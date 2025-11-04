R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ I l p e n s i e r o o g g i v a a l l e d o n n e e a g l i u o m i n i i n d i v i s a c h e o g n i g i o r n o d i f e n d o n o l a n o s t r a l i b e r t à e l a n o s t r a s i c u r e z z a , i n I t a l i a e n e i t e a t r i i n t e r n a z i o n a l i d o v e i l P a e s e è i m p e g n a t o . L a s i c u r e z z a n a z i o n a l e n o n s i f e r m a a i n o s t r i c o n f i n i . D i p e n d e d a e q u i l i b r i g l o b a l i c h e p o s s o n o s e m b r a r e l o n t a n i m a i n c i d o n o s u l l a v i t a q u o t i d i a n a d i t u t t i n o i : d a l M a r R o s s o a l l e r o t t e d e l M e d i t e r r a n e o , d a l M e d i o O r i e n t e a i B a l c a n i . L e n o s t r e F o r z e A r m a t e o p e r a n o i n c o n t e s t i d i f f i c i l i c o n c o m p e t e n z a , u m a n i t à e u n a p p r o c c i o c h e t u t t o i l m o n d o r i c o n o s c e c o m e e s e m p i o d i p r o f e s s i o n a l i t à e d e d i z i o n e . O g g i è i l g i o r n o d e l l o r o o n o r e , m a a n c h e d e l l a n o s t r a g r a t i t u d i n e ” . L o s c r i v e s u i s o c i a l i l v i c e s e g r e t a r i o d i A z i o n e e m e m b r o d e l l a c o m m i s s i o n e D i f e s a a l l a C a m e r a E t t o r e R o s a t o .