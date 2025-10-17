R o m a , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L a G i u s t i z i a a m m i n i s t r a t i v a o t t i e n e u n n u o v o p r e s t i g i o s o r i c o n o s c i m e n t o p e r l ’ e c c e l l e n z a n e l l a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e : i l ' C o m o L a k e A w a r d 2 0 2 5 ' , c o n f e r i t o n e l l ’ a m b i t o d e l D i g i t a l I n n o v a t i o n F o r u m , e v e n t o d i r i l i e v o i n t e r n a z i o n a l e d e d i c a t o a l l e p o l i t i c h e , a l l e t e c n o l o g i e e a l l e s t r a t e g i e p e r l a t r a n s i z i o n e d i g i t a l e . D o p o i l P r e m i o A g e n d a D i g i t a l e 2 0 2 4 , c o n f e r i t o d a l l ’ O s s e r v a t o r i o d e l P o l i t e c n i c o d i M i l a n o , q u e s t o n u o v o r i c o n o s c i m e n t o c o n f e r m a l a c o n t i n u i t à d e l p e r c o r s o d i i n n o v a z i o n e i n t r a p r e s o , n e l q u a l e l a P i a t t a f o r m a d i B u s i n e s s I n t e l l i g e n c e e I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e r a p p r e s e n t a u n m o d e l l o a v a n z a t o d i i n t e g r a z i o n e t e c n o l o g i c a e g o v e r n a n c e p u b b l i c a . I l S e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l l a G i u s t i z i a a m m i n i s t r a t i v a , p r e s i d e n t e d i S e z i o n e d e l C o n s i g l i o d i S t a t o G i u l i o C a s t r i o t a S c a n d e r b e g , r i c e v e n d o i l p r e m i o , h a s o t t o l i n e a t o : “ Q u e s t o r i c o n o s c i m e n t o c o n s o l i d a u n p e r c o r s o c h e l a G i u s t i z i a a m m i n i s t r a t i v a p o r t a a v a n t i c o n c o e r e n z a e r e s p o n s a b i l i t à , g r a z i e a n c h e a l l a p r e z i o s a s i n e r g i a e a l c o s t a n t e a p p o r t o d e l D i p a r t i m e n t o p e r l a T r a s f o r m a z i o n e D i g i t a l e d e l l a P r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o d e i M i n i s t r i . I l n o s t r o m o d e l l o è g u a r d a t o c o n c r e s c e n t e i n t e r e s s e a n c h e a l l ’ e s t e r o , p e r c h é d i m o s t r a c h e s i p u ò i n n o v a r e p r e s e r v a n d o i v a l o r i f o n d a n t i d i i n d i p e n d e n z a , t r a s p a r e n z a e a f f i d a b i l i t à . N o n c i s i a m o l i m i t a t i a c r e a r e s t r u t t u r e d i c o o r d i n a m e n t o o a c o n d u r r e a t t i v i t à l a b o r a t o r i a l i , n é c i s i a m o a f f i d a t i a s o l u z i o n i e s t e r n e . A b b i a m o s v i l u p p a t o a r c h i t e t t u r e i n f o r m a t i c h e p r o g e t t a t e e r e a l i z z a t e a l l ’ i n t e r n o d e l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e , c o n t e c n o l o g i e d i u l t i m a g e n e r a z i o n e , p e n s a t e p e r i n c i d e r e c o n c r e t a m e n t e s u i p r o c e s s i e p e r s u p p o r t a r e , n o n s o s t i t u i r e , – l ’ a t t i v i t à d e l g i u d i c e " . " I l p r o g e t t o , o g g i i n f a s e d i i n t e g r a z i o n e c o n i l S i s t e m a i n f o r m a t i v o d e l l a G i u s t i z i a a m m i n i s t r a t i v a , s i i n s e r i s c e i n u n p i ù a m p i o p r o g r a m m a d i m o d e r n i z z a z i o n e d e i p o r t a l i e d e g l i a p p l i c a t i v i , v o l t o a r e n d e r e i l s i s t e m a s e m p r e p i ù e f f i c i e n t e , s i c u r o e i n t e g r a t o . È i l r i s u l t a t o d i u n a p p r o c c i o p r a g m a t i c o e c a u t o , f o n d a t o s u l l a c o l l a b o r a z i o n e t r a m a g i s t r a t i , p e r s o n a l e i n t e r n o e p a r t n e r q u a l i f i c a t i , c h e c i c o n s e n t e o g g i d i c o n t r i b u i r e i n m o d o a u t o r e v o l e a l d i b a t t i t o s u l l ’ u s o e t i c o e s o s t e n i b i l e d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e n e l l a g i u s t i z i a - h a a g g i u n t o - D e s i d e r o e s p r i m e r e l a m i a p i ù s i n c e r a g r a t i t u d i n e a l P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d i S t a t o , c h e c o n v i s i o n e e f i d u c i a s o s t i e n e c o s t a n t e m e n t e q u e s t o p r o c e s s o d i i n n o v a z i o n e . I n n o v a r e s u l l a b a s e d i u n a v i s i o n e s t r a t e g i c a a t t e n t a m e n t e p o n d e r a t a , c o s t r u i r e c o n m e t o d o e c o n d i v i d e r e c o n r e s p o n s a b i l i t à : q u e s t a è l a v i a i t a l i a n a d e l l a G i u s t i z i a a m m i n i s t r a t i v a v e r s o i l f u t u r o " .