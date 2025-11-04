R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " N e l G i o r n o d e l l ’ U n i t à N a z i o n a l e e d e l l e F o r z e A r m a t e , e s p r i m o p r o f o n d a g r a t i t u d i n e a l l e d o n n e e a g l i u o m i n i c h e o g n i g i o r n o d i f e n d o n o l a l i b e r t à , l a s i c u r e z z a e i v a l o r i s u c u i s i f o n d a l a n o s t r a d e m o c r a z i a " . L o s c r i v e s u s u F a c e b o o k i l m i n i s t r o p e r g l i A f f a r i e u r o p e i T o m m a s o F o t i . " O n o r i a m o c h i h a d o n a t o l a p r o p r i a v i t a p e r c h é n o i p o t e s s i m o v i v e r e l a n o s t r a i n p a c e e l i b e r t à , e r e n d i a m o o m a g g i o a c h i c o n t i n u a , c o n c o r a g g i o e d e d i z i o n e , a c u s t o d i r e q u e s t i i d e a l i . A t u t t i i s e r v i t o r i d e l l o S t a t o , i n p a t r i a e n e l l e m i s s i o n i a l l ’ e s t e r o , v a u n r i n g r a z i a m e n t o s i n c e r o e p r o f o n d o p e r l a f o r z a , l a p r o f e s s i o n a l i t à e i l c u o r e c o n c u i r a p p r e s e n t a n o l ’ I t a l i a n e l m o n d o ” , a g g i u n g e .