i a r a t o : " V i v i a m o u n a f a s e s t o r i c a s e n z a p r e c e d e n t i c o n s c e n a r i i m p e n s a b i l i f i n o a p o c h i a n n i f a . S o n o o l t r e 5 0 c o n f l i t t i a t t i v i n e l m o n d o e i n q u e s t o c o n t e s t o a n c h e l o s p a z i o è o r m a i u n d o m i n i o c r i t i c o d i c o m p e t i z i o n e e m i n a c c e . L e i n f r a s t r u t t u r e s p a z i a l i s o n o l a s p i n a d o r s a l e d e i s e r v i z i e s s e n z i a l i , e p e r q u e s t o d i v e n t a n o o b i e t t i v i d i a l t o v a l o r e m i l i t a r e . M a p e r o p e r a r e n e l l o s p a z i o s e r v e u n a c o n d i z i o n e : e s s e r e i n g r a d o d i a c c e d e r v i . N e l 2 0 2 4 g l i S t a t i u n i t i h a n n o e f f e t t u a t o 1 5 8 l a n c i , l a C i n a 6 8 , l ’ E u r o p a s o l t a n t o 3 : u n d a t o c h e i m p o n e u n a p r o f o n d a r i f l e s s i o n e s u l l a n o s t r a a u t o n o m i a s t r a t e g i c a . S i r e n d e q u i n d i n e c e s s a r i o s v i l u p p a r e s i s t e m i r i s p o n d e n t i a i r e q u i s i t i d e l l a d i f e s a e u t i l i z z a b i l i i n o t t i c a d u a l e , c o s ì d a p r o t e g g e r e i l P a e s e e m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e i s e r v i z i p e r t u t t i " . " S p a c e e c o n o m y e d i f e s a - h a a g g i u n t o - s o n o i n e s t r i c a b i l m e n t e c o n n e s s e : o c c o r r e s o s t e n e r e l ’ i n t e r a z i o n e t r a r i c e r c a , i n d u s t r i a e d i f e s a p e r r a f f o r z a r e l a c o m p e t i t i v i t à e l a r e s i l i e n z a d e l s i s t e m a P a e s e . G l i S t a t i G e n e r a l i d e l l a S p a c e E c o n o m y r a p p r e s e n t a n o u n ’ o p p o r t u n i t à s i g n i f i c a t i v a p e r f e r t i l i z z a r e q u e s t a d i n a m i c a , d o v e i d e e , c o m p e t e n z e e r e s p o n s a b i l i t à s i i n c o n t r a n o p e r c o s t r u i r e u n f u t u r o p i ù s i c u r o e f r u i b i l e p e r t u t t i " . " S o n o m o l t o s o d d i s f a t t o d e i r i s u l t a t i d i q u e s t a e d i z i o n e d e g l i S t a t i G e n e r a l i d e l l a S p a c e E c o n o m y - h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l ’ I n t e r g r u p p o p a r l a m e n t a r e p e r l a S p a c e e c o n o m y , A n d r e a M a s c a r e t t i - p e r c h é t u t t i i p r o t a g o n i s t i d e l l ’ e c o s i s t e m a d e l l o s p a z i o e m o l t i s s i m i r a p p r e s e n t a n t i d e l m o n d o d e l l ’ e c o n o m i a , d e l l a f i n a n z a , d e l l a r i c e r c a , d e l l a f o r m a z i o n e e d e l l ’ i n d u s t r i a , o l t r e a l l e i s t i t u z i o n i , s i s o n o r i u n i t i q u i p e r c o n f r o n t a r s i e t r a c c i a r e l a v i a i t a l i a n a a l l o s p a z i o . U n a v i a i n c u i è i n d i s p e n s a b i l e l a v i s i o n e , m a s o p r a t t u t t o f a r e s i s t e m a e a d e g u a r e c o n t i n u a m e n t e l a r o t t a d e l P a e s e i n u n s e t t o r e i n c u i t u t t o c a m b i a c o s t a n t e m e n t e e c o n g r a n d e v e l o c i t à " . T e o d o r o V a l e n t e , p r e s i d e n t e d e l l ’ A g e n z i a s p a z i a l e I t a l i a ( A s i ) , n e l s u o i n t e r v e n t o h a d i c h i a r a t o : " L a S p a c e e c o n o m y è o g g i u n o d e i m o t o r i p i ù d i n a m i c i d e l l ’ i n n o v a z i o n e e d e l l a c r e s c i t a a l i v e l l o g l o b a l e . P e r l ’ I t a l i a è f o n d a m e n t a l e s a p e r c o g l i e r e l e s f i d e c h e q u e s t o s c e n a r i o p r e s e n t a e t r a d u r l e i n r i s u l t a t i c o n c r e t i " . L ' A g e n z i a s p a z i a l e i t a l i a n a " c o n t r i b u i s c e c o n d e t e r m i n a z i o n e a l l ’ a t t u a z i o n e d e g l i i n d i r i z z i d i p o l i t i c a s p a z i a l e e a e r o s p a z i a l e d e l g o v e r n o , l a v o r a n d o p e r c o n s o l i d a r e i l r u o l o d e l n o s t r o P a e s e i n t u t t i i d o m i n i d e l l o s p a z i o " . L a S p a c e e c o n o m y r a p p r e s e n t a " u n a c o m p o n e n t e e s s e n z i a l e d e l n o s t r o f u t u r o , n o n s o l o i n t e r m i n i d i s v i l u p p o t e c n o l o g i c o , m a a n c h e p e r l a c r e s c i t a e c o n o m i c a e o c c u p a z i o n a l e c h e p o t r à g e n e r a r e n e i p r o s s i m i a n n i . I l n o s t r o P a e s e è s o l i d a m e n t e p o s i z i o n a t o n e l s e t t o r e , g r a z i e a l l a q u a l i t à d e l l a r i c e r c a , a l l a c o m p e t i t i v i t à i n d u s t r i a l e e a l l a c a p a c i t à d i c o l l a b o r a z i o n e t r a i s t i t u z i o n i , i m p r e s e e m o n d o a c c a d e m i c o " . I n q u e s t a p r o s p e t t i v a , h a a g g i u n t o , " l a p r o s s i m a r i u n i o n e m i n i s t e r i a l e d e l l ' A g e n z i a s p a z i a l e e u r o p e a d i B r e m a s a r à u n a p p u n t a m e n t o d i g r a n d e r i l e v a n z a , n e l c o r s o d e l q u a l e v e r r a n n o d e f i n i t i i p r o g r a m m i f u t u r i p e r l o s p a z i o e u r o p e o , o r i e n t a t i a l c o n s e g u i m e n t o d e l l a s o v r a n i t à t e c n o l o g i c a , d e l l a s i c u r e z z a , d e l l a r e s i l i e n z a e a l p r o g r e s s o d e l n o s t r o p i a n e t a e d e i c i t t a d i n i e u r o p e i . L ' A s i , d i c o n c e r t o c o n i l c o m i t a t o i n t e r m i n i s t e r i a l e p e r l e p o l i t i c h e r e l a t i v e a l l o S p a z i o e a l l a R i c e r c a a e r o s p a z i a l e , l e a l t r e a m m i n i s t r a z i o n i e l ’ a u t o r i t à d e l e g a t a , c o n t i n u e r à a c o n t r i b u i r e c o n i m p e g n o e v i s i o n e a q u e s t o p e r c o r s o c o m u n e " . I l p e r c o r s o h a p r e s o i l v i a i l 2 7 o t t o b r e a R o m a , p r e s s o l a F a r n e s i n a , c o n i l t a v o l o d e d i c a t o a l l a D i p l o m a z i a d e l l o S p a z i o e a l l a c o o p e r a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e p e r l a c r e s c i t a d e l s e t t o r e , e v i d e n z i a n d o i l r u o l o c e n t r a l e d e l l ’ I t a l i a n e l l e a l l e a n z e g l o b a l i e n e l l a d e f i n i z i o n e d e l l e p o l i t i c h e i n d u s t r i a l i e u r o p e e . L a s e c o n d a g i o r n a t a , i l 3 0 o t t o b r e a T o r i n o , h a a f f r o n t a t o i l t e m a d e l l ’ I n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p e r l a S p a c e e c o n o m y , m e t t e n d o a l c e n t r o l ’ i n n o v a z i o n e d i g i t a l e , l ’ a u t o m a z i o n e e i b i g d a t a c o m e f a t t o r i c h i a v e p e r l a c o m p e t i t i v i t à d e l c o m p a r t o e p e r l a s i c u r e z z a d e l l e i n f r a s t r u t t u r e o r b i t a l i e t e r r e s t r i . L a g i o r n a t a c o n c l u s i v a d i M i l a n o è s t a t a i n t e r a m e n t e d e d i c a t a a i t e m i d e l l ' i m p r e s a , d e l l a f i n a n z a , d e l l a s o s t e n i b i l i t à e d e l l a r i c e r c a a p p l i c a t a a l l o s p a z i o . N e l c o r s o d e l l a m a t t i n a t a , e s p e r t i d e l s e t t o r e e r a p p r e s e n t a n t i d i i s t i t u z i o n i n a z i o n a l i e l o c a l i , u n i v e r s i t à , g r a n d i i m p r e s e e s t a r t u p h a n n o l a v o r a t o i n u n a s e r i e d i t a v o l i d i c o n f r o n t o s t r a t e g i c o . I l a v o r i h a n n o a t t r a v e r s a t o l ’ i n t e r o e c o s i s t e m a d e l l a s p a c e e c o n o m y , e s p l o r a n d o u n a m p i o v e n t a g l i o d i q u e s t i o n i c e n t r a l i p e r l o s v i l u p p o f u t u r o d e l s e t t o r e i t a l i a n o e d e u r o p e o . U n p r i m o a p p r o f o n d i m e n t o h a r i g u a r d a t o i p r o c e s s i n o r m a t i v i i n E u r o p a e i n I t a l i a , t e m a c h e h a u n i t o g l i a r g o m e n t i c o n n e s s i a l c o n t e s t o r e g o l a t o r i o e u r o p e o e a l l a n u o v a l e g g e n a z i o n a l e s u l l o s p a z i o , t o c c a n d o l ’ e v o l u z i o n e d e l l o ' S p a c e A c t U e ' , l a d e f i n i z i o n e d i s t a n d a r d c o n d i v i s i e i l c o m p l e t a m e n t o d e l q u a d r o l e g i s l a t i v o n a z i o n a l e , e l e m e n t i d e t e r m i n a n t i p e r f a v o r i r e l ’ i n g r e s s o d i n u o v i o p e r a t o r i d i m e r c a t o e c o n s o l i d a r e l a c o m p e t i t i v i t à i n d u s t r i a l e d e l n o s t r o P a e s e . U n s e c o n d o f i l o n e s i è c o n c e n t r a t o s u g l i i n v e s t i m e n t i e i m o d e l l i d i f i n a n z i a m e n t o , a p p r o f o n d e n d o l ’ a c c e s s o a l c a p i t a l e e i l c o i n v o l g i m e n t o d e l l a f i n a n z a i n u n s e t t o r e i n f o r t e e s p a n s i o n e , c a r a t t e r i z z a t o d a l l ’ i n g r e s s o c r e s c e n t e d i a t t o r i p r i v a t i e d a l l ’ e m e r g e r e d i s i n e r g i e t r a m o n d o p r o d u t t i v o , v e n t u r e c a p i t a l e i s t i t u z i o n i . I l c o n f r o n t o h a e v i d e n z i a t o c o m e l a d i s p o n i b i l i t à d i s t r u m e n t i f i n a n z i a r i a d e g u a t i e d i p a r t n e r s h i p i n n o v a t i v e s i a e s s e n z i a l e p e r s o s t e n e r e l a c r e s c i t a d e l c o m p a r t o n e i p r o s s i m i a n n i . S i è d i s c u s s o p o i d e l c a p i t a l e u m a n o , d e l l e c o m p e t e n z e e d e l l a f o r m a z i o n e a v a n z a t a n e c e s s a r i e a s o s t e n e r e l ’ i n n o v a z i o n e i n d u s t r i a l e , n o n c h é d e l l e s t r a t e g i e p e r s t i m o l a r e l a p a r t e c i p a z i o n e f e m m i n i l e e r i d u r r e i l m i s m a t c h t r a d o m a n d a d i p r o f e s s i o n i s t i a l t a m e n t e s p e c i a l i z z a t i e o f f e r t a f o r m a t i v a . U n a p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e è s t a t a d e d i c a t a a l l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l e n u o v e g e n e r a z i o n i , p r o t a g o n i s t e d e l f u t u r o d e l l a s p a c e e c o n o m y . A m p i o s p a z i o è s t a t o r i s e r v a t o a l l e o p p o r t u n i t à p e r l e i m p r e s e n o - s p a c e e a l l o s v i l u p p o d i u n p a r t e n a r i a t o p u b b l i c o - p r i v a t o c h e f a v o r i s c a l a c i r c o l a z i o n e d e l l ’ i n n o v a z i o n e e l ’ a d o z i o n e d i s o l u z i o n i s a t e l l i t a r i n e i s e t t o r i d e l l ’ a g r i c o l t u r a , d e l l a m o b i l i t à , d e l l a s a n i t à d i g i t a l e , d e l l e t e l e c o m u n i c a z i o n i e d e i s e r v i z i p u b b l i c i e s s e n z i a l i . T e m i c h e t r o v a n o f o r t e r i s c o n t r o n e l l o s c e n a r i o m o n d i a l e d e l i n e a t o d a l l e a z i e n d e e d a g l i i n v e s t i t o r i a t t i v i n e l l a n e w s p a c e e c o n o m y . N o n s o n o m a n c a t i a p p r o f o n d i m e n t i d e d i c a t i a g l i a s p e t t i s e c u r i t a r i d e l d o m i n i o s p a z i a l e , c o n r i f e r i m e n t o a l l a c y b e r s e c u r i t y o r b i t a l e e t e r r e s t r e , a l l a p r o t e z i o n e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e c r i t i c h e e a l l e n u o v e s f i d e s t r a t e g i c h e l e g a t e a l m i l i t a r i z a t i o n o f s p a c e . I l d i b a t t i t o h a c o n f e r m a t o c o m e l a s i c u r e z z a d e l l o s p a z i o s i a o g g i u n e l e m e n t o i m p r e s c i n d i b i l e d e l l a c o m p e t i t i v i t à e c o n o m i c a e d e l l a s o v r a n i t à n a z i o n a l e . N e l q u a d r o d e l l a r a s s e g n a , è s t a t o i n f i n e a n a l i z z a t o i l r u o l o d e i t e r r i t o r i e d e i d i s t r e t t i t e c n o l o g i c i r e g i o n a l i , v e r i m o t o r i d i i n n o v a z i o n e e c o m p e t i t i v i t à p e r l a f i l i e r a a e r o s p a z i a l e , e i l c o n t r i b u t o d e l l e s t a r t u p a d a l t a i n t e n s i t à t e c n o l o g i c a , n u o v e p r o t a g o n i s t e d i u n m e r c a t o i n p i e n a t r a s f o r m a z i o n e . L a c o n c l u s i o n e d e i l a v o r i è s t a t a a f f i d a t a , n e l p o m e r i g g i o , a l l ’ a s s e m b l e a p l e n a r i a : u n m o m e n t o d i c o n f r o n t o c o n d i v i s o , a p e r t o a t u t t e l e c o m p o n e n t i d e l s i s t e m a P a e s e d e l l o s p a z i o , f i n a l i z z a t o a r a c c o g l i e r e g l i i n d i r i z z i s t r a t e g i c i e m e r s i n e l l e s e s s i o n i t e m a t i c h e e a d e f i n i r e u n a v i s i o n e c o m u n e d i l u n g o p e r i o d o p e r i l c o m p a r t o . L a p l e n a r i a h a r a p p r e s e n t a t o i l p u n t o d i s i n t e s i d i u n p e r c o r s o c h e , n e l l a s c i a d e l l a p r i m a e d i z i o n e , i n t e n d e t r a d u r r e p r o p o s t e e i d e e i n a z i o n i c o n c r e t e p e r l a c r e s c i t a d e l s e t t o r e . N e l c o r s o d e l l a g i o r n a t a s o n o i n t e r v e n u t i r a p p r e s e n t a n t i d e l l e i s t i t u z i o n i n a z i o n a l i e l o c a l i , d e l m o n d o a c c a d e m i c o e d e l l ’ i n d u s t r i a , r i b a d e n d o l a n e c e s s i t à d i c o n t i n u a r e a i n v e s t i r e i n r i c e r c a , i n n o v a z i o n e , c a p i t a l e u m a n o e c o m p e t i t i v i t à p e r m a n t e n e r e e r a f f o r z a r e l a l e a d e r s h i p d e l l ’ I t a l i a n e l l o s c e n a r i o i n t e r n a z i o n a l e . G l i S t a t i g e n e r a l i d e l l a S p a c e e c o n o m y 2 0 2 5 s o n o r e a l i z z a t i i n c o l l a b o r a z i o n e c o n I n r e t e , P w C I t a l i a , S e e L a b S d a B o c c o n i e A s i , c o n i l s u p p o r t o d i R e g i o n e L a z i o , R e g i o n e L o m b a r d i a , R e g i o n e P i e m o n t e , P o l i t e c n i c o d i M i l a n o , C o n f i n d u s t r i a , A s s o l o m b a r d a , A i a d , A s a s , A p a s , e c o n i l s o s t e g n o d e l l e a z i e n d e s p o n s o r A m a z o n , A r g o t e c , C a s s a d e p o s i t i e p r e s t i t i , F o n d a z i o n e f i e r a M i l a n o , L e o n a r d o , P w C I t a l i a , R i n a , T e l e s p a z i o , T h a l e s A l e n i a S p a c e I t a l i a e Z o p p a s I n d u s t r i e s , c h e a f f i a n c a n o I p s e n e l l a p r o m o z i o n e e n e l c o n s o l i d a m e n t o d e l l a l e a d e r s h i p i t a l i a n a n e l l a n e w s p a c e e c o n o m y , e c o n l a c o l l a b o r a z i o n e d e i m e d i a p a r t n e r F o r t u n e I t a l i a , A d n k r o n o s e A i r P r e s s . " G l i S t a t i g e n e r a l i d e l l a S p a c e e c o n o m y - a f f e r m a M a s s i m o C l a u d i o C o m p a r i n i , m a n a g i n g d i r e c t o r d e l l a d i v i s i o n e S p a z i o d i L e o n a r d o - r a p p r e s e n t a n o u n m o m e n t o f o n d a m e n t a l e p e r r i f l e t t e r e s u l l o s t a t o d e l l e a t t i v i t à s p a z i a l i i n I t a l i a e s u l r u o l o d e l n o s t r o P a e s e n e l c o n t e s t o e u r o p e o e i n t e r n a z i o n a l e . L e o n a r d o c o n s i d e r a l o s p a z i o u n o d e i p i l a s t r i d e l p r o p r i o p i a n o i n d u s t r i a l e e u n m o t o r e d i i n n o v a z i o n e e c o m p e t i t i v i t à p e r l ’ i n t e r o s i s t e m a n a z i o n a l e , a t t r a v e r s o l e p r o p r i e p a r t e c i p a t e T e l e s p a z i o , T h a l e s A l e n i a S p a c e , e - G e o s e A l t e c , e c o n i l c o i n v o l g i m e n t o d e l l a f i l i e r a n a z i o n a l e , r i c c a o g g i d i p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e e s t a r t u p a d a l t o t a s s o d i i n n o v a z i o n e . I l s u p p o r t o d e l l e i s t i t u z i o n i a l d o m i n i o s p a z i a l e e l ' i m p o r t a n z a d e l l ' e c o s i s t e m a n a z i o n a l e c h i a m a n o L e o n a r d o a l l a r e s p o n s a b i l i t à d i c o n s o l i d a r e i l p r o p r i o r u o l o d i l e a d e r n e l s e t t o r e s p a z i a l e e u r o p e o , c o n t r i b u e n d o a r a f f o r z a r e l a p o s i z i o n e d e l l ’ I t a l i a a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e " . " L ’ I t a l i a - s o t t o l i n e a A l e s s a n d r o G r a n d i n e t t i , p a r t n e r d i P w C I t a l i a e C l i e n t s & M a r k e t s L e a d e r - è e n t r a t a c o n d e c i s i o n e n e l l a n u o v a s t a g i o n e d e l l ’ i n d u s t r i a a e r o s p a z i a l e . N e l 2 0 2 4 l e s t a r t u p i t a l i a n e d e l s e t t o r e h a n n o r a c c o l t o c i r c a 1 7 0 m i l i o n i d i d o l l a r i e s e m p r e p i ù a z i e n d e ‘ n o n s p a z i a l i ’ r i c o n o s c o n o l o s p a z i o c o m e u n a l e v a s t r a t e g i c a s u c u i i n v e s t i r e e a p p r o f o n d i r e " . L o s p a z i o , r i m a r c a S i m o n e t t a D i P i p p o , d i r e t t r i c e S p a c e e c o n o m y e v o l u t i o n L a b S d a B o c c o n i s c h o o l o f m a n a g e m e n t - e v o l v e p i ù i n f r e t t a d e i m o d e l l i f i n a n z i a r i c h e d o v r e b b e r o s o s t e n e r l o . S e r v o n o c a p i t a l i p a z i e n t i , v i s i o n e s t r a t e g i c a e s t r u m e n t i a d a t t i a s f i d e d i l u n g o p e r i o d o . I l S e e L a b d i S d a B o c c o n i g u a r d a a l l e e v o l u z i o n i d e l l a s p a c e e c o n o m y c e r c a n d o a n c h e d i p r o m u o v e r e u n e c o s i s t e m a f i n a n z i a r i o c h e r i c o n o s c a l o s p a z i o c o m e a s s e t s t r a t e g i c o p e r l a c o m p e t i t i v i t à d e l P a e s e e l a s i c u r e z z a . G l i S t a t i g e n e r a l i d e l l a S p a c e e c o n o m y , a i q u a l i a b b i a m o c o n t r i b u i t o s i n d a l l a p r i m a e d i z i o n e , c o s t i t u i s c o n o l a s e d e n a t u r a l e d o v e d i b a t t e r e i t e m i d e l f u t u r o d e l l o s p a z i o i n I t a l i a , a n c h e g u a r d a n d o a d u n a f i n a n z a p i ù a l l i n e a t a a l f u t u r o d e l s e t t o r e " . " A c c o m p a g n a r e q u e s t o p e r c o r s o - c o n c l u d e l ' a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i I n r e t e , S i m o n e D a t t o l i - s i g n i f i c a f a v o r i r e l a n a s c i t a d i n u o v e s i n e r g i e t r a p u b b l i c o e p r i v a t o , v a l o r i z z a n d o l e c o m p e t e n z e e l e e c c e l l e n z e i t a l i a n e c h e s t a n n o c o n t r i b u e n d o a s c r i v e r e i l f u t u r o d e l l o s p a z i o " .