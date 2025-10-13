B e n e v e n t o , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - A d i e c i a n n i d a l l ' a l l u v i o n e c h e d e v a s t ò i l P a s t i f i c i o R u m m o d i B e n e v e n t o , l ' a z i e n d a c e l e b r a q u e s t o s p e c i a l e a n n i v e r s a r i o c o n u n c o n v e g n o d a l t i t o l o e m b l e m a t i c o : " R u m m o , u n a s t o r i a d i r i n a s c i t a e c o r a g g i o " . L ' e v e n t o , c h e s i t e r r à m e r c o l e d ì 1 5 o t t o b r e 2 0 2 5 p r e s s o l a s e d e d e l l o s t a b i l i m e n t o s a n n i t a ( V i a d e i G r a n d i M a e s t r i P a s t a i 1 , B e n e v e n t o ) s a r à l ' o c c a s i o n e p e r r i f l e t t e r e s u c o m e l ' i m p r e s a e l a c o m u n i t à a b b i a n o s a p u t o t r a s f o r m a r e u n a c r i s i p r o f o n d a i n u n a s t o r i a d i r i s c a t t o . S u l t a v o l o t e m i c o m e l a r e s i l i e n z a , l a s o s t e n i b i l i t à , l ' i n n o v a z i o n e e l a r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e . A d i s c u t e r n e s a r a n n o v o c i d e l m o n d o e c o n o m i c o , s c i e n t i f i c o e i s t i t u z i o n a l e . A s s i e m e a l p a d r o n e d i c a s a , i l P r e s i d e n t e e A D C o s i m o R u m m o , c h e r a c c o n t e r à c o m e l ’ i m p r e s a h a s a p u t o r e a g i r e e r i p a r t i r e , t r a s f o r m a n d o u n a f e r i t a i n u n a l e v a d i c r e s c i t a , i n t e r v e r r a n n o , m o d e r a t i d a l V i c e D i r e t t o r e d i R a d i o 2 4 S e b a s t i a n o B a r i s o n i , i l P r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e S y m b o l a E r m e t e R e a l a c c i , i l P r e s i d e n t e N a z i o n a l e d i C o l d i r e t t i E t t o r e P r a n d i n i , l a D i r i g e n t e G e n e r a l e p r e s s o l a P r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o d e i M i n i s t r i T i t t i P o s t i g l i o n e , l a G i o r n a l i s t a e C o n d u t t r i c e T v M a r i a L a t e l l a , i l P r o r e t t o r e d e l P o l i t e c n i c o d i M i l a n o G i u l i a n o N o c i , l a D i r e t t r i c e G e n e r a l e d i F o n d a z i o n e C a s s a D e p o s i t i e P r e s t i t i F r a n c e s c a S o f i a . E r a i l 1 5 o t t o b r e 2 0 1 5 q u a n d o u n a v i o l e n t a a l l u v i o n e c a u s a t a d a p i o g g e t o r r e n z i a l i t r a v o l s e i l S a n n i o , d e v a s t a n d o a z i e n d e , a t t i v i t à c o m m e r c i a l i e i n f r a s t r u t t u r e . A n c h e i l P a s t i f i c i o R u m m o s u b ì d a n n i i n g e n t i c o n a c q u a e f a n g o c h e s o m m e r s e r o l o s t a b i l i m e n t o e d i s t r u s s e r o m e r c e e m a c c h i n a r i . M a g r a z i e a l l a d e t e r m i n a z i o n e d i t u t t i i c o l l a b o r a t o r i , a l l a s o l i d a r i e t à d e l t e r r i t o r i o e d e i f o r n i t o r i e a l c o n t r i b u t o d i m i g l i a i a d i v o l o n t a r i c h e n e i p r i m i g i o r n i g i u n s e r o d a t u t t a I t a l i a p e r l a r i m o z i o n e d i f a n g o e d e t r i t i , l ’ a z i e n d a r i u s c ì a s u p e r a r e l a c r i s i . A n c h e i l w e b s i m o b i l i t ò a s o s t e g n o d e l l ’ a z i e n d a : p o c o d o p o l a c a t a s t r o f e n a t u r a l e s u i s o c i a l m e d i a d i v e n t a r o n o v i r a l i l ’ h a s h t a g # s a v e R u m m o e l o s l o g a n " l ' a c q u a n o n c i h a m a i r a m m o l l i t o " . U n a c a m p a g n a s p o n t a n e a l a n c i a t a d a p e r s o n e c o m u n i e p e r s o n a g g i n o t i a i u t ò a s e n s i b i l i z z a r e l ' o p i n i o n e p u b b l i c a s u l l a s i t u a z i o n e d e l l ' a z i e n d a e a s o s t e n e r n e l a r i p r e s a . E f u a n c h e m e r i t o d i q u e s t a m o b i l i t a z i o n e c o l l e t t i v a s e R u m m o r i u s c ì a m a n t e n e r e l a s u a p r e s e n z a n e i s u p e r m e r c a t i e a r i p r e n d e r e l a p r o d u z i o n e . " O g g i R u m m o è u n e s e m p i o d i s u c c e s s o e d i i n n o v a z i o n e n e l s e t t o r e d e l l a p a s t a : e s p o r t a i n o l t r e 7 0 P a e s i n e l m o n d o , c o n u n a p r e s e n z a i m p o r t a n t e i n m e r c a t i c o m e F r a n c i a , S v i z z e r a , F i n l a n d i a e S t a t i U n i t i - s i l e g g e i n u n a n o t a - N e g l i a n n i l ' a z i e n d a h a c o n t i n u a t o a d i n v e s t i r e i n n u o v e a t t r e z z a t u r e e t e c n o l o g i e p e r r e a l i z z a r e p r o d o t t i p r e m i u m d i a l t i s s i m a q u a l i t à , c e r t i f i c a n d o i l c a r a t t e r i s t i c o M e t o d o L e n t a L a v o r a z i o n e © , u n a t e c n i c a v o l t a a l l a r i c e r c a d e l l a p e r f e z i o n e i n o g n i f a s e d e l p r o c e s s o p r o d u t t i v o , s e c o n d o s e g r e t i t r a m a n d a t i n e l l a f a m i g l i a R u m m o d a o l t r e 1 8 0 a n n i . Q u a l i t à e i n n o v a z i o n e s o n o i p i l a s t r i s u i q u a l i s i b a s a n o a n c h e l e p r o i e z i o n i p e r i l f u t u r o " . “ P e r a f f e r m a r s i s u l m e r c a t o n o n b a s t a n o s t a b i l i m e n t i e m a c c h i n a r i . S e n z a p r o d o t t i d i s t i n t i v i n o n s i v a d a n e s s u n a p a r t e – s p i e g a C o s i m o R u m m o - . P e r r i l a n c i a r e i l m a r c h i o a l i v e l l o n a z i o n a l e e i n t e r n a z i o n a l e a b b i a m o a p e r t o u n c e n t r o d i r i c e r c a , c o n s a p e v o l i d e l f a t t o c h e p e r e s s e r e c o m p e t i t i v i b i s o g n a o f f r i r e a l c o n s u m a t o r e q u a l c o s a c h e g l i a l t r i n o n h a n n o n e m m e n o i m m a g i n a t o . I l s u c c e s s o n o n n a s c e p e r c a s o : è f i g l i o d e l c o r a g g i o e d e l l ’ o s s e s s i o n e p e r l a q u a l i t à . E p e r m e s i g n i f i c a l a v o r a r e s e n z a r i s p a r m i a r s i m a i , c o n l a g i o i a e l a p a s s i o n e d i r e a l i z z a r e q u a l c o s a d i s t r e p i t o s o ” .