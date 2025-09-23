M i l a n o - 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - D e b u t t a o g g i a M i l a n o , 2 3 s e t t e m b r e 2 0 2 5 , l a ' C o l o r f u t u r e p a r a d e ' , l a p r i m a p a r a t a u r b a n a . P r o m o s s a d a F e l i c i a , b r a n d d i A n d r i a n i , S o c i e t à B e n e f i t , c o n l a p a r t e c i p a z i o n e d i W w f I t a l i a , L e g a m b i e n t e , K y o t o C l u b e i G r e e n H e r o e s , l ' e v e n t o r a p p r e s e n t a u n m o m e n t o u n i c o d i c o n v e r g e n z a t r a c i t t a d i n i , a s s o c i a z i o n i e i m p r e s e p e r c o n f r o n t a r s i s u i t e m i c r u c i a l i d e l n o s t r o f u t u r o . A t t e s i s s i m o è i l l i v e s h o w d e l m u s i c i s t a i n t e r n a z i o n a l e J i m m y S a x , c h e g u i d e r à l a p a r a t a c o n i l s u o s a s s o f o n o i n s i e m e a 3 0 0 p e r f o r m e r , e s a r à p r o t a g o n i s t a d i u n c o n c e r t o a p e r t o a t u t t i a l l a b i b l i o t e c a d e g l i A l b e r i d i M i l a n o . L a ' C o l o r f u t u r e p a r a d e ' v u o l e r i p o r t a r e l a s o s t e n i b i l i t à a l c e n t r o d e l d i b a t t i t o p u b b l i c o i n u n m o m e n t o c r u c i a l e e d e c i s i v o u s a n d o u n l i n g u a g g i o c a p a c e d i r a g g i u n g e r e e c o i n v o l g e r e u n p u b b l i c o a m p i o . " C o n i l n o s t r o b r a n d F e l i c i a - d i c h i a r a M i c h e l e A n d r i a n i , P r e s i d e n t e e C e o d i A n d r i a n i - a b b i a m o v o l u t o e s s e r e p r o m o t o r i d i q u e s t a i n i z i a t i v a p e r d a r e s p a z i o a u n a n u o v a c u l t u r a d e l l ’ i m p a t t o . L a p a r a t a è l a d i m o s t r a z i o n e c o n c r e t a c h e u n ’ i m p r e s a p u ò , e o g g i d e v e , m e t t e r s i a l s e r v i z i o d e l b e n e c o m u n e e f a r s i p r o m o t o r e d e l l ’ i n t e r e s s e c o l l e t t i v o " . L ’ e v e n t o v e d e l a p a r t e c i p a z i o n e d e l l e p r i n c i p a l i a s s o c i a z i o n i i t a l i a n e i m p e g n a t e d a a n n i s u l l e g r a n d i s f i d e a m b i e n t a l i e s o c i a l i . C o m e a f f e r m a E v a A l e s s i , S u s t a i n a b i l i t y M a n a g e r W w f I t a l i a , " I l n o s t r o t e m p o h a b i s o g n o d i i n i z i a t i v e c o m e q u e s t a . O g g i c i t r o v i a m o d i f r o n t e a d u n a e m e r g e n z a g l o b a l e e n o n d o b b i a m o a b b a s s a r e l a g u a r d i a : a b b i a m o g i à o l t r e p a s s a t o 7 d e i 9 P l a n e t a r y B o u n d a r i e s , n e l 2 0 2 4 è s t a t a s u p e r a t a l a s o g l i a d i 1 , 5 g r a d i d i r i s c a l d a m e n t o g l o b a l e r i s p e t t o a l l ’ e r a p r e i n d u s t r i a l e , i l 7 5 % d e l l a s u p e r f i c i e t e r r e s t r e n o n c o p e r t a d a g h i a c c i o r i s u l t a s i g n i f i c a t i v a m e n t e a l t e r a t a e l e p o p o l a z i o n i g l o b a l i d i a n i m a l i s e l v a t i c i s o n o d i m i n u i t e d e l 7 3 % " . N e l c o r s o d e l l a g i o r n a t a , a l l a B i b l i o t e c a d e g l i A l b e r i d i M i l a n o , s i t e r r à u n t a l k p u b b l i c o c h e a v r à c o m e p r o t a g o n i s t i M i c h e l e A n d r i a n i , E v a A l e s s i ( c o n l a p r e s e n t a z i o n e d e g l i u l t i m i d a t i s u l l e p l a n e t a r y b o u n d a r i e s ) , F r a n c e s c o F e r r a n t e ( K y o t o C l u b ) , A n g e l o G e n t i l i ( L e g a m b i e n t e ) e G i u s e p p e M o r i c i ( m a n a g e r e a u t o r e ) . A l c e n t r o e m e r g e i l M a n i f e s t o “ M o v e f o r M o r e ” e i s u o i q u a t t r o p i l a s t r i : B i o d i v e r s i t à , B e n e s s e r e , I n c l u s i v i t à e S o s t e n i b i l i t à . U n a d i c h i a r a z i o n e d i i n t e n t i c o l l e t t i v a c o m e v i s i o n e c o m u n e e b u s s o l a p e r i l f u t u r o ; u n i n v i t o a d a s s u m e r e r e s p o n s a b i l i t à i n d i v i d u a l i e c o l l e t t i v e , s o t t o l i n e a n d o i l r u o l o d e l l e i m p r e s e n e l g u i d a r e i l c a m b i a m e n t o . O l t r e a l l a p a r t e c i p a z i o n e d e l s a s s o f o n i s t a i n t e r n a z i o n a l e J i m m y S a x , s u l p a l c o a n c h e i l m a e s t r o d ' o r c h e r s t r a V i n c e n z o S o r r e n t i n o , c h e i n s i e m e a l l a S y m p h o n i c D a n c e O r c h e s t a d a r a n n o v i t a a u n ' e s p l o s i o n e d i r i t m o c a p a c e d i t r a s f o r m a r e i n m u s i c a l a f o r z a d e l m o v i m e n t o e l a g i o i a d e l l a p a r t e c i p a z i o n e . S e c o n d o i l m u s i c i s t a J i m m y S a x " L a m u s i c a - s o t t o l i n e a - è u n l i n g u a g g i o u n i v e r s a l e , c a p a c e d i u n i r e l e p e r s o n e o l t r e l e p a r o l e . V i v r e m o i n s i e m e u n a p e r f o r m a n c e i n e d i t a e d e s t r e m a m e n t e c o i n v o l g e n t e , c o n l a g i o i a e l ’ a l l e g r i a c o m e f i l o c o n d u t t o r e . P e r m e - c o n c l u d e i l m u s i c i s t a - s a r à e m o z i o n a n t e f a r p a r t e d i u n a v i b r a z i o n e c o n d i v i s a e d è u n p r i v i l e g i o c o n t r i b u i r e a u n e v e n t o c h e p a r l a d i c a m b i a m e n t o e d e l f u t u r o d e l n o s t r o P i a n e t a ” .