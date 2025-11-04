R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ I n q u e s t a G i o r n a t a d e l l ’ U n i t à N a z i o n a l e e d e l l e F o r z e A r m a t e r e n d i a m o o m a g g i o a t u t t e l e d o n n e e g l i u o m i n i c h e , c o n d e d i z i o n e , c o r a g g i o e s p i r i t o d i s e r v i z i o , h a n n o d i f e s o e c o n t i n u a n o a d i f e n d e r e l a l i b e r t à , l a s i c u r e z z a e i v a l o r i c h e u n i s c o n o l a n o s t r a N a z i o n e ” . C o s ì L o r e n z o C e s a , p r e s i d e n t e d e l l a d e l e g a z i o n e i t a l i a n a p r e s s o l ’ A s s e m b l e a p a r l a m e n t a r e d e l l a N a t o e p r e s i d e n t e U d C , n e l m e s s a g g i o d i f f u s o i n o c c a s i o n e d e l 4 N o v e m b r e . “ L ’ I t a l i a - p r o s e g u e - è o g g i i l p r i m o P a e s e d e l l ’ U e t r a i 3 2 m e m b r i d e l l a N a t o p e r i l c o n t r i b u t o d i f o r z e m i l i t a r i , d o n n e , u o m i n i e m e z z i m e s s i a d i s p o s i z i o n e d e l l ’ A l l e a n z a A t l a n t i c a . U n p r i m a t o c h e t e s t i m o n i a i l r u o l o c e n t r a l e e l a c r e d i b i l i t à i n t e r n a z i o n a l e d e l n o s t r o P a e s e n e l g a r a n t i r e l a p a c e e l a s t a b i l i t à g l o b a l e ” . “ C o n p r o f o n d a g r a t i t u d i n e r i c o r d i a m o i l s a c r i f i c i o d i c h i h a s e r v i t o l ’ I t a l i a c o n s e n s o d e l d o v e r e , f i n o a l l ’ e s t r e m o . A l o r o , e a c h i o g n i g i o r n o i n d o s s a u n a d i v i s a p e r p r o t e g g e r e i c i t t a d i n i e l e i s t i t u z i o n i d e m o c r a t i c h e , v a i l n o s t r o p i ù s i n c e r o r i n g r a z i a m e n t o ” . “ U n i t i , f o r t i e r i c o n o s c e n t i , c e l e b r i a m o o g g i l a n o s t r a P a t r i a e c o l o r o c h e , i n s i l e n z i o e c o n d e d i z i o n e , c o n t i n u a n o a c u s t o d i r l a ” , c o n c l u d e .