Roma, 4 nov. (Adnkronos) - In questa Giornata dellUnità Nazionale e delle Forze Armate rendiamo omaggio a tutte le donne e gli uomini che, con dedizione, coraggio e spirito di servizio, hanno difeso e continuano a difendere la libertà, la sicurezza e i valori che uniscono la nostra Nazione. Così Lorenzo Cesa, presidente della delegazione italiana presso lAssemblea parlamentare della Nato e presidente UdC, nel messaggio diffuso in occasione del 4 Novembre. LItalia - prosegue - è oggi il primo Paese dellUe tra i 32 membri della Nato per il contributo di forze militari, donne, uomini e mezzi messi a disposizione dellAlleanza Atlantica. Un primato che testimonia il ruolo centrale e la credibilità internazionale del nostro Paese nel garantire la pace e la stabilità globale. Con profonda gratitudine ricordiamo il sacrificio di chi ha servito lItalia con senso del dovere, fino allestremo. A loro, e a chi ogni giorno indossa una divisa per proteggere i cittadini e le istituzioni democratiche, va il nostro più sincero ringraziamento. Uniti, forti e riconoscenti, celebriamo oggi la nostra Patria e coloro che, in silenzio e con dedizione, continuano a custodirla, conclude.