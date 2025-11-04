R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I l 4 n o v e m b r e c i r i c h i a m a a l v a l o r e d e l l ’ u n i t à n a z i o n a l e e a l s a c r i f i c i o d i c h i , c o n d e d i z i o n e e c o r a g g i o , s e r v e o g n i g i o r n o l a P a t r i a . I n q u e s t a g i o r n a t a è d o v e r o s o r i c o n o s c e r e l ’ i m p o r t a n z a d e l l o r o o p e r a t o a d i f e s a d e l l a s i c u r e z z a t a n t o n e l l e n o s t r e c o m u n i t à , q u a n t o i n q u e g l i s c e n a r i i n t e r n a z i o n a l i c h e p r e s e n t a n o c o n d i z i o n i p o l i t i c h e e s o c i a l i d i g r a n d e c o m p l e s s i t à . L e d o n n e e g l i u o m i n i d e l l e F o r z e A r m a t e r a p p r e s e n t a n o u n e s e m p i o d i l e a l t à e i m p e g n o a l s e r v i z i o d e l l ’ I t a l i a . A c h i h a p e r s o l a v i t a n e l l ’ a d e m p i m e n t o d e l p r o p r i o d o v e r e v a l a n o s t r a p i ù p r o f o n d a r i c o n o s c e n z a " . C o s ì i n u n a n o t a P a o l o T r a n c a s s i n i , q u e s t o r e d e l l a C a m e r a e d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a .