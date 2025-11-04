R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i c e l e b r i a m o l a G i o r n a t a d e l l e F o r z e A r m a t e e d e l l ’ U n i t à N a z i o n a l e , c h e g r a z i e a u n a m i a p r o p o s t a d i l e g g e è s t a t a n u o v a m e n t e i s t i t u i t a n e l l a d a t a d e l 4 n o v e m b r e , c o m e d a t r a d i z i o n e s t o r i c a d e l n o s t r o P a e s e . È u n a r i c o r r e n z a d o v e r o s a , p e r o n o r a r e l e d o n n e e g l i u o m i n i i n d i v i s a c h e o g n i g i o r n o , c o n c o r a g g i o e d e d i z i o n e , g a r a n t i s c o n o l a s i c u r e z z a e l a l i b e r t à d i t u t t i g l i i t a l i a n i . T r o p p o s p e s s o a s s i s t i a m o a e p i s o d i d i a g g r e s s i o n i e v i o l e n z e v e r s o c h i i n d o s s a u n a d i v i s a , u n a d e r i v a i n a c c e t t a b i l e , c h e v a s t r o n c a t a c o n f e r m e z z a " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a , M a u r i z i o G a s p a r r i . " L e n o s t r e F o r z e A r m a t e m e r i t a n o p i ù t u t e l e , p i ù r i s o r s e e p i ù r i n g r a z i a m e n t i , p e r c h é i l l o r o i m p e g n o r a p p r e s e n t a u n o d e i p i l a s t r i d e l l a n o s t r a d e m o c r a z i a . N o i s i a m o e s a r e m o s e m p r e a l f i a n c o d i c h i s e r v e l ’ I t a l i a , i n p a t r i a e a l l ’ e s t e r o , c o n o n o r e e s p i r i t o d i s a c r i f i c i o . O n o r e a l l e F o r z e A r m a t e , o n o r e a l l ’ I t a l i a u n i t a " , c o n c l u d e .