Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "È nelladempimento quotidiano del giuramento ai valori costituzionali della Repubblica, nelladesione al principio della sacralità del dovere di difendere la Patria che oggi guardiamo con ammirazione alle nostre Forze Armate. Nella giornata dell'unità nazionale a loro dedicata ci inchiniamo riconoscendo nel sacrificio dei caduti lesempio più alto per tutti i cittadini. È grazie alle nostre Forze Armate, protagoniste in Italia e allestero delleroismo della pace, se il nostro Paese può vantare e godere di una credibilità straordinaria. Grazie, dunque, a ognuno di loro che nel silenzio garantiscono allItalia, pace e sicurezza". Così il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè.