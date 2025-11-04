R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a r i c o r r e n z a d e l 4 n o v e m b r e è l ' o c c a s i o n e p e r r i b a d i r e , a n c o r a u n a v o l t a , i l n o s t r o g r a z i e a l l e d o n n e e a g l i u o m i n i d e l l e F o r z e A r m a t e , d a s e m p r e a l n o s t r o f i a n c o e i m p e g n a t e q u o t i d i a n a m e n t e i n I t a l i a e a l l ' e s t e r o , c o n a b n e g a z i o n e e s e n s o d e l d o v e r e . L a s f i d a d e l l a d i f e s a e d e l l a s i c u r e z z a , i n u n c o n t e s t o g e o p o l i t i c o c o s ì c o m p l e s s o , è p i ù a t t u a l e c h e m a i " . C o s ì M a r i a s t e l l a G e l m i n i , s e n a t r i c e d i N o i M o d e r a t i . " L a p a c e s i c o s t r u i s c e o g n i g i o r n o , i n n a n z i t u t t o g r a z i e a l l ' i m p e g n o d i c h i i n d o s s a c o n o r g o g l i o l a d i v i s a , m a a n c h e g r a z i e a l l ' a z i o n e e a l s e n s o d i r e s p o n s a b i l i t à d i o g n u n o d i n o i . L o r i c o r d a a n c h e o g g i i l C a p o d e l l o S t a t o , M a t t a r e l l a , c h e r i v o l g e n d o s i a i g i o v a n i l i s p r o n a a d i f e n d e r e i v a l o r i d e l l a C o s t i t u z i o n e . U n a p p e l l o c h e l e n u o v e g e n e r a z i o n i f a r e b b e r o b e n e a d a c c o g l i e r e " , c o n c l u d e .