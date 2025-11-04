R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i , G i o r n o d e l l ’ U n i t à n a z i o n a l e e d e l l e F o r z e A r m a t e , r i c o r d i a m o c o n g r a t i t u d i n e c h i h a s a c r i f i c a t o l a s u a v i t a p e r i l n o s t r o P a e s e e v o g l i a m o r i n g r a z i a r e g l i u o m i n i e l e d o n n e d e l l e F o r z e A r m a t e c h e o g n i g i o r n o , i n I t a l i a e a l l ’ e s t e r o , g a r a n t i s c o n o l a n o s t r a s i c u r e z z a e c o n t r i b u i s c o n o a l l a s t a b i l i t à e a l r i s p e t t o d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e n e i d i v e r s i l u o g h i d i c r i s i i n c u i s o n o i m p e g n a t i , c o n g r a n d e p r o f e s s i o n a l i t à e c o m p e t e n z a " . C o s ì l a s e g r e t a r i a d e l P d , E l l y S c h l e i n .