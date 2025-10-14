C e r n o b b i o , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - N a s c e o g g i , n e l l a c o r n i c e d e l D i g i t a l I n n o v a t i o n F o r u m 2 0 2 5 , q u e l l o c h e p r o m e t t e d i e s s e r e i l " p i ù p o t e n t e h u b q u a n t i s t i c o a l m o n d o " , d a r e a l i z z a r e i n I t a l i a . C o s ì i m e m b r i f o n d a t o r i d e s c r i v o n o Q - A l l i a n c e , i n i z i a t i v a f r u t t o d i u n m e m o r a n d u m c o n g i u n t o s i g l a t o d a d u e s o c i e t à s t a t u n i t e n s i : I o n Q , l a p i ù g r a n d e c o m p a g n i a a l m o n d o d i c a l c o l o q u a n t i s t i c o , e D - W a v e , l e a d e r n e i s i s t e m i , s o f t w a r e e s e r v i z i d i c a l c o l o q u a n t i s t i c o e p r i m o f o r n i t o r e c o m m e r c i a l e d i c o m p u t e r q u a n t i s t i c i a l m o n d o . L ' i n i z i a t i v a , a c u i p a r t e c i p a n o a n c h e s c i e n z i a t i i n d i p e n d e n t i e c h e g o d e d e l s u p p o r t o d e l l e a u t o r i t à i s t i t u z i o n a l i i t a l i a n e , m i r a a c r e a r e i n L o m b a r d i a u n e c o s i s t e m a d i c a l c o l o q u a n t i s t i c o a l l ' a v a n g u a r d i a d e l s e t t o r e , r e n d e n d o l o a p e r t o , r e s p o n s a b i l e e s o s t e n i b i l e . O b i e t t i v o d i Q - A l l i a n c e è q u e l l o d i r e a l i z z a r e u n ' i n f r a s t r u t t u r a d i r i l e v a n z a g l o b a l e , g a r a n t e n d o l ' a c c e s s i b i l i t à a l l a c o m u n i t à s c i e n t i f i c a i t a l i a n a , a l m o n d o a c c a d e m i c o e a l l ' i n d u s t r i a , e p r o m u o v e n d o i l c o i n v o l g i m e n t o d i g i o v a n i r i c e r c a t o r i a t t r a v e r s o b o r s e d i s t u d i o , t i r o c i n i e p r o g r a m m i d i f o r m a z i o n e . I p a r t e c i p a n t i s i s o n o i m p e g n a t e a i m p i e g a r e q u e s t a p i a t t a f o r m a p e r u s i e s c l u s i v a m e n t e c i v i l i , s o s t e n i b i l i e d e t i c a m e n t e r e s p o n s a b i l i . P e r i l s o t t o s e g r e t a r i o d i S t a t o a l D i g i t a l e , A l e s s i o B u t t i , l ' i n i z i a t i v a - r a d i c a t a n e l q u a d r o s t r a t e g i c o d e l g o v e r n o i t a l i a n o p e r l e t e c n o l o g i e d i g i t a l i e q u a n t i s t i c h e - n o n è s o l o u n a p i e t r a m i l i a r e t e c n o l o g i c a , m a a n c h e u n m o d e l l o d i i n n o v a z i o n e a p e r t a e d i c o o p e r a z i o n e , c h e s i m b o l e g g i a l a l e a d e r s h i p d e l l ' I t a l i a n e l l a t r a n s i z i o n e q u a n t i s t i c a e u r o p e a . L ' i n i z i a t i v a s i p o n e l o s c o p o d i " s u p p o r t a r e l a m i s s i o n e d e l l ' I t a l i a d i d i v e n t a r e u n l e a d e r g l o b a l e n e l c a l c o l o q u a n t i s t i c o " , h a s p i e g a t o i l c e o d i D - W a v e A l a n B a r a t z , a m a r g i n e d e l l ' e v e n t o s o p r a n n o m i n a t o C o m o L a k e . " D i c o n s e g u e n z a , n o i , i n s i e m e a g l i a l t r i m e m b r i d e l l ' a l l e a n z a , c o l l a b o r e r e m o a r i c e r c h e r i v o l u z i o n a r i e p e r s f r u t t a r e i l c a l c o l o q u a n t i s t i c o n e l l ' i n n o v a z i o n e i n d u s t r i a l e e n e l l ' u s o d e l c a l c o l o q u a n t i s t i c o . E , m o l t o i m p o r t a n t e , f o r m e r e m o u n a f o r z a l a v o r o s p e c i a l i z z a t a n e l s e t t o r e q u a n t i s t i c o q u i i n I t a l i a " . D - W a v e è i n u n a p o s i z i o n e d i v a n t a g g i o p e r s u p p o r t a r e q u e s t a i n i z i a t i v a , p r o s e g u e , i n q u a l i t à d i " p r i m a e u n i c a a z i e n d a d i c a l c o l o q u a n t i s t i c o c o m m e r c i a l e " , i c u i c o m p u t e r q u a n t i s t i c i s o n o g i à u t i l i z z a t i o g g i d a l l e a z i e n d e c o m e p a r t e d e l l e l o r o o p e r a z i o n i e i n g r a d o d i a f f r o n t a r e i n p o c h i m i n u t i p r o b l e m i c h e i c a l c o l a t o r i c l a s s i c i i m p i e g h e r e b b e r o c e n t i n a i a d i m i g l i a i a d i a n n i a r i s o l v e r e . I l B e l p a e s e h a d u n q u e l a p o t e n z i a l i t à d i g u i d a r e u n " R i n a s c i m e n t o q u a n t i s t i c o " c o s ì c o m e h a g u i d a t o q u e l l o o r i g i n a l e , s e c o n d o N i c c o l ò D e M a s i , p r e s i d e n t e e a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i I o n Q . L ' a z i e n d a s t a t u n i t e n s e " è q u i p e r i n v e s t i r e i n I t a l i a e i n L o m b a r d i a , è q u i p e r c r e a r e p o s t i d i l a v o r o , n e l l ' a m b i t o d e l l a c r e a z i o n e d i a p p l i c a z i o n i c h e a l i m e n t e r a n n o o g n i s e g m e n t o d e l l a g r a n d e i n d u s t r i a , d a l l a d i f e s a a l l ' a g r i c o l t u r a , d a l l ' a u t o m o t i v e a l l a s a n i t à . N o n c ' è u n p e z z o d e l l ' e c o n o m i a i t a l i a n a c h e n o n s a r à a c c e l e r a t o a t t r a v e r s o l ' h a r d w a r e , l a t e c n o l o g i a e l e s o l u z i o n i d i I o n Q " , s p i e g a a l l ' e v e n t o d i C e r n o b b i o . I l l a n c i o d i Q - A l l i a n c e è u n m o m e n t o " s t o r i c o " , a g g i u n g e D e M a s i , p e r c h é t r a q u a l c h e a n n o " g u a r d e r e m o i n d i e t r o a q u e s t o m o m e n t o e r i c o n o s c e r e m o c h e t u t t o è i n i z i a t o q u i " .