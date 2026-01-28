R o m a , 2 8 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L a S c l e r o s i l a t e r a l e a m i o t r o f i c a ( S l a ) n o n s o t t r a e s o l o l a f o r z a m u s c o l a r e e i l m o v i m e n t o : 3 p a z i e n t i s u 4 c o n v i v o n o i n f a t t i c o n l a d i s f a g i a , l a d i f f i c o l t à a d e g l u t i r e , e f i n i s c o n o p e r p e r d e r e i l g u s t o p e r i l c i b o e i l p i a c e r e d i c o n d i v i d e r e i p a s t i . L a v i d e o s e r i e " A c e n a c o n l a S l a " – p r o m o s s a d a A i s l a e S l a f o o d c o n i l c o n t r i b u t o s c i e n t i f i c o d e i C e n t r i c l i n i c i N e m o e i l s u p p o r t o n o n c o n d i z i o n a n t e d i Z a m b o n – r a c c o n t a l e s t o r i e f u o r i m e n u d i M a i s , C a t i a e S t e f a n o p e r t r a s f o r m a r e l a t a v o l a d a o s t a c o l o i n g o m b r a n t e a s i m b o l o d i c o r a g g i o e r e s i s t e n z a p e r g l i o l t r e 6 m i l a i t a l i a n i c h e c o n v i v o n o c o n q u e s t a m a l a t t i a n e u r o d e g e n e r a t i v a r a r a e p r o g r e s s i v a . N e i t r e e p i s o d i , d i s p o n i b i l i s u i c a n a l i s o c i a l e s u l s i t o e d i A i s l a e d i S l a f o o d , i p r o t a g o n i s t i p a r t o n o d a l l o r o p i a t t o d e l c u o r e e c o n d i v i d o n o l e p a s s i o n i d i u n a v i t a , l e d i f f i c o l t à q u o t i d i a n e , i s o g n i o l t r e l a m a l a t t i a . L a v i d e o s e r i e - d a o g g i d i s p o n i b i l e s u i s i t i d i A i s l a e S l a f o o d - è d e d i c a t a a l m a e s t r o M a i s N o u r i e v , b a l l e r i n o e c o r e o g r a f o d i f a m a i n t e r n a z i o n a l e r e c e n t e m e n t e s c o m p a r s o , c h e r a c c o n t a l ’ a m o r e p e r l ’ I t a l i a e p e r l a d a n z a e c o m e l u i c o n t i n u i - n o n o s t a n t e l a S l a – a " s o g n a r e i l m o v i m e n t o e p e n s a r e n u o v e c o r e o g r a f i e " . T r a i p r o t a g o n i s t i d i " A c e n a c o n l a S l a " c ’ è p o i C a t i a , c h e c o n d i v i d e l a s u a g r a n d e p a s s i o n e p e r i l c a n t o e s p i e g a , c o n o r g o g l i o , d i c o m e d o p o l a d i a g n o s i s i a r i u s c i t a a t r a s f o r m a r e " l a s u a d i s a b i l i t à n e l l a s u a p i ù g r a n d e a b i l i t à " . I n f i n e S t e f a n o , a p p a s s i o n a t o d i a s t r o n o m i a e d i m o n t a g n a , p a r l a d e l s u o s o g n o d i d o c u m e n t a r e u n a n u o v a e c l i s s i s o l a r e e c o n f e s s a – c o n i l s o r r i s o – l a n o s t a l g i a d e g l i s c a r p o n i e d e l l e c a m m i n a t e i n v e t t a . O g n i s t o r i a p a r t e d a u n p i a t t o d e l c u o r e : l a p i z z a d i M a i s , g l i s p a g h e t t i a l l a c h i t a r r a d i C a t i a e q u e l l i a l l e v o n g o l e d i S t e f a n o . C o s ì , i n o g n i p u n t a t a , l o c h e f R o b e r t o C a r c a n g i u , p r e s i d e n t e A s s o c i a z i o n e p r o f e s s i o n a l e c u o c h i i t a l i a n i , v i c e p r e s i d e n t e S l a f o o d e d i r e t t o r e d i d a t t i c o C o n g u s t o I n s t i t u t e , r e i n t e r p r e t a q u e s t e r i c e t t e i n u n a v e r s i o n e a c o n s i s t e n z a m o d i f i c a t a a d a t t a a n c h e a c h i h a l a d i s f a g i a . O g n i p u n t a t a è p o i a r r i c c h i t a d a l c o m m e n t o d i D a v i d e R a f a n e l l i , p r e s i d e n t e d i S l a f o o d e c o n s i g l i e r e n a z i o n a l e d i A i s l a , e d a l c o n t r i b u t o s c i e n t i f i c o d e l l a n e u r o l o g a F e d e r i c a C e r r i , r e f e r e n t e a r e a S l a C e n t r o C l i n i c o N e m o d i M i l a n o e m e m b r o C o m m i s s i o n e m e d i c o s c i e n t i f i c a d i A i s l a . S e c o n d o R a f a n e l l i l a S l a è u n a " l a d r a d i s o g n i , p e r c h é s t r a v o l g e l a v i t a e s o t t r a e i l f u t u r o d e l l e p e r s o n e . I o s t e s s o h o c a p i t o c h e p e r c o n v i v e r e a l m e g l i o c o n l a m a l a t t i a è f o n d a m e n t a l e c o n c e n t r a r s i s u l p r e s e n t e e t r o v a r e n u o v i s t i m o l i n e l l a q u o t i d i a n i t à . L e s t o r i e p r o t a g o n i s t e d i ' A c e n a c o n l a S l a ' t e s t i m o n i a n o p r o p r i o q u e s t o e s o n o e s e m p i d i r e s i l i e n z a e d i c o r a g g i o , o l t r e l a m a l a t t i a " . " L a d i a g n o s i d i S l a – a g g i u n g e C e r r i – è i m p e g n a t i v a p e r i l p a z i e n t e e p e r l a s u a f a m i g l i a : l e c o n s e g u e n z e d e l l a m a l a t t i a s o n o m o l t e e d r a m m a t i c h e . I l c o m p i t o d i n o i n e u r o l o g i è c e r c a r e d i g a r a n t i r e u n a d i m e n s i o n e d i c u r a m u l t i d i s c i p l i n a r e , c a p a c e d i a s s i s t e r e i l p a z i e n t e n e i s u o i b i s o g n i , m a a n c h e d i c o s t r u i r e , i n s i e m e c o n l u i e i s u o i c a r i , u n a q u o t i d i a n i t à i l p i ù p o s s i b i l e a u t o n o m a e d i g n i t o s a " . L a v i d e o s e r i e n a s c e d a l l a c o l l a b o r a z i o n e t r a a s s o c i a z i o n i p a z i e n t i , r e a l t à s c i e n t i f i c h e e a z i e n d a c o n l ’ o b i e t t i v o d i a l z a r e i r i f l e t t o r i s u u n a p a t o l o g i a d a l f o r t e i m p a t t o . " A b b i a m o v o l u t o m e t t e r e l a t a v o l a a l c e n t r o d i q u e s t o p r o g e t t o - d i c h i a r a R o s s e l l a B a l s a m o , M e d i c a l A f f a i r s & R e g u l a t o r y Z a m b o n I t a l i a e S v i z z e r a - p e r t r a s f o r m a r l a d a o s t a c o l o a s i m b o l o p o s i t i v o d i c o r a g g i o e r e s i s t e n z a p e r c h i v i v e c o n l a S l a . I l n o s t r o i m p e g n o a f i a n c o d e l l a c o m u n i t à S l a p a s s a a t t r a v e r s o l a r i c e r c a e l ’ i n n o v a z i o n e s c i e n t i f i c a , m a a n c h e m e d i a n t e p r o g e t t i i n g r a d o d i a u m e n t a r e l a c o n o s c e n z a d i q u e s t a m a l a t t i a . C o s ì ' A c e n a c o n l a S l a ' è u n ’ i n i z i a t i v a d i c u i s i a m o m o l t o o r g o g l i o s i , p e r c h é c o n c r e t i z z a a p i e n o l a n o s t r a v i s i o n e l a n o s t r a v o l o n t à d i m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i e d e l l e l o r o f a m i g l i e " . C o n o s c i u t a a n c h e c o m e m a l a t t i a d i L o u G e h r i n g , l a S l a è u n a m a l a t t i a n e u r o d e g e n e r a t i v a r a r a e p r o g r e s s i v a c h e c o l p i s c e p r e v a l e n t e m e n t e i m o t o n e u r o n i , l e c e l l u l e n e r v o s e d e l c e r v e l l o e d e l m i d o l l o s p i n a l e . C i ò p o r t a a l l a p e r d i t a d i f o r z a m u s c o l a r e e a l b l o c c o d e i m u s c o l i , s e n z a p e r ò i m p a t t a r e s u l l e f u n z i o n i c o g n i t i v e , s e n s o r i a l i , s e s s u a l i e s f i n t e r i a l i . C o s t i t u i s c e l a m a l a t t i a d e i m o t o n e u r o n i p i ù c o m u n e c o n u n a p r e v a l e n z a i n c o n t i n u o a u m e n t o . A l i v e l l o g l o b a l e l a s u a i n c i d e n z a è p a r i a 1 - 2 , 6 c a s i p e r 1 0 0 . 0 0 0 p e r s o n e e s i r e g i s t r a n o 3 8 4 n u o v i c a s i a l g i o r n o . I n I t a l i a s i s t i m a n o o g g i p i ù d i 6 . 0 0 0 c a s i , c o n u n a p r e v i s i o n e d i c i r c a 2 . 0 0 0 n u o v e d i a g n o s i o g n i a n n o . L a m a l a t t i a c o l p i s c e e n t r a m b i i s e s s i , c o n u n a l i e v e p r e p o n d e r a n z a n e g l i u o m i n i , e i n e t à a d u l t a , t r a i 6 0 - 6 5 a n n i . L e s u e c a u s e s o n o a n c o r a s c o n o s c i u t e , m a è o r m a i a c c e r t a t o c h e n o n s i a d o v u t a a u n a s i n g o l a c a u s a b e n s ì a l c o n c o r s o d i p i ù c i r c o s t a n z e , c o n f i g u r a n d o s i c o s ì u n a m a l a t t i a m u l t i f a t t o r i a l e . I s i n t o m i p r i n c i p a l i s o n o l a r i d u z i o n e d e l l a m a s s a m u s c o l a r e , l a d i f f i c o l t à n e l p a r l a r e e n e l d e g l u t i r e c i b i s o l i d i e l i q u i d i ( d i s f a g i a ) e l e d i f f i c o l t à r e s p i r a t o r i e . L ’ a s p e t t a t i v a d i v i t a c o n l a S l a p u ò e s s e r e e s t r e m a m e n t e v a r i a b i l e e d è i n g e n e r e d i 2 - 5 a n n i d o p o l ’ e s o r d i o d e i s i n t o m i e l a m o r t a l i t à è s o l i t a m e n t e a s s o c i a t a a l c o i n v o l g i m e n t o d e i m u s c o l i r e s p i r a t o r i .