R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " È n e l l ’ a d e m p i m e n t o q u o t i d i a n o d e l g i u r a m e n t o a i v a l o r i c o s t i t u z i o n a l i d e l l a R e p u b b l i c a , n e l l ’ a d e s i o n e a l p r i n c i p i o d e l l a s a c r a l i t à d e l d o v e r e d i d i f e n d e r e l a P a t r i a c h e o g g i g u a r d i a m o c o n a m m i r a z i o n e a l l e n o s t r e F o r z e A r m a t e . N e l l a g i o r n a t a d e l l ' u n i t à n a z i o n a l e a l o r o d e d i c a t a c i i n c h i n i a m o r i c o n o s c e n d o n e l s a c r i f i c i o d e i c a d u t i l ’ e s e m p i o p i ù a l t o p e r t u t t i i c i t t a d i n i . È g r a z i e a l l e n o s t r e F o r z e A r m a t e , p r o t a g o n i s t e i n I t a l i a e a l l ’ e s t e r o d e l l ’ e r o i s m o d e l l a p a c e , s e i l n o s t r o P a e s e p u ò v a n t a r e e g o d e r e d i u n a c r e d i b i l i t à s t r a o r d i n a r i a . G r a z i e , d u n q u e , a o g n u n o d i l o r o c h e n e l s i l e n z i o g a r a n t i s c o n o a l l ’ I t a l i a , p a c e e s i c u r e z z a " . C o s ì i l v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a G i o r g i o M u l è .