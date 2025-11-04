R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ N e i m o m e n t i d ’ i n c e r t e z z a l ’ I t a l i a è p i ù f o r t e q u a n d o s a e s s e r e f e d e l e a i v a l o r i f o n d a t i v i d e l l a p a c e n e l l a s i c u r e z z a . L e l o t t e p e r l ’ U n i t à , l ’ i n d i p e n d e n z a e l a L i b e r a z i o n e n a z i o n a l e s o n o u n p e r c o r s o c o e r e n t e e s p e s s o t r a g i c o c h e o g g i s i c o m p i e n e l d e s t i n o d e l l ’ E u r o p a u n i t a e d e m o c r a t i c a . I n o g n i f a s e d e l n o s t r o r i s c a t t o f u r o n o p r o t a g o n i s t e l e F o r z e A r m a t e , c h e o g g i n u o v a m e n t e r i n g r a z i a m o p e r i m o l t i s a c r i f i c i , p e r l a f e d e l t à a l l a R e p u b b l i c a e p e r l a d e t e r m i n a z i o n e c h e e s p r i m o n o a n c h e n e g l i a t t u a l i f r a n g e n t i ” . C o s ì l a d e p u t a t a e c o m p o n e n t e d e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P d D e b o r a S e r r a c c h i a n i , n e l g i o r n o d e l l ' U n i t à N a z i o n a l e e d e l l e F o r z e A r m a t e .