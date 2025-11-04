R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ V i v a l e F o r z e A r m a t e , v i v a l ’ e s e r c i t o i t a l i a n o . O g g i s i c e l e b r a u n a g i o r n a t a i m p o r t a n t e p e r l a n o s t r a R e p u b b l i c a : r i c o n o s c i a m o i l s a c r i f i c i o d i t a n t e d o n n e e u o m i n i c h e o g n i g i o r n o l a v o r a n o p e r l a n o s t r a D i f e s a . A b b i a m o v o l u t o r i p r i s t i n a r e q u e s t a f e s t a d e l 4 n o v e m b r e , c o n l ’ a p p r o v a z i o n e d i u n n o s t r o d i s e g n o d i l e g g e , p r o p r i o p e r r i c o r d a r e i l s a c r i f i c i o d i c h i s v o l g e u n r u o l o f o n d a m e n t a l e p e r l a c o m u n i t à , a f f i n c h é l o r i c o n o s c a n o a n c h e l e n u o v e g e n e r a z i o n i ” . C o s ì l a s e n a t r i c e d e l l a L e g a S t e f a n i a P u c c i a r e l l i , c a p o g r u p p o i n c o m m i s s i o n e D i f e s a .